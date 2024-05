Krumlovská noc rozhodla

A protože to byl první start s tímto vozem, první spolupráce "possibláků" a "brynďáků", první start posádky v letošní sezóně na soutěži, kde se soustředila celá česká špička, nikdo vlastně přesně nevěděl, co může očekávat. Jasné bylo jen to, že obě strany, Rally Possible i Brynda Racing, jsou ve své práci profíci. Otázka však zůstávala na stole. Podaří se najít souhru mezi lidmi z obou týmů? Protože rallye není o jednotlivci, ani o malé skupině. Rally je o fungování jednotlivých článků jako celku.

Každý, kdo se o rallye zajímá ví, že soutěž nezačíná prvním měřeným úsekem. Soutěž začíná týdny, někdy i měsíce předtím, než se vůbec usedne za volant. Nejdůležitější v přípravě je komunikace, která v tomto případě fungovala velmi dobře. Sdílení informací a kontakt mezi jezdcem a šéfmechanikem probíhal téměř denně. Zprávy o tom, jak příprava probíhá, dávaly velkou naději, že vše bude "v TOP-u". To se také potvrdilo. Vůz byl připraven. První seznámení posádky s vozem proběhlo až na shakedownu. Popravdě řečeno, ačkoliv byl divácky atraktivní, týmu nenabídl příliš velkou vypovídající hodnotu.

Jednalo se spíše o "ošahání" techniky.

V duchu shakedownu se nesla i první etapa na českobudějovickém výstavišti. Atraktivní pro diváky, ale v zásadě nic neříkající o tom, jak by se mohl a měl vyvíjet zbytek soutěže. První relevantní informace přinesla až rychlostní zkouška Rožmitál, 6,45 kilometrů dlouhý měřený úsek. Tam sice zabodovali výborní a zkušení René Dohnal a Roman Švec, ale v součtu časů se na přední místo posunuli Janko s Petrem. Schylovalo se k jasnému souboji a bylo zřejmé, že nikdo nedá svoji kůži zadarmo. Na rychlostní zkoušce Citajl opět zatáhl René, dosáhl nejrychlejšího času a posunul se na první místo průběžného pořadí. Součástí první sekce byla i rychlostní zkouška Ján a další kolo speciálky na výstavišti. "Ján" - ten vyhovoval Janovi i v loňském roce. A protože na této „erzetě“ nedošlo k žádným zásadním změnám, sedla klukům i letos. Nejenže smazali ztrátu na Reného a Romana, ale navíc se jim podařilo získat více než devítivteřinový časový polštář. Na speciálce na výstavišti se soutěž vyhrát nedá. Můžete pouze prohrát. Minimální rozdíly v časech nezměnily pořadí před večerními rychlostními zkouškami, a tak "possibláci" absolvovali první servis na prvním místě.

Noc. "Noc je mega," to jsou slova Petra, Jankova navigátora. Noční měřené úseky jsou jednoznačně něco, co oba baví a dosažené časy to jasně potvrzují. Rožmitál 12,7, Citajl 9,2 a Ján 15,3 sekundy. To jsou časové zisky na druhá místa ve třídě. Tři jasné první příčky ve třech nočních rychlostních zkouškách potvrdily nejen výsledek z první sekce, ale také zajistily posádce výbornou výchozí pozici pro druhý den - náskok více než 50 sekund. Pamětníci loňského ročníku však vědí, že průběh soutěže byl tehdy velmi podobný. Výsledek? 0 bodů a cílová rampa v nedohlednu při čekání na odtah nefunkčního Renaultu. Měla se historie opakovat? Ne, neměla. Nesměla.

Druhý den soutěže, první sekce a v ní legendární 26,15 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška Malonty. Ačkoliv byl náskok relativně bezpečný, spoléhat se na něj nedalo. Stačil by jeden defekt, jeden technický problém a vše by mohlo být úplně jinak. Všichni to věděli, takže tempo nepolevovalo a kluci dokázali vyhrát všechny rychlostní zkoušky první sekce kromě speciálky na výstavišti, kde skončili na druhé příčce. Do cíle soutěže však zbývalo ještě téměř 50 kilometrů, a přestože se náskok zvýšil na více než 1,5 minuty, nemuselo to nakonec nic znamenat.

Ti, kteří předpokládali zpomalení a jízdu „na jistotu“ určitě neznají Janka a Peťu. Ne, jejich tempo zůstalo stejné. Malšín 2 si sice přivlastnili Renďo s Romanem, ale Malonty 2 Jano s Peťem nepustili. Do cíle zbývala 13,78 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška Kohout 2. "Rychlostní zkouška je zastavena," takovou informaci dostaly posádky, které byly připraveny na startu."Enge měl nehodu,“ další informace, která se k posádkám dostala po výjezdu záchranných složek na trať. Předstartovní napětí se dalo krájet dokud nedorazila další informace: „Posádka je v pořádku.“ Pokud je posádka v pořádku, pak je v zásadě vše v pořádku. Zrušení poslední rychlostní zkoušky a nařízený volný průjezd znamenal první místo a příjemné, pomalé rozloučení se všemi fanoušky kolem trati (a že jich nebylo málo).

51. ročník Rallye Český Krumlov se vydařil. Vlastně nemohl dopadnout lépe. Patnácté místo v absolutním pořadí, 1. místo v kategorii 2WD, 1. místo v RC4I, bonusové body za vítězství v obou etapách soutěže a navíc se osvědčila trojkombinace Rally Possible, Brynda Racing a Opel Corsa Rally4. Co bude dál? Hustopeče. „Domácí“ soutěž pro Rally Possible. S jakým vozem? To ukáže čas, dohody a jednání, o kterých v nadcházejícím období rozhodně nebude nouze.

Na závěr je však třeba poděkovat všem těm, bez kterých by tyto úspěchy nebyly možné. A proto tyto úspěchy nejsou jen úspěchy jezdce, navigátora, týmu..... Jsou to úspěchy nás všech.

Proč je to "NÁS" a ne "VÁS"?

Protože VY JSTE MY.

A my jsme RALLY POSSIBLE FAMILY.

DĚKUJEME VÁM