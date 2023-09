Čendova Rztka VIII.

Hned z rána bylo jasno, že i přes každoročně měnící se skladbu startovního pole (samozřejmě krom stálic, jež tu mají své místo už od prvního ročníku ) bude na co koukat. Však některé kousky byly ozdobou a potěchou pro oko už v depu. Skutečně to byla podívaná jak má být. Dopolední průjezdy okořenily drobné, ale vydatné přeháňky. A vlhká trať zmanenala atraktivnější průjezdy pro oko diváka a větší výzvu pro jezdce. Během polední pauzy došlo v depu dokonce i ke svatbě!!! A to už o něčem svědčí. Odpolední průjezdy, jedoucí se tradičně v opačném směru, pozměnily profil tratě. A zábava pro jezdce, sponzory i diváky pokračovala až do 17. hodiny, kdy byly jízdy ukončeny.

Co dodat? Opět povedená akcička a parádně prožitý den pro všechny závisláky na vůni spáleného nejen benzínu. Jak jsem již zmiňoval, občerstvení zdatně sekundovalo atraktivním průjezdům. Člověk se viděl v podstatě po roce se spoustou známých a i náhodný divák si přišel na své. Posádky co se prokousaly celým dnem balily a vyklízely depo při pomalu zapadajícím slunci. A tak jako každý rok, je nezbytně nutné poděkovat všem, co se podíleli na organizaci i zázemí tohoto fajnového dne. No a už se těšíme na příští rok. To bude již devátá RZtka a to je na dosah jubilea. Jen tak dál!

Jan Merta, RallyZone.cz

reklama

– RallyZone.cz