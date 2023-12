Jaroslav Petráš mění pro příští sezonu vůz

Na úvod rozhovoru gratulace k vítězství ve třídě. Jaká byla sezona z tvého pohledu?

„Díky moc! Sezona byl jedna z nejlepších, co jsem zažil. V autě jsem si byl už po loňské sezoně jistý, set-up jsme měli odladěný a tým Brynda racing i spolupráce s Petrem (Petr Jindra spolujezdec) fungovala, jak nejlépe mohla. Zúročili jsme všechnu práci, co jsme přes zimu udělali, a mohli jsme se soustředit jen na náš výkon a jet úplně naplno od prvního do posledního kilometru. A to mne na závodění baví asi nejvíc…“

Vloni jsi jel velký mistrák a na konci roku jsi obsadil druhé místo. Nelákalo tě udělat titul ve vícedenních závodech letos, respektive proč ses rozhodl pro sprinty?

„Důvodů bylo hned několik. Za prvé konkurence v MČR v naší třídě po přechodu Filipa (Filip Ocelka) do RC4 by byla téměř nulová. A takové vítězství by nás vůbec netěšilo… Za druhé Petr měl již domluvenou spolupráci s Kubou Jírovcem v MČR, takže já bych si musel najít nového spolujezdce. A za třetí finance, které jsou o řád nižší, takže jsem sezonu ve sprintech mohl pojmout „správně“ tzn. včetně pořádného předsezonního testu, výběru optimálních pneu atd.“

Kde jsi letos startoval, tam jsi zvítězil ve třídě docela s převahou…

„Do sezony jsme vstoupili skvěle připraveni se zázemím největšího týmu v ČR – měli jsme k vítězství všechny předpoklady a na mně a Petrovi zbývalo to jen nepokazit (smích). Jak auto, tak my jako posádka jsme celou sezonu fungovali na 100 % - mohl jsem se soustředit pouze na svůj výkon a jet v každém závodě naplno do posledního km bez nějakého taktizování. To mne neskutečně naplňovalo a chtěl bych za to poděkovat Petrovi, Jirkovi Kotanovi (šéfmechanik) a celému týmu Brynda racing.“

Ty jsi ale nehleděl pouze na výsledky třídy, ale i na pořadí v RSS, jak se ti tady dařilo?

„Již před sezonou jsem říkal, že bychom chtěli bojovat i o TOP5 umístění v RSS proti vozům Rally4. Věděli jsme, že budeme muset jet každou erzetu naplno, bez ohledu na to, jak velký náskok ve třídě máme. Většinou jsme se pohybovali kolem šestého místa, takže celkově jsme skončili díky naší spolehlivosti na 4. místě, s čímž jsem spokojený a více to prostě už s Rally5 nešlo… Tajně jsem doufal, že bychom v některém závodě mohli být „na bedně“, jelikož to nebylo daleko, ale vždy jsem udělal nějakou drobnou jezdeckou chybu a nedopadlo to. Takže toto mne zpětně mrzí…“

I když by se dala letošní sezona nazvat jednoduchá, který závod byl pro tebe lehký a který těžký?

„Nejtěžší byla určitě Kopná, jelikož to byl můj první závod na michelinkách a hned za proměnlivých podmínek, kdy první erzetu jsme jeli na suchých a do druhé RZ byl na přejezdu slejvák, takže jsme přezouvali na mokré. Celá druhá sekce byla na mokru, ale poslední RZ třetí sekce už jsme nazuli nejtvrdší slick, co tady Michelin jede – takže jsme si vyzkoušeli vše (smích). Některá rozhodnutí byla celkem riskantní, většinou jsme měli nejagresivnější volbu pneu ze všech soupeřů a museli se rozhodnout během minuty. Přesto jsme to vždy trefili na 100 %. Tady se opět ukázalo, jak skvěle sehraní jsme s Petrem byli od začátku sezony… Zbytek závodů byl už dost srovnatelný – možná Příbram byla pro nás o něco jednodušší, jelikož je to náš domácí závod, takže tratě i okolí dobře známe.“

Když už jsi zmínil domácí Příbram – tam jste uskutečnili i sbírku pro Spolek Ichtyoza, je to tak?

„Spolek Ichtyoza podporujeme s mojí ženou Karolínou už od roku 2020 – kromě osvětové činnosti děláme každý rok i sbírku mezi jezdci a fanoušky na ozdravné pobyty dětí do lázní Mušov. Tento rok jsme ji udělali právě na Příbrami, kde se nám povedlo vybrat přes 20 000 Kč! Ještě větší radost mám z množství jezdců a spolujezdců, kteří se sami od sebe hlásí, že by chtěli přispět a kdy sbírka bude. To je pro nás obrovská motivace do budoucna!“

Trošku mne u tebe zaujal sprint ve Vyškově, a to z důvodu změny značky gum. Proč pirellky dostaly přednost před michelinkami?

