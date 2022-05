III. DINIPROM Podorlická Rally - foto Jan Merta

Víkend v půlce května na východě čech patřil již třetí Podorlické Rally. Tentokráte pod zíštitou hlavního partnera nesla název III. DINIPROM Podorlická rally. Pravidelně nám tato soutěž kilometrově narůstá. A letos tak nabídla posádkám celkem více jak 86 ostrých kilometrů. Již od prvního ročníku ukazuje celý pořadatelský tým, tohoto mladého podniku, že to myslí dost vážně a úroveň soutěže každým rokem roste. Což bylo po nedávném podniku v Hořovicích osvěžující nejen pro posádky. Již tradičně byl závod rozložen do dvou dnů. Kdy v pátek proběhl slavnostní start opět na Opočenském náměstí a v sobotu již na posádky čekaly tři rychlostí zkoušky po třech průjezdech každé RZ. Z nichž byly dvě zbrusu nové a poslední využila úseku loňského, avšak se značnou modifikací. Zejména konec RZ 1-4-7 sliboval solidní a rychlou klikatici plnou zatáček přes horizont takzvaně na srdíčko. Startovní pole bylo velmi rozličné a slibovalo atraktivní podívanou. Po celý závodní víkend počasí dokazovalo svou přízeň, což jistě ocenily posádky i diváci. Ze 119 ostrých startujících cíl spatřilo 76 posádek. I přes celkem objemnou „úmrtnost“ se vše obešlo bez větších nehod. Vítězství obhájily Světinský Lubomír - Filipová Petra, druhé místo vybojovala domácí posádka Vašátko Leoš - Hejhal Martin a bronz brali Macháč Lukáš - Baďura Vítězslav. Nakonec patří velký dík celému pořadatelskému týmu. Všem dotčeným obcím, zejména pak Opočnu a v první řadě Houdkovicím, kde už tradičně bylo oblíbené servisní a občerstvovací zázemí. Teď už zůstavají jen zážitky, vzpomínky, videa a fotografie. A taky vidina, že za rok se tu sejdeme znovu a užijeme si to ještě více.

– Jan Dušek