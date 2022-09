Jiří Rybák  – Jan Houšť: Strategii určil první závod

Jirko, aktuálně s Honzou držíte ve MČR pátou příčku v našlapané třídě RC4 I a desátou v kategorii 2WD, čili ve „dvoukolkách“. V obou případech jsou soupeři před vámi i za vámi bodově dost blízko. Jakou máte strategii do příštích závodů?

Jiří Rybák (JR): „Bohužel strategii mi určil už první závod, což znamená moje havárie na Valašské Rallye. Od tohoto okamžiku jedeme závod od závodu a postupně nabíráme jistotu a rychlost. Cíle jsme měli vyšší, ale je nutné uznat, že soupeřům se daří. Ale abych odpověděl na vlastní otázku. Strategie je užít si každý závod a pokusit se jet naplno. Body budeme počítat a hodnotit až po sezoně.“

Je za námi Barum Rally, tradiční vrchol sezony. Zde jste dlouho útočili na bronz ve třídě, ale nakonec z toho byly „brambory“. Můžeš nám popsat vaše příhody na barumce a dojmy z ní?

JR: „Barumka je krásná, ale zároveň těžká, soutěž už od příprav. Zajistit vše pro sponzory a kamarády, kteří nás podporují, je práce na měsíce dopředu. Ale k závodu. Páteční zahajovací noční RZ jsem pokazil startovní procedurou. Obecně strašně nerad startuji na semafor. Startovní procedura na našem Cliu trvá minimálně sedm vteřin, aby se vše dostalo do režimu tak, jak má. No a já jenom proto, abych nevjel moc blízko před auto, které už jelo na okruhu, to vše vmáčkl do přibližně čtyř vteřin. To mělo za následek, že auto nejelo od spodu a absolutně nechtělo táhnout. Tam, kde bych už řadil čtyřku, jsem měl teprve „rozmotanou“ dvojku. Paradoxně, čas ale nakonec nebyl tak zlý a na kluky ve třídě, se kterými jsme jinak jeli víceméně rovinu, jsem ztratil kolem 12 vteřin. Druhý den úřadovalo počasí, ostatně jako po celý závodní víkend. Jeli jsme od začátku celkem hezké časy, ale bohužel ke konci Semetína jsem udělal chybu na tom samém místě, jako minimálně 20 aut před námi. Bohužel jsme se museli otáčet a nechal jsem tam 21 vteřin. Nicméně tato rychlostní zkouška byla zábavná, jeli jsme v rytmu a i s chybou jsem byl s naším výkonem spokojený. Honza po celý víkend odváděl precizní práci, takže bylo na mně se s tím poprat. Bohužel druhou část dne provázely opět havárie, což mělo za následek, že jsme do závěrečné RZ Semetín vjeli už skoro za tmy bez světelné rampy. Jet v lese jen na obyčejná světla je už celkem hazard, který se nám málem nevyplatil. V jedné levé to na blátě uklouzlo až do příkopu a jeli jsme cca 15 metrů škarpou. Bylo obrovské štěstí, že jsme vyjeli ven. Pak už to bylo hodně opatrné, takže čas nebyl dobrý. Ale nestěžuji si. Posádky za námi museli prožít i horší věci a o tom rallye také je.

Nedělní etapa začala dobře a v rychlém čase zvládnutou první RZ (druhý čas ve třídě za J. Tarabusem a čtvrtý ve 2WD – pozn. aut). Trefili jsme dobře volbu pneumatik a byl jsem až překvapený, jak to šlo. Celkově celé nedělní dopoledne vyšlo lépe, než jsme čekali, a mohli jsme zabojovat o třetí místo. Pak ale přišlo zrušení Bunče kvůli havárii, takže první příležitost k útoku byla pryč, a jeli jsme na RZ Maják. No a tam jsem vyrobil obrovskou chybu. V levé zatáčce, kde bych normálně mohl jet čtyřku plnou přes kat, jsem si říkal že to dám raději na jistotu a šel jsem až na dvojku, protože zatáčka byla jedno bahno na asfaltu. No a bohužel ten kat nás podržel uvnitř zatáčky a roztočil auto. Skončili jsme čumákem v příkopu a nechali tam víc jak minutu. Prostě zase chyba, za kterou bych si nakopal - už jen proto, že jsem tu zatáčku chtěl dát jenom na jistotu. No a pak už jsme si soutěž dojeli jen tak v klidu, abychom viděli cílovou rampu.

