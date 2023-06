Filip Kohn míří na Sardinii s novým spolujezdcem

V České republice se jezdí rychlostní zkoušky, které jsou převážně asfaltového typu a jen tu a tam se objeví vzácné šotolinové úseky. Průjezdy na nezpevněném povrchu většina posádek vítá a jezdci se zde doslova vyřádí. Nebudeme ani daleko od pravdy, když řekneme, že jízda závodního auta na šotolině je velmi atraktivní. Pokud chce jezdec uspět ve světě, musí umět zajet na každém povrchu. Nyní se kolotoč světových soutěží stěhuje na italský ostrov. Ve startovní listině je s číslem 64 Filip Kohn, vedle něhož usedne nový spolujezdec. „Šotolina je velice zábavná a já se na italskou soutěž hodně těším. U nás se jezdí pouze asfaltové soutěže, ale na šotolině jsem již dvakrát startoval. V roce 2021 jsem ještě s Opelem Adam cup jel v Rakousku na Rallye W4. Moc jsem se tam nesvezl, neboť na třetí zkoušce nás vyřadila technická závada. Lepší to bylo na konci loňského roku v Německu na Lausitz Rallye, kde jsme dojeli 17. Na Sardinii mi ovšem bude číst rozpis Tom Woodburn. Tom má na svém kontě 150 soutěží, a tudíž mnoho zkušeností. V loňském roce startoval mimo jiné i s Honzou Černým na Ypres v Belgii, kde ve třídě WRC3 zvítězili. Právě Tomovy zkušenosti by mne měly posunout výš. Zatím se jedná o spolupráci na Sardinii a uvidím, jak si s Tomem sedneme. Bude to nejenom pro mne jistě velmi zajímavý start. Pro sehrání v autě, ale i pro nastavení vozu nám poslouží test na maďarských šotolinových cestách. Věřím, že budeme dobře připraveni,“ prozradil k změně posádky Filip Kohn a doplnil:„S Tomášem Střeskou počítám na další soutěže. Nejbližší, kdy se představíme společně i českým fanouškům, bude červencová Bohemia rally v Mladé Boleslavi.“

Letošní Rally Italia Sardegna startuje ve čtvrtek 1.6. shakedownem a končí v neděli 4.6.2023. Pořadatelé převzali přihlášky od 74 posádek z 26 zemí. Ty nejúspěšnější budou mít v neděli na cílové rampě za sebou 19 rychlostních zkoušek s více jak 320 ostrými kilometry. V harmonogramu soutěže je mimo jiných i 50 km dlouhá rychlostní zkouška, která se pojede v pátek dvakrát. Rally na Sardinii je velice oblíbená i u českých fanoušků, a tak se předpokládá opět skvělá podpora. „V Chorvatsku byla spousta našich příznivců. Bylo to skvělé a dobře jsem se cítil v záplavě českých vlajek. Podobná atmosféra bude pravděpodobně i na Sardinii, a to se pak hned jinak jede,“ uvedl příbramský mladík. Filip startuje ve třídě WRC3 a na italské soutěži bude mít osm soupeřů. „Letošní sezona je pro mne hodně o učení, a tak i na Sardinii budu chtít získat co nejvíce zkušeností. A když se podaří i několik dílčích výsledků, budu jen rád. Věřím, že smůlu jsme si vybrali na předchozích soutěžích a třetí start ve světě bude klidnější.“ Nováčkovská daň se podepsala u Filipa na předchozích dvou startech, které dokončil v rámci super rally. Ve Švédsku z toho bylo 9. místo ve třídě WRC3 a v Chorvatsku místo šesté. Držme palce Filipovi a Tomovi při jejich dalším startu.