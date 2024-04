Filip Kohn v Maďarsku vítězný, nyní jej čeká Rally Croatia

Půlku dubna má jedenadvacetiletý Filip Kohn hodně našlapanou. Nejprve se s Tomem Woodburnem postavili na start prvního závodu Mistrovství Evropy Rally Hungary a poté se přesunuli o 300 km jižněji k Zagrebu, kde se o víkendu pojede Rally Croatia. Pojďme se nejprve ohlédnout za evropskou soutěží. Rally Hungary byla rozdělena do dvou etap a v harmonogramu bylo 13 rychlostních zkoušek. Výsledky z této soutěže se započítávaly i do poháru Fiesta Rally3 Trophy a to byl hlavní důvod, proč byli na startu Filip s Tomem. Ve třídě RC3 stanuly na startu pouze čtyři posádky, což vyvolalo mírné zklamání. „Těšil jsem se na souboje s více soupeři ve třídě a nezbývá než věřit, že na dalších soutěžích nás bude s Fiestami víc. Tratě erzet na maďarské soutěži se mi moc líbily. Byly hodně technické, ale taky dost rozbité, hlavně při druhých průjezdech. Byly zde dlouhé rovinky, ale také hodně vykatované zatáčky. Na otevřenějších erzetách jsme jeli docela rychle a také si pěkně s auty zalétali. Mohu říct, že to byla jedna z náročnějších šotolinových rally, kterou jsem doposud odjel,“ přiblížil charakter soutěže Filip Kohn.

Soutěž otevřela páteční dvoukilometrová speciálka, kterou Filip s Tomem zajeli na jistotu a zároveň v nejrychlejším čase třídy. Sobotní etapa měla tři erzety po dvou průjezdech. Česko - anglická posádka nasadila dobré tempo a připisovala si jednu vyhranou rychlostní zkoušku za druhou. Na konci dne měli kluci před soupeři ve třídě náskok dvě a půl minuty. „První etapa se mi moc líbila. Jedna zkouška zde byla „normální“, ne tolik rozbitá v porovnání s ostatními ze sobotní části závodu. My jsme nastavili své tempo a docela mne překvapilo, že nám soupeři nestačí. Jelo se nám pěkně, a tak nebyl důvod nějak ubírat na rychlosti. Během dne jsme chytli jeden defekt, který byl pomalý a nijak výrazně neovlivnil čas ve zkoušce,“ ohlédl se za první polovinou soutěže příbramský mladík. V absolutní klasifikaci patřila posádce 23. příčka.

Rovněž v neděli byly v harmonogramu tři zkoušky se dvěma průjezdy. Naše posádka pokračovala v nastaveném tempu a ani ve druhé etapě nenašli kluci na erzetě ve třídě přemožitele. Kromě dalších šesti nejrychlejších časů ve třídě se Filip s Tomem blýskli skvělým 15. časem na 10,25 km dlouhé erzetě, kde za sebou nechali několik soupeřů s vozy R5.Druhý v pořadí ve třídě ztrácel více jak pět minut, což je doslova o parník. „V neděli ráno jsem trošku zaspal, ale na čase to nebylo moc znát. Druhá rychlostní zkouška Tés se mi hodně líbila už při seznamovacích jízdách a těšil jsem se, jak se na ní svezu. Výsledné časy z této zkoušky mi udělaly velkou radost. I v této etapě jsme měli jeden pomalý defekt, a to při závěrečné erzetě. Celkově se mi závod hodně líbil. Vše pěkně sedlo a i já jsem měl v autě dobrý pocit,“ zhodnotil druhou etapu a celou maďarskou soutěž Filip Kohn. Na cílové rampě převzala posádka Kohn – Woodburn poháry za vítězství ve třídě RC3, kategorii ERC3 a poháru Fiesta Rally3 Trophy. V absolutní klasifikaci patří posádce pěkné 17. místo.

Jak jsme již v úvodu avizovali, Filip s Tomem se přesunuli do Chorvatska, kde je čeká druhý letošní start na světové soutěži. „Na Rally Croatia se s Tomem hodně těšíme. Pohoda z Maďarska se veze s námi a já věřím, že i o nadcházejícím víkendu si pěkně zazávodíme. V kategorii WRC3 je přihlášeno celkem 21 posádek, takže bude i přesnější porovnání. Těšíme se i na velké množství českých fanoušků, kteří byli vidět i v okolí Veszprému a jistě nás poženou dopředu i v Chorvatsku,“ uvedl Filip Kohn. Rally Croatia je rozdělena do tří etap a posádky odjedou 20 rychlostních zkoušek. Filip s Tomem dostali od pořadatelů startovní číslo 45, tak jim držme palce. A jen malé připomenutí, v loňském roce dojel Filip Kohn v Chorvatsku 6. v kategorii WRC3 a připsal si zde první vyhrané erzety v mistrovství světa.

instagram: @filipkohnrally, facebook: Filip Kohn