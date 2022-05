Jaromír Tarabus dominoval na Šumavě

Jaromír Tarabus se do průběžného vedení v cupu dostal už na prvním testu a brzy vedl i v hodnocení dvoukolek. V této kategorii nadělil druhému Fránovi bezmála tři minuty. Velké a vyrovnané souboje sváděl i s Honzou Dohnalem. V absolutním pořadí dokončila posádka Tarabus – Trunkát na skvělém 14. místě. „Myslel jsem si, že budeme ze začátku trochu tápat, protože jsme na Šumavě několik let nestartovali a většina tratí pro nás byla nová. Pochopitelně jsem ale v hloubi duše doufal, že budeme rychlí. To jsme nakonec i byli, i když mě překvapila obtížnost šumavských erzet, především úzké pasáže a šotolina. Většinu testů jsme neznali, takže to pro nás byla velmi náročná soutěž. Náročná, ale krásná,“ prozradil v cíli Jaromír Tarabus. „V cupu se nám líbí, Šumava pro nás dopadla skvěle a už se těšíme do Krumlova,“ doplnil krátce Daniel Trunkát.

Velmi rychlé časy zajížděl se starším Peugeotem 208 R2 mladý Jakub Talaš. Bratr Jana Talaše startoval s tímto vozem teprve počtvrté, ale nechal za sebou hodně zkušenějších jezdců. Zúročil tak nejen své dovednosti z motokárových závodů, ale také cenné rady svého bratra. Posádka Talaš – Kalkus dojela v cupu na druhém místě, ve dvoukolkách skončili třetí. „Mně se splnil velký sen. Díky moc bráchovi, že mi půjčil auto a mohl jsem se porovnat s ostatními. Je to skvělý pocit a nová motivace v mé kariéře. V motokárách se už nějakou dobu držíme poměrně vysoko, takže rallye je další výzva, kterou si fakt užívám. Zatím jsem toho moc neodjel, takže o to cennější náš výsledek na domácím podniku je. A je to ještě umocněné pátým místem Honzy v absolutním pořadí. A co mě fakt chytlo u srdíčka, byla gratulace od Míry Tarabuse. Toho si nesmírně vážím,“ poznamenal Jakub Talaš.

Třetí místo v cupu obsadil Dominik Brož s Jakubem Navrátilem v roli navigátora. „Šumavu jsme si jeli hlavně užít, protože ještě nevíme, co všechno letos pojedeme. Těšil jsem se hlavně na šotolinové úseky, na kterých jsme se vyřádili, ale bavili jsme se na všech erzetách. Jinak musím pogratulovat oběma bratrům Talašům, Šumavu zajeli parádně,“ komentoval průběh soutěže Dominik Brož.

Marco Venturini – ředitel značky Peugeot v ČR: „Na Šumavě je vždy skvělá atmosféra. Už jsme se všichni těšili na začátek cupové sezóny a z mého pohledu to byl začátek velmi vydařený. Gratuluji našim posádkám, které skončily velmi vysoko i v hodnocení dvoukolek. A velké uznání patří pochopitelně pořadatelům za skvěle připravený podnik.“

Už za necelých 14 dní pokračuje seriál Peugeot Rally Cup druhým závodem, který se pojede v rámci 49. Rallye Český Krumlov.