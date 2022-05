Jezdíte jako závodník? A máte na to vhodnou havarijní pojistku?

Každé vozidlo musí mít pojištění

Stejně jako my, i vozy musí mít sjednané alespoň základní pojištění. To se označuje jako zákonné pojištění nebo také povinné ručení, bez něj by žádné vozidlo nemělo vyjet na pozemní komunikaci. Chrání vás před důsledky škod, které způsobíte někomu jinému, nevztahuje se ale na škody vzniklé na vašem vozidle, k tomu slouží havarijní pojištění.

Havarijko, jak se mu také mezi lidmi říká, je dobrovolnou složkou autopojištění, rozhodně ale není k zahození. I škody na vašem vozidle mohou vyšplhat do závratných výšin, obzvlášť, když jezdíte jako závodník.

Víte, že dalším rozdílem mezi havarijním pojištěním a povinným ručením je i sjednání spoluúčasti? U povinného ručení si nic takového nesjednáváte, u havarijního pojištění ano. Jde o výši částky, jakou se budete na škodě podílet.

Co kryje havarijní pojištění?

Havarijní pojištění vás chrání před škodami, které na vašem vozidle vzniknou v důsledku:

Havárie, a je jedno, zda jde o autonehodu nebo střet se zvěří.

Vandalismu (poškození vozidla jinou osobou)

Odcizení

Neoprávněného užití vozidla

Živelných pohrom jako povodeň, zásah bleskem, požár nebo krupobití.

Víte, že aby v případě havárie pojišťovna plnila, nesmí být řidič pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, vozidlo musí mít platnou STK, být v provozuschopném stavu a mít vhodné pneumatiky?

Jak si havarijko sjednat?

Ty tam jsou časy, kdy jste museli vyrazit na pobočku pojišťovny, tam strávit dlouhé minuty čekáním, až na vás přijde řada a pak žádat o vypracování nabídky pojištění. Doba se mění a s ní i způsob, jak si sjednat nejrůznější pojištění. Víte, že to jde i online?

Když si chcete online sjednat havarijní pojištění, vezměte si k ruce malý a velký technický průkaz vozidla a vaši dosavadní smlouvu o havarijním pojištění.

Zabere vám to pár minut a na obrazovce před sebou uvidíte ty nejvýhodnější nabídky. Je jen na vás, kterou si vyberete. Nikam nemusíte ani kvůli podpisu smlouvy, akceptujete ji zaplacením.

Víte, že si při sjednání pojištění musíte dát pozor na: