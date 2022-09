Jatel s Jindrou v cíli Rally Vyškov

Radka jsme na tratích rychlostních zkoušek mohli vidět naposledy při Mikuláš rally 2021 ve Slušovicích, kde mu rozpis četla přítelkyně Kateřina Plšková. „V závodním voze jsem neseděl od loňského Mikuláše a devíti měsíční pauza byla okamžitě znát. Po seznamovacích jízdách jsem byl nadšený z tratí rychlostních zkoušek. To se ale nedalo říct o mém rozpisu, který nebyl z mé strany správně napsaný a před startem jsem byl opravdu dost nervózní a panoval u mne nepříjemný pocit,“ prozradil Radek Jatel. Rallysprint ve Vyškově patří mezi Radkovi oblíbené soutěže a vždy si přál na tomto jednodenním závodě startovat, což se mu povedlo. „Rally Vyškov jsem jako divák navštěvoval každý rok. Jsem velmi rád, že jsem si startem tady splnil další sen. Poděkování za to patří mým partnerům. Jelikož startuji na rally sporadicky, nemám žádného stálého spolujezdce. Tímto chci také poděkovat Petrovi, že mou nabídku přijal a odvedl svou práci na sto procent,“ uvedl třiatřicetiletý jezdec.

Kluci dostali od pořadatelů startovní číslo 27 a mohli vyrazit vstříc rychlostním zkouškám. Radek s Petrem do závodu vstoupili 11. časem mezi dvoukolkami, což po tak dlouhé pauze, kterou Radek měl, není vůbec špatná bilance. Posádka na každé rychlostní zkoušce zajela časy v TOP 20 hodnocení Rallysprint série. Na 6 RZ Ivanovická brána z toho byl dokonce sedmý čas v RSS. „Z jízdy mám smíšené pocity. Některé pasáže jsme si užili a vydařily se nám, jiné nám vyšly méně. Věřím, že jsme potěšili i diváky, kterých kolem tratí bylo spousty. Co se týká samostatných časů na jednotlivých rychlostních zkouškách, tak to je pro mne zklamání,“ hodnotil svůj výkon Radek Jatel. I přes ne úplně pozitivní hodnocení ihned po dokončení soutěže kluci s odstupem času budou spokojeni. Závod dokončili s nepoškozeným vozem a to se taky počítá. Navíc si připsali 5. místo v kategorii RC4 a 12. příčku v klasifikaci Rallysprint série, což na první start v letošním roce není vůbec špatné v porovnání s posádkami, které mají na svém kontě více závodů.

„Touto cestou bych rád poděkoval sponzorům za jejich pomoc, konkrétně ŠEVČÍK GROUP a.s., IREL (Marilánský Ostropestřec), HŘÍBEK GROUP, TVD Slavičín, TOMS PIZZA a CompletCar. Poděkování míří také za spolujezdcem Petrem Jindrou jun. za skvělý diktát a týmu Sparrow Racing za přípravu vozu. Co se týká mých dalších plánů pro letošek, tak to vypadá, že se již nikde neukáži. Jedině kdyby moje přítelkyně Kačenka přišla s tím, že bychom se opět spolu svezli na Mikulášské rally ve Slušovicích, stejně jako minulý rok,“ řekl Radek Jatel. Necháme se tedy překvapit, zda jezdce z Vysokého Pole v letošní sezoně ještě uvidíme za volantem závodního vozu.