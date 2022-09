ČENDOVA RZtka VII. pohledem Honzy Merty

Úvodem je třeba říci pár slov hlavně pro nezasvěcené. Jméno Martin “Čenda“ Vodehnal není úplně neznámý pojem. Byl to mladý, talentovaný jezdec, kterého láska k motorsportu dohnala až k nebeským branám. Ač jeho život vyhasl tragicky, stalo se tak při tom, co nejvíc miloval. A tak parta přátel a fanoušků začala pořádat tuto akci, jako takovou vzpomínku na kamaráda. A teď už k letošnímu ročníku... Celý článek

Je vcelku příjemné sobotní ráno a depo je již zaplněno závodními stroji. Všude panuje dobrá nálada. Blíží se hodina H a tak po krátké rozpravě a nezbytné vzpomínce na kamaráda, jehož „jméno“ celá akce nese, posádky usedají do strojů. Následuje krátké seznámení se s tratí a už nic nebrání to vše odstartovat. Vždyť, jak lépe zavzpomínat na závodníka, než si zazávodit pod jeho dohledem tam shora. Navzdory předpovědím meteorologů nás provází solidní počasí (dobře to tam Martin vyjednal). Atraktivní průlety posádek dokreslují divácké kulisy podél trati, je skutečně na co koukat. Vysoko nastavená laťka je udržena až do konce, kde nás přece jen doběhla pochmurná předpověď meteorologů. Během dne došlo bohužel i na nějaký ten karambol. Vše naštěstí pobraly plechy a tak se tu za rok zase ve zdraví můžeme sejít. Závěrem velké DÍKY všem, co se jakkoliv podíleli na přípravě a zajištění letošního ročníku.

Jan Merta

