Klatovskou Rally Šumavu už řadu let doprovází i soutěž historických speciálů, která je zařazena do podniku Mistrovsví Evropy. Již 30. Historic Vltava Rallye 2022 ukázala, že historické vozy nepatří do starého železa a jde s nimi závodit velké stylu, případně skvostnými průjezdy vrátit fanoušky do mladých let. A že se bylo na co dívat, si můžete prohlédnou v galerii našeho redakčního fotografa Jakuba Daniela Machálka.

– Jan Dušek