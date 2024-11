Už druhým rokem si český fanoušek může užívat pohled na speciály nejvyšší WRC kategorie. Tedy Rally1, abychom byli přesní. A to vše co by kamenem dohodil od tratí Rally Pačejov a Rally Šumava. Rakouské a německé rychlostní zkoušky, velice krásné a hned za hranicemi, dávají pak už jenom třešničku na dortu II. Central European Rally 2024. S foťákem u RZ nechyběl ani redakční fotograf Jakub Daniel Machálek a tak vám můžeme nyní představit jeho galerii.

– Jan Dušek