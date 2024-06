Filip Kohn při prvním startu s Fabii RS Rally2 druhý ve Slovinsku

Jedenadvacetiletý Filip Kohn má letošní sezonu rozjetou hned na několika frontách. Prioritou je šampionát Fiesta Rally3 Trophy, kde se zatím odjela jedna soutěž a Filip zaznamenal vítězství v Maďarsku. Vedle toho jsou v plánu starty na světových soutěžích a tady má příbramský mladík letos už dva úspěšné „zářezy“. Ve Švédsku to bylo 11. místo v kategorii WRC3 a v Chorvatsku už stál Filip Kohn s Tomem Woodburnem na bedně, když si odvezli poháry za 3. místo. To vše ale s Fordem Fiesta Rally3. V letošním kalendáři mladého jezdce jsou ale i čtyři závody se Škodou Fabia RS Rally2. První závod mají Filip s Tomem úspěšně za sebou a ze Slovinské Velenje přivezla posádka poháry za celkové druhé místo. Pojďme ale hezky od začátku. Filip Kohn s Tomem Woodburnem měli krátce před závodem přímo ve Slovinsku test, aby si auto z týmu Raimuda Baumschlagera, tedy BRR Baumschlager Rallye & Racing team, odzkoušeli. A byla tedy možnost porovnat Fiestu se škodovkou. „Před závodem jsme měli ve Slovinsku malý padesátikilometrový testík, abych si Rally2 osahal a vyzkoušel nastavení vozu. Rozdíl mezi Fiestou Rally3 a Škodou Fabia RS Rally2 je pochopitelně hodně velký. Každé auto je jiné, jinak se řídí a jinak se chová. Rally2 je vyloženě závodní auto a z prvních kilometrů bylo cítit, že je Fabie daleko ostřejší po všech směrech. Podvozkově je dál a největší rozdíl je v řízení, kdy jedete doslova jako po kolejích. Na auto jsem si zvykl hodně rychle a Fabie se mi řídila dobře. To, že byla škodovka rychlejší, mi nijak nevadilo, neboť rychlou jízdu mám rád,“ pochvaloval si test Filip Kohn.

Pořadatelé 39. Tiki Rally Velenje 2024 připravili pro 70 převzatých posádek trať s jedenácti rychlostními zkouškami v délce 132 kilometrů. Tento závod se započítával do Mitropy, což znamenalo, že na startu bylo pestré složení posádek z šesti zemí. Filip s Tomem dostali přidělené číslo 4 a ve třídě 2 měli 17 soupeřů. „Slovinské erzety se mi hodně líbily. Na první závod s Rally2 jsme si nevybrali zrovna dvakrát lehkou soutěž. Tratě byly charakterově podobné těm, které se jezdí v Chorvatsku při svěťáku. My měli výhodu, že jsme měli stálé počasí a na celý závod bylo pěkně. Přesto byly zkoušky docela těžké, hodně bylo vykatováno a bylo běžné, že se během erzety třikrát měnil grip,“ přiblížil soutěž příbramský jezdec.

Filip od začátku nijak nebral ohled na to, že jede poprvé s Rally2 a od prvních kilometrů pořádně sešlápl plynový pedál. Výsledkem byly čtyři vyhrané zkoušky a další čtyři časy na bedně. Svým výkonem zaskočil mnohé soupeře. A nebýt dvou momentů, kdo ví, jak by se celá soutěž odvíjela. Po třetí zkoušce byli totiž Filip Kohn a Rok Turk ve shodném čase na prvním místě. „Po třetí erzetě jsme byli v nule s Rok Turkem, což je šestinásobný mistr Slovinska a zdejší soutěže jistě dobře zná. Na další zkoušce jsme chtěli ještě víc zatáhnout, ale v katu jsme přejeli skrytý kámen a o něj udělali defekt. Po erzetě se mi Rok smál, protože před rokem ten samý kámen trefil on. Pro nás to byl testovací závod, abych se naučil zacházet s vozem Rally2. Proto i ten defekt mi hodně dal, třeba to, jak jet rychle a moc neztratit. Druhý moment přišel na poslední zkoušce, kdy jsem udělal hodiny, což nás taky stálo nějaký čas,“ poodhalil momenty z rally Filip Kohn. Rally Velenje ovládl Rok Turk, Filip Kohn s Tomem Woodburnem dojeli druzí se ztrátou 38 vteřin. Se svým čtvrtým letošním startem je mladý jezdec spokojený. „Výsledkové cíle jsme neměli žádné. Pro nás bylo důležité seznámit se s autem. To se podařilo a na konci rally jsme měli všichni úsměvy na tvářích, což hovoří samo za sebe. Máme najeté kilometry, spoustu nových informací a hodně mi pomohly i rady od Raimunda Baumschlagera při nastavení auta, takže za mne maximální spokojenost. Protože jsem jel s novým autem na tratích, kde jsem doposud nikdy nestartoval, jsem rád, jak jsem se s tím popral. Chtěl bych poděkovat Raimundovi i celému jeho týmu za perfektně odvedenou práci,“ uvedl Filip Kohn.

Žádné dlouhé zahálení. Za necelé dva týdny budou Filip s Tomem oblékat nehořlavou kombinézu znovu. Na řadě totiž bude další závod ze seriálu mistrovství Evropy - Royal Rally of Scandinavia, jehož výsledky se započítávají mimo jiné i do hodnocení šampionátu Fiesta Rally3 Trophy. Jede se na šotolině, a jak víme, ta Filipovi sedí. Na začátku července pak startuje další šotolinová soutěž, tentokráte v Estonsku. Oba tyto závody pojede Filip Kohn s Fordem Fiesta Rally3, ale v polovině července přesedlá mladý jezdec do Fabie RS Rally2. Ten termín totiž patří Bohemia rally a boleslavská soutěž je jedna ze dvou, kde se jedenadvacetiletý jezdec ještě letos na domácích erzetách ukáže.