Ale takhle s odstupem musím říct, že jsem na naši posádku a celý tým hrdý i přes nepovedený závěr. Už jenom dojet tak náročnou soutěž, jako je barumka, byl fakt úspěch.“

Při pohledu na vaše letošní výsledky v MČR zjistíme, že výsledkově se vám zatím nejlépe dařilo na Bohemia Rally, kde jste v kvalitativně našlapané třídě RC4 I brali bronz. Můžeš se vrátit na začátek prázdnin a zavzpomínat na bohemku?

JR: Bohemia Rallye se celkem výsledkově povedla. Musel jsem jet s jiným spolujezdcem, ale Jirka Hlávka je zkušený a znalý místního prostředí, takže to bylo taky v pohodě. Už jsem začínal získávat jistotu za volantem a časy už byly…řekněme dobré. Bohužel i tady se našlo pár chyb a na šotolině jsem spíše už jenom přemýšlel jak nezničit na tomto úseku auto. Přece jen zajistit rozpočet není jednoduché. Navíc v poslední RZ měl havárii Polák Pindel a nám tím třetí místo spadlo do klína. Takže tu poslední šotolinu jsme úplně vypustili. Spadli jsme sice v celkovém pořadí dolů, ale ve třídě to zůstalo na bednu. Jsou ale organizační věci, které mě během soutěže rozhodily a…to ale asi nepatří do tohoto článku. Jen vím, že zatím jsem rozhodnutý příští ročník vynechat.

Nejméně se vám naopak zadařilo hned v úvodu sezony na Valašce, kde jste nedokončili po již zmíněné havárii. Jak se to přihodilo a jak velké byly škody na autě?

JR: Tady to jde kompletně za mnou, i když se říká, že za vše může spolujezdec. 😊 Celý den bylo škaredé počasí a byl to spíš boj o přežití. Navíc před osudnou erzetou, což byl vlastně protisměr té testovací, jsme stáli víc jak půl hodiny na startu. Tato RZ mi v tu chvíli přišla jednoduchá. No a pak asi přišla ztráta koncentrace atd…Zkrátka v hlavě jsem si jinak přebral informaci „šedesát pravá 5 přes“ od Honzy, kdy jsem prostě čekal „pravá 5 přes a šedesát“. No a následek už znáte - šli jsme třikrát přes střechu. I z onboardu je vidět, že jsem si to prostě já špatně přebral. Škoda byla celkem velká, ale hlavně karosářsky, takže se to podařilo dát celkem dobře dohromady.

A nyní bez ohledu na výsledky, můžeš nám říci, která soutěž z MČR se ti líbí nejvíce nebo čím tě která soutěž zaujala?

JR: Nejvíc mám asi rád Hustopeče, je tam prostě zábavné jezdit. A pak se také moc těším na Pačejov. Všeobecně se mi líbí spíš úzké technické tratě, než rychlá letiště.“

Honzo, ty jsi se letos po více než dvou letech vrátil na místo spolujezdce, nicméně funkce manažera vašeho rodinného týmu DH Racing ti zůstala. Jak je obtížné tyto dvě role skloubit?

Jan Houšť (JH): Ze začátku roku to bylo jednoduché, protože naše eNka jsme měli bez obsazení. Potom mě kontaktoval Tomáš Plachý a seznámil mě s klukama Vlčkama z Opavy a už jsme začali plánovat. Teď momentálně je té práce ohledně plánování docela dost, ale hodně mi pomáhá náš šéfmechanik Staňa, se kterým se vždy na všem domluvíme. Hodně mi pomáhá i otec, který mě uvolní z práce, když je potřeba. Takže když to shrnu, tak není to procházka růžovým sadem, ale jsem mladý, tak to zvládám.

A jak bys hodnotil průběh dosavadních soutěží z pozice spolujezdce a jak z pozice manažera týmu?

JH: Z pozice spolujezdce vidím, že se společně s Jirkou každým závodem posouváme blíže a blíže našim soupeřům. Jde vidět, že Jirka se s autem sžívá čím dál tím víc a myslím si, že když se oprostí od svého přetáčení a couvání (smích), tak to s ním bude super ježdění.

