Rally, led a sníh? Rally Monte Carlo to ale není můj pane. I tak lze jednoduše popsat povrch kopřivnického tatrováckého polygony, který hostil o víkendu první závod Rentor Rallycup Kopřivnice I 2022. Závod to byl opravdu vydařený a kluci se do závodu opravdu vrhli s nadšením. Vždyť jízdu na sněhu máme rádi všichni. A fotografové si to užívají taky, takže nyní se můžete podívat na galerii redakčního fotografa Jakuba Daniel Machálka.

– Jan Dušek