„Já na pirellkach jel jen v začátcích Adam Cupu, takže jednak jsem si je chtěl vyzkoušet a porovnat s micheliny a zároveň dle dat, co máme v týmu, měly být na suchu za vysokých teplot rychlejší. Proti silnějším Rally4 jsme potřebovali na rychlých vyškovských tratích každou vteřinku, kterou jsme mohli získat, proto padla volba na pirellky.“

Když se podívám na tvé dřívější sezony, tak není moc značek pneumatik, které bys nejel. Rád testuješ?

„Určitě to je zajímavá zkušenost, která mi pomáhá se i řidičsky rozvíjet. Nicméně změna značky pneu měla vždy konkrétní důvod. V Adam Cupu byly hankooky dané promotérem, takže tam nebylo co řešit. Když jsme přecházeli s Cliem Rally5 do velkého mistráku, byly ve hře všechny značky. Nicméně budget jsme měli velmi napjatý a gumy tvoří jeho velkou část. Spolupráce, kterou nám Yokohama nabídla, se nedala odmítnout a po celý rok sey okohamy ukázaly jako velmi konkurenceschopné. S přechodem do RSS jsme již nemuseli tolik řešit cenu pneumatik, ale věděli jsme, že budeme potřebovat proti vozům Rally4 každou výhodu, která je k dispozici. Absolvovali jsme předsezonní test, kde jsme si udělali srovnání a na základě toho padla volba na Michelin.“

Třída RC5 je slaběji obsazovaná, v čem vidíš největší problém?

„Dobrá otázka – sám to moc nechápu a jsem z toho vlastně zklamaný, protože jsem se rozhodl pro Rally5 právě proto, že jsem očekával početné startovní pole. Po dvou sezonách vím, že Clio Rally5 je velice rychlé, spolehlivé, řidičsky zábavné auto s minimálními provozními náklady. Myslím si, že čeští jezdci jsou v tomto konzervativní a na novou techniku přecházejí pomalu. Zároveň je zde stále velká nabídka ojetých vozů R2 a Adam Cup, které z pohledu pořizovací ceny vycházejí lépe než nová Rally5.“

Myslíš, že se třída RC5 někdy vyrovná třídě RC4, respektive jsou vozy Rally5 udržitelné?

„Rozhodně – třída RC5 teprve čeká na své objevení v Česku i na Slovensku. Myslím si, že už v sezoně 2024 uvidíme více jezdců s těmito vozy a postupně nahradí i vozy třídy R2 a Adam Cup. Kdyby se povedlo uspořádat Clio Cup Series, tak jak je to v jiných zemích, věřím, že během jedné či dvou sezon tady bude stejné obsazení jako v RC4. Já bych každému jezdci, který nemá rozpočet na pořízení a provoz Rally4, určitě doporučil, ať si závody v Rally5 zkusí – na 100 % nebude zklamaný…“

Na podzim u nás premiérově proběhl závod mistrovství světa. Byl ses podívat? Jak se ti soutěž líbila?

„Ano dorazil jsem i se svojí ženou Karolínou, takže jsem byl rád, že jsme všichni mohli vidět vesmírné lodě jménem WRC Rally1 naživo a užít si tento svátek rally společně. Byli jsme jen na pátečních RZ, ale zážitek obrovský – moderní Rally1 jsou neuvěřitelné a myslím, že na ně budeme jednou vzpomínat jako na novodobou skupinu B… Škoda počasí, které hlavně v pátek dopoledne bylo opravdu jen pro otrlé, ale i tak to stálo za to. Už se všichni těšíme na příští rok!“

Jak bude vypadat tvá příprava mezi sezonami?

„Fyzicky se připravuji průběžně, takže tam nic speciálního neplánuji. Jako každý rok určitě zařadíme trénink rozpisu, jelikož tam jde vždy něco vylepšit. Aktuálně svoji největší slabinu vidím na rychlých úzkých úsecích, takže na tom chci zapracovat.“

Už jistě spřádáš plány pro příští rok, kde tě uvidíme?

„Určitě ano – začal jsem to řešit už před koncem letošní sezony. Clio je v podstatě prodané, takže se určitě posuneme do vozu kategorie Rally4! Z toho mám neuvěřitelnou radost! Konkrétní program bude záviset na tom, jestli se nám povede najít partnera, který by nás finančně podpořil. Novinek chystáme více, takže sledujte naše sociální sítě rally_ichtik!“

Poděkování, vzkaz fans…

„Jmenovitě bych chtěl poděkovat Jirkovi Kotanovi za práci na našem autě i nad to, co se od něj očekává; Petrovi za 100% práci i na konci, pro něj velmi dlouhé sezony; mé ženě i celé rodině za pochopení a podporu po všech stránkách – to vše přispělo k tomu, že jsem mohl zažít nejlepší sezonu ve své kariéře. Dále bych chtěl poděkovat všem posádkám, kamarádům i fanouškům, kteří se podíleli na naší sbírce pro Spolek Ichtyoza a kteří fandí tomu, co podnikáme i mimo závodní tratě. Vše uskutečňujeme ve svém volném čase a ze svých vlastních zdrojů, ale jelikož se chceme neustále posouvat dále, potřebujeme jakoukoliv podporu – pokud jsme tedy někoho zaujali tím, co děláme a mohl by nás podpořit, budeme vděční, když se nám ozve!“