Z pozice manažera, jsem rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s klukama z Rentoru. Jsou to super lidi. Nemůžu taky zapomenout zmínit tým City Taxi Racing, díky kterému můžeme chystat jedny z nejlepších 2WD vozů na světě. Ale stále to děláme všichni při práci, takže to děláme hlavně pro zábavu a to je na tom to nejlepší.

Jak už zaznělo, na Rally Bohemia Tě na sedačce spolujezdce zastoupil Jiří Hlávka, který u vás v týmu jinak působí vedle Luďka Blandy. Co za tím stálo?

JH: Stálo za tím pouze mé pracovní vytížení. Měli jsme neodkladnou pracovní cestu do zahraničí, takže jsem využil týmového kolegy, který mě zaskočil a hned se dostavil úspěch v podání 3. místo ve třídě - takže se ukázalo, že moje místo by mělo být opravdu v servisu v pozici manažera (smích).

Když už jsme u těch posádkových rošád, tak tu největší jste nečekaně provedli nyní na Rally Vyškov, ze které jste nedávno vrátili. Vedle Jirky Rybáka se posadil Jarda Krajča, který s Jirkou již odjel část loňské sezony, a ty ses naopak v kokpitu po třech letech objevil vedle Petra „Balviho“ Krajči, se kterým vás pojí několik získaných titulů z minulých let. Jak k této rošádě posádek došlo?

JH: Tahle rošáda se domluvila 8 minut před uzávěrkou přihlášek na Rally Vyškov 2022. My jsme se v roce 2021 složili Petrovi Krajčovi na 40. narozeniny na start v Kopřivnici ve voze R5, bohužel se nám nepodařilo zajistit vozidlo a tak jsme se domluvili s klukama ze City Taxi Racing, že nám půjčí auto na Rally Vyškov 2022. Dávalo nám to větší význam - více km a to ještě na velmi oblíbených tratích. Už v pátek při tréninku jsme vzpomínali na naše úspěchy, bylo to zase velmi emotivní spojení nás dvou v jednom autě. Do téhle doby jsme "Balvánka" využívali jako poradce při výběru pneumatik nebo nastavení, v tomhle je opravdu třída.

Jelikož jste se obě posádky celý závod držely v pořadí třídy i Rallysprint série těsně za sebou, dalo by se říci, že šlo téměř o „bratrovražedný“ souboj?

JH: Snažili jsme se jet čistě a rychle, ale jeli jsme spolu po dlouhé době, takže první RZ byla taková poznávací. Hledali jsme se a taky jsme zkoušeli auto, protože test jsme měli pouze na letišti v Biskupicích. Bratrovražedný souboj to nebyl, spíše jsme se naháněli a přetahovali se o cenné vteřiny. Z toho pak také pramenily chybičky, které jsme obě posádky udělaly. Ale musím vám říct, že to byl velmi krásný závod a jsem rád, že jsme to tak narychlo vymysleli a všem, kteří se na tom podíleli, patří velké díky.

Sezona se nachyluje ke svému závěru, ale zároveň ještě dost závodů zbývá. Kde se Vás všude ještě můžeme letos těšit?

JR: Zvažoval jsem start na Rally Morava, ale nakonec to nechám až na Pačejov, na který se moc těším. Přece jenom víkendů je málo, a mám i spoustu jiných povinností, na které si musím udělat čas. Každopádně jsem rád, jak si s Honzou v autě rozumíme, a budu se těšit na každý závod, kde mi ten urejpaný Zlíňák bude kecat do řízení J. Vlastně každý závod, kde jsme celá parta, ať už jedu nebo ne, je s nimi super.

JH: No já budu na všech závodech do konce sezóny, a pokud se mi podaří najít nějakého odvážného spolujezdce, který by mě vystřídal, tak budu jen v servisu, ale zase to by mi ten Brňák chyběl, takže naše spolupráce bude pokračovat. J Jsem za to rád, jak to vše funguje (tým, posádka, lidi kolem nás). Díky všem za podporu a snad se uvidíme na vyhlášení po téhle velmi pestré sezóně.

Jirko a Honzo, díky za rozhovor přeji hodně sportovního štěstí v závěru sezony!