Vyškov na fotkách Kuby Machálka

Jeden by řekl, že vyškovský sprint pořádaný necelý týden po Barumce, nabídne slabé startovní pole. A opak byl pravdou. Na start se postavilo 8 desítek závodníků. Někteří byli řádně rozjetí z Barumky, ti druzí, co na ní nestartovali, jakoby se jim však snažili vyrovnat. Zvláště na tradičních místech, jako je račický skok nebo statek Zelená hora, bylo na co koukat. Někteří se rozvášnili opravdu královsky. Rozjetý z Barumky byl také náš redakční fotograf Jakub Daniel Machálek a jeho galerie stojí vážně za to! Hezkou podívanou!

– Jan Dušek