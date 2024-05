Úspěšná premiéra Jakuba Jirovce s Yarisem Rally2

Na konci loňského roku si doma u Jirovců pohrávali s myšlenkou, s jakým autem by mohl Kuba v Česku závodit. A jelikož jsou Plzeňáci ostří hoši, rozjelo se vyjednávání s francouzským týmem Erace WRT a výsledkem jsou letos tři starty. Ten první proběhl v polovině května při Rally Český Krumlov. Před samotnou soutěží si dali Kuba s Petrem malý test na seznámení s novým autem. „Na seznámení s funkčností Yarise jsem měl 35kilometrový test, což není málo, ale ani dost, abych pro mě nové auto dokonale poznal a dokázal si ho nastavit. Mé první pocity z Toyoty byly hodně dobré. Auto je velice přesné na řízení, podle mne přesnější než Fabie. Je možné, že to bylo nastavením diferenciálů. Motor má relativně dost velký kroutící moment a podvozkově se mi Toyota líbila víc než škodovka. Řekl bych, že je toto auto generačně o kus dál a je to z něj cítit,“ podělil se o první dojmy a připojil drobné srovnání Jakub Jirovec.

Toyota dostala nový „kabát“ alá Invelt, od pořadatelů se přidalo startovní číslo 14 a šlo se na věc. Kuba Jirovec má českokrumlovskou rally moc rád, a tak není divu, že se sem rád vrací. Na svém kontě má tři starty, pokaždé s jiným vozem. Letos bylo cílem dokončit závod a poznat nové auto. A jak vidí květnovou rally samotný jezdec? „Krumlov mám moc rád a podle mě je to jedna z nejtěžších rally u nás. Je to dané tím, že na žádné erzetě si jezdec neodpočine. Do toho se letos ještě zamíchalo počasí, kdy v lesních úsecích bylo mokro a dost vytaháno. Zdejší rychlostní zkoušky mi vyhovují, je to můj styl. Jsou zde rychlé pasáže i uskákaný asfalt v lesích, což je hodně o srdíčku a od toho se odvíjí i výsledek. Například erzetu Malonty zná spousta kluků nazpaměť, ale jen ten, kdo si na ní věří, tu zajede dobrý výsledek.“ V noci před závodem pršelo a drobný déšť se snesl i na shakedown. Kuba s Petrem využili poslední možnost otestování vozu před závodem na výstavišti, a i když to sem tam pěkně klouzalo, byli spokojeni. I při samotném závodě drobně pršelo, a tak bylo důležité nastavení auta a volba pneumatik. „I když se občas vyskytly malé přeháňky, tak počasí hodně zamíchalo výsledky. Já jel středně tvrdý nebo tvrdý slick, což bylo asi nejlepší z toho, co se dalo jet, neboť většina pasáží byla suchých. Ale nebylo to až tak jednoduché. Například v pátek RZ Citajl nebo sobotní Malonty měly úseky, kde bylo v lesích opravdu hodně mokro. Na mokru mám docela respekt a nevěřím si. Je to vše o zkušenostech, ale kde je má jezdec nabrat, než na mokrých zkouškách. Já mám bohužel málo zkušeností s nastavováním auta. Navíc R5 má nepřeberné množství nastavení od podvozku, přes diferenciály až po brzdy. My měli v týmu inženýra, který dříve působil v Chronos Motorsportu a v Hyundai, a já věřil v jeho rady a nastavení,“ prozradil plzeňský jezdec.

Páteční etapu odstartovala super speciálka na českobudějovickém výstavišti a poslední zkoušku Ján dojížděly posádky hrubě po půlnoci. Jirovec s Jindrou jeli v klidu a tři časy dostali do TOP10. Nejvíce se klukům zadařilo na RZ Rožmitál, kde shodně zajeli devátý čas. V polovině soutěže patřila posádce průběžná 11. příčka a ve třídě RC2 to bylo místo desáté. Sobotní etapa byla o chloupek horší, ale cíl daný před soutěží Kuba s Petrem splnili. V Jelení zahradě pod státním zámkem projeli cílovou rampou jako 13. nejrychlejší posádka ave třídě RC2 to byla 12. pozice. Nastal čas na hodnocení a Kuba byl na sebe docela přísný. „První etapa byla z mého pohledu lepší než ta druhá, ale rozhodně to není něco, čím bych se chtěl chlubit. I když páteční RZ znám téměř zpaměti a tempo mi přišlo dobré, pořád jsme ztráceli mnohem víc, než bych chtěl. Trošku mě sice potrápilo počasí, ale na to se nechci vymlouvat. Rozhodně mohu říci, že svezení bylo pěkné a byl to opravdu pěkný zážitek, jenom ty časy tam nebyly takové, jaké bych si přál. Sobota byla o trošku horší a erzeta Malšín je pro mě asi zakletá. Nicméně s celkovým výkonem moc spokojený nejsem, neboť jsem si závod prokaučoval výkonově. Ale beru to pozitivně. Mám zase další poznatky a zkušenosti a i týmový inženýr mi předal spoustu cenných rad. Například jsem se naučil o trochu líp si nachystat pneumatiky. Pokud máš na zkoušce částečně vlhko, tak je dobré mít gumu víc roztopenou a pak je větší jistota, že tady bude guma dobře držet. Odnáším si tedy jak pozitiva, tak věci, na kterých musím zapracovat,“ ohlédl se za dokončenou rally Jakub Jirovec a doplnil poděkování. „Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří nám drželi při premiéře s novým vozem palce. Jejich povzbuzování bylo na trati vidět a já doufám, že jsme je nezklamali. Poděkování patři i Petrovi, že to se mnou v autě vydržel, a naše společné poděkování míří do týmu Erace WRT, který šlapal perfektně. Již nyní se těším na další spolupráci.“

Necelý měsíc má nyní posádka pauzu, aby se v polovině června opět nasoukala do nehořlavého prádla. To totiž startuje Rally Hustopeče a Kuba s Petrem chtějí být na startu. Na rally mezi vinicemi ovšem budou závodit se Škodou Fabia R5. Pokud jsme v úvodu avizovali tři starty s Toyotou, tak můžeme prozradit, že se bude jednat o Rally Bohemia a Barum rally.