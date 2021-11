Vsetín: galerie Jana Duška

Již tradičně se rallysprintový seriál uzavírá na Vsetíně. Letos tomu nebylo jinak, ikdyž loňský scénář narušila koronavirová krize. V sobotu 30. října se na 3 známé úseky postavilo přes 70 posádek. Možná by se dalo říct, že některým už o nic nešlo, ale na tratích to vidět nebylo. Soutěžilo se hodně zostra a vedly se souboje takřka do posledních metrů. Přestože počasí bylo příjemné, slunečné, podmínky na tratích vedly k řadě chyb a následných odstoupení. Naštěstí se všechny nehody obešly bez vážných zranění a odnesly to jen plechy. Redakční fotograf Jan Dušek má valašské kořeny, jeho rodina odsud pochází, takže nemohl chybět u tratí. Jak se mu v krásném prostředí vsetínského podzimu dařilo, se můžete podívat v jeho galerii.

– Jan Dušek