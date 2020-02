Dvanáctá Rally Ice Tour podpoří hendikepovanou Karolínku

Přestože se pořadatelé rozhodli po předchozích ročnících notně zredukovat doprovodný program, na kluzišti zlínského „zimáku“ parta lidí z prostředí domácí rallyové scény opět udělá něco pro dobrou věc. „Tradici benefičních zápasů jezdců rally jsme nechtěli přerušit, takže opět jdeme cestou dobročinnosti, což je hlavní motto naší akce,“ zdůraznil úvodem hlavní pořadatel Rally Ice Tour Vladimír Barvík. „Letos jsme si pro naši podporu vybrali dvanáctiletou Karolínku Dejovou z Kopřivnice, která je i přes svůj hendikep velmi aktivní holčičkou. Měli jsme ji možnost vidět i v televizní soutěži Československo má talent, kde se prezentovala se svou kamarádkou při krásném tanečním vystoupení na invalidním vozíčku,“ představil ve stručnosti hlavní postavu letošní benefice Vladimír Barvík.

Celý program se ovšem vrací do původní zkrácené podoby, kdy se akce odehraje v průběhu jedné a půl hodiny. Proto také došlo k redukci doprovodného programu. Jediným, ovšem pro podporu malé Karolínky docela důležitým bodem programu, mimo samotného hokeje, zůstala divácká tombola. „Tombola by při letošní absenci reklamních partnerů měla pomoci navýšit věnovanou částku od účastníků akce a pořadatelů. Proto věříme, že se příchozí diváci do tomboly zapojí a otevřou tak společně se závodníky své srdíčko pro talentovanou zdravotně znevýhodněnou holčičku,“ věří další z pořadatelů Roman Konečný. Další možností podpořit Karolínku a užít si navíc i „trochu“ závodního adrenalinu, bude dražba svezení s mistrem ČR v rally historických vozidel Vlastimilem Neumannem při testování jeho týmu.

Pro nejmenší fandy rallyového sportu budou jistě lákadlem vystavené soutěžní vozy před stadionem, ale také tradiční představení modelářského klubu RC klub ZedArt ze Zlína s jejich rádiem řízenými modely. „Vzhledem k tomu, že Zlín je město motorsportu i hokeji zaslíbené, věříme, že i přes omezený doprovodný program si v sobotu 15. února najde cestu na zlínský zimák opět hodně fandů. A to takových, kteří dokážou, podobně jako všichni účastníci akce otevřít své srdce, a s trochou nadsázky řečeno, snad i svou peněženku ku prospěchu dobré věci,“ věří hlavní organizátor Rally Ice Tour Vladimír Barvík, že malá Karolínka společně s babičkou a dědečkem budou ze Zlína odjíždět s velkým úsměvem na tváři.

Vzhledem k tomu, že soupisky pro zápas ještě nejsou naplněny na sto procent, přivítají pořadatelé mezi hráči velmi rádi nové tváře. A to nejen z řad jezdců či spolujezdců, ale také mechaniků či týmových členů, případně i z řad organizátorů soutěží. V případě zájmu o účast na této benefici se můžete registrovat u pořadatele Vladimíra Barvíka na telefonním čísle 604 200 359.