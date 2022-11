Central European Rally 2023: FIA World Rally Championship v České republice, Německu a Rakousku

Jedinečná, udržitelná a spojující, to je nová Central European Rally. ADAC, Autoklub České republiky a Rakouská federace automobilového sportu (AMF) přinášejí mistrovství světa FIA v rally do srdce Evropy s inovativním konceptem. Mezinárodní automobilová federace FIA zařadila Central European Rally v roce 2023 do kalendáře mistrovství světa, premiéra této nové soutěže je naplánována na 26.-29. října 2023. Společná organizace této významné sportovní akce v Německu, České republice a Rakousku je jasným projevem spojení těchto národů a jediným společným projektem svého druhu v evropském motorsportu.

Central European Rally odstartuje v Praze a poté se přesune na náročné rychlostní zkoušky do jihozápadní části České republiky, Rakouska a Dolního Bavorska, konkrétně do okresů Freyung-Grafenau a Pasov. Cíl rally bude v Pasově. Nejenže se v tomto německém městě stékají tři řeky, ale po průjezdu třemi státy zde Central European Rally bude i důstojně zakončena v podobě slavnostního vyhlášení na stupních vítězů. Díky své poloze v regionu nedaleko hranic s Českou republikou a Rakouskem bude Pasov po celé čtyři dny centrem rally a na výstavišti bude také hostit servisní zónu.

FIA World Rally Championship je prestižním světovým šampionátem a televizní přenosy se vysílají ve více než 150 zemích. Díky efektivní hybridní technologii a udržitelnému palivu, které neobsahuje 100 % fosilních paliv, představují vozy nejvyšší třídy také technologie budoucnosti a jsou cestou k udržitelnosti.

Prezident ADAC Sport Dr. Gerd Ennser: "Jsme rádi, že se FIA WRC v roce 2023 vrací do Německa a že můžeme počítat s osvědčenými rychlostními zkouškami z ADAC 3-Städte Rallye v okresech Freyung-Grafenau a Pasov v Dolním Bavorsku. Společná organizace s Autoklubem ČR a AMF je důležitým symbolem mezinárodního porozumění a umožní navázat intenzivní vazby v tomto regionu i mimo něj. S našimi silnými partnery se postaráme o to, aby se tento závod mistrovství světa stal skvělým zážitkem pro diváky a návštěvníky z celé Evropy. Díky pečlivé technologii a průkopnickým palivům je FIA WRC světovým šampionátem, v němž mohou lidé zažít udržitelný a moderní motoristický sport. Díky tomu je Central European Rally významnou evropskou sportovní událostí a podnikem mistrovství světa, který se dokonale hodí pro ADAC."

Jan Šťovíček, Prezident Autoklubu České republiky a člen Světové rady motorsportu FIA: „FIA World Rally Championship v České republice je snem našich fanoušků mnoha generací. A nám se ho společně s přáteli z partnerských federací Německa a Rakouska povedlo naplnit. Rally je u nás jednou z nejpopulárnějších disciplín automobilového sportu, spousta českých fanoušků vášnivě sleduje soutěže mistrovství světa a nyní ji mohou vidět poprvé u nás doma! Vzhledem k hluboké tradici českého automobilového průmyslu můžeme na světový šampionát v rally nahlížet i s hrdostí na naplnění odkazu našich předků, průkopníků motorismu. Koncept Central European Rally přitom vznikl v souladu s nejmodernějšími trendy pořádání vrcholných akcí na bázi přeshraniční spolupráce, jak jsme tomu svědky i v ostatních sportech. Věřím, že vedle nezapomenutelných zážitků a zvýšení mezinárodní povědomí o České republice jako velmoci motoristického sportu bude i výrazným přínosem pro turistický ruch a ekonomiku naší země. Unikátnost Central European Rally určitě umocní záměr odstartovat ji v Praze, srdci Evropy. Děkuji všem, kteří se na realizaci myšlenky zrodu této soutěže podíleli a za důvěru kolegům ze Světové rady motorsportu FIA."

Dr. Harald Hertz, prezident Rakouské federace motoristického sportu AMF: "Jsme rádi a hrdí na to, že můžeme v roce 2023 představit FIA WRC v Rakousku. Vášeň pro motoristický sport má v Rakousku dlouhou tradici. Jako relativně malá evropská země jsme již mnoho let hostili mistrovství světa v motoristickém sportu nejvyšší úrovně, jako jsou Formule 1 a MotoGP. Tradice rally v Mühlviertelu, Jänner Rallye a rychlostních zkoušek na 3-Städte-Rallye, které už léta pořádáme v Horním Rakousku, jsou důkazem toho, jak důležitý je v Rakousku motoristický sport. Sportovní akce v Rakousku s největším počtem diváků jsou vždy motoristické akce. Společně s našimi partnery se postaráme o to, aby i FIA WRC přilákalo velké množství diváků. FIA WRC však není jen zážitkem pro fanoušky motoristického sportu, ale také důležitým symbolem přeshraniční spolupráce v Evropě."

Jakub Schimmer

PR a média – sport