Hustopečská rally finalizuje svou podobu

Organizační tým i přes ztrátu dlouholetého ředitele a duše hustopečské soutěže Rudolfa Kouřila pracuje o to intenzivněji na přípravě oblíbeného závodu. Dolaďují se Zvláštní ustanovení, poslední detaily časového harmonogramu, stejně jako bezpečnostní plány.

„Před dvaceti lety jsme si s Rudou začali plnit sen, přivést rally do krásné krajiny pod Pálavou, mezi vinohrady. A nyní již pojedeme po sedmnácté. Hustopečská rally nás oba naplňovala a pro rally jsme spolu žili, takže vzniklo pevné přátelství, skvělá spolupráce, porozumění a vzájemný respekt. Naším společným krédem vždy bylo uspořádat těžkou, ale kompaktní soutěž, která bude přátelská k posádkám i divákům. Aby se všichni do Hustopečí rádi vraceli. A to se nám společně se skvělým týmem lidí okolo nás dařilo. Ruda nám všem moc chybí a uvědomujeme si, koho jsme ztratili. Kamaráda, spolupracovníka, ředitele závodu, činovníka, ale hlavně vždy dobře naladěného člověka, který pro rally mnoho udělal. Nikdy na něho nezapomeneme a v rámci Poháru pořadatele bude naše hustopečská rally Memoriálem Rudy Kouřila“ ohlíží se za spoluprací s Rudolfem Kouřilem šéf organizačního týmu Martin Rada.

Účastníci se mohou těšit na tradiční charakteristiku závodu, porci specifických a sportovně hodnotných asfaltových tratí s příměsí šotolinových pasáží. A letos i s řadou novinek. Pojede se ve formátu pátek-sobota, v každé etapě posádky absolvují dvě sekce s třemi rychlostními zkouškami. Celkem čeká na účastníky 316 km, s necelými 150 km rychlostních zkoušek. Řada testů vychází z předchozích ročníků, pro všechny bude neznámou hned úvodní rychlostní zkouška Vlčí dolina. Po jejím absolvování doplní páteční sekci úseky Němčičky a Kurdějov.

V sobotu se odstartuje na Starovicích, následovat bude test Šitbořice a sekci zakončí nejdelší zkouška soutěže Diváky (20,65 km). Právě tento úsek, samozřejmě v určitých obměnách, v minulosti mnohokrát rozhodoval o výsledcích „rally mezi vinicemi“ a lze očekávat, že ani letošní ročník nebude výjimkou.

„Pro letošní ročník jsme připravili nové úseky v kombinaci s již známými a osvědčenými tratěmi. Tradičně zachováme poslední rychlostní zkoušku jako nejdelší a nejnáročnější. Je charakteristická kombinacemi různých povrchů i typů komunikací, s častou změnou rytmu. Pro letošní ročník dosáhla nejvíce změn a doufám, že se bude posádkám i divákům líbit.

V tomto roce jsme se také vrátili k vyššímu počtu úseků s nezpevněným povrchem, ale vždy ve sjízdném a upraveném stavu. Tyto úseky k naší rally patří a jsou krásným zpestřením závodu.

Kromě úseku Vlčí dolina bude novinkou také rychlostní zkouška v okolí Starovic, která se nepojede jako okruhová. Co se nezmění, je doba závodu. Celá soutěž bude odjeta za 23 hodin, a tak budeme moci přivítat vítěze letošního ročníku na cílové rampě v sobotu 18. června po 17. hodině.

Jsem velice rád, že se podařilo rychle doplnit organizační tým a můžeme pokračovat v přípravách rally na základě materiálů, který jsme ještě připravovali od září 2021 s Rudou,“ naznačuje šéf organizačního týmu Martin Rada.

Z programu AGROTEC PETRONAS rally nastiňme, že ve dnech 16. – 17. června se uskuteční seznamovací jízdy, po technické a administrativní přejímce si budou moci posádky naposledy vyzkoušet závodní vozy na testovací zkoušce. Shakedown se opět odehraje na části Starovické zkoušky. Samotný závod odstartuje v pátek 17. června v 18 hodin, s nočním závěrem dne (UP 22:57) a pokračovat bude sobotní etapou (18. června, start 10 hodin). Servisní zázemí bude opět v rozlehlém areálu společnosti MOSS logistics, na Bratislavské ulici v Hustopečích. Tato společnost je dlouholetým partnerem a podporovatelem hustopečské rally.

Více informací k soutěži bude postupně zveřejněno na oficiální stránce www.agrotecrally.cz, řada novinek bude dostupná i na facebookovém profilu Agrotec rally Hustopeče.

AGROTEC PETRONAS rally Hustopeče 2022, tiskový servis

Tomáš Plachý