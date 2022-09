Morava: Horákovi zabojují o umístění na stupních vítězů

„Rally Morava mám velmi rád. Jsem rodák z Olomouce a na tyto závody jsem chodil jako jedenáctiletý kluk koukat s mámou. Později jsem objížděl závody na pionýru, protože byly blízko mého bydliště. Je to pro mě domácí soutěž a jsem velmi rád, že tradice olomoucké rally pokračuje, protože bylo období pauzy, kdy se nekonala. Rally Morava se jede poslední tři sezóny, ale předtím zde byla Rally Sigma Jeseníky,“ vzpomíná letošní jubilant Ivan Horák (v červenci oslavil 60 let).

Olomouckou posádku čeká šest rychlostních zkoušek na třech úsecích. „Rally Morava nabízí krásné technické RZ. Jívová je taková klasika. Další RZ, která startuje taky na Jívové, se v tomto směru jede poprvé a bude pro všechny nová. RZ Dalov se vrací po delší době a je škoda, že nepokračuje až do Chabičova,“ komentuje tratě Michal.

„Jedna rychlostní zkouška se jede v opačném směru oproti minulému roku. Jela se v minulých letech do kopce a máme trochu obavy z otočení směru. Je to úzká trať mezi stromy, když se tam pojede o něco rychleji, než je zdrávo, mohlo by to mít fatální následky. Je to však rally, respektujeme pořadatele, kteří se vždy snaží najít kvalitní tratě, musíme se přizpůsobit. Myslím, že se dá říct, že tuto oblast známe lépe než ostatní. Víme, kde si dát pozor, kde ubrat a naopak přidat. Domácí mají vždy výhodu znalostí tratí, což je to, co mnohdy rozhoduje,“ přemítá Ivan.

„Za nás je skvělé i to, že se servis vrátil do Olomouce, protože Rally Jeseníky zde vždy startovala. Vrací se nám kousek historie. Nejlepší je, že vyjedeme z domova a za 10 minut jsme v centru dění. Tady je to pro nás známé a příjemné prostředí. Je to pro nás nejoblíbenější soutěž za celou tu dobu, co jezdíme.

V Olomouci bude spousta známých, což je pro nás svazující. Očekává se od nás kvalitní výsledek a budeme se snažit o něj zabojovat. Auto ale nemáme pojištěné a nesmíme mu zkřivit vlásek, protože opravy jsou velmi nákladné. Musíme jet na rozumné hranici únosnosti toho rizika, aby nedošlo k poškození. V žádném případě nepojedeme stylem vabank – tedy jak se říká věnec nebo kotrmelec,“ sdílí společné myšlenky Horákovi.

Horákovi na přelomu srpna a září startovali na Barum rally (9. místo v MČR) a na Rally Vyškov (4. místo absolutně). Jaké jsou tedy jejich vyhlídky pro start na domácí Futures Contproduct Rally Morava?

„Ambice jsme si na letošní sezónu nedělali velké, stále nemáme takové zkušenosti se čtyřkolkami jako soupeři. Za svůj osobní úkol jsem si dal, že se na každém závodu budu zlepšovat, což se mi daří. Umístit se v desítce je s naší Fabií R5 povinnost, na Rally Morava bych považoval za úspěch třetí místo. Favorit je za mě Adam Březík. V hodnocení poháru P2+ se pohybujeme na sedmém místě, rádi bychom se v konečném hodnocení posunuli mezi pět nejrychlejších,“ věří Michal Horák. „Rádi bychom se na Rally Morava umístili čtvrtí nebo pátí, pokud pojede všechno, jak má. Nejradši bychom samozřejmě zajeli i lépe, ale konkurence je opravdu silná,“ říká zkušený navigátor.

„Tímto zveme všechny fanoušky motosportu do Olomouce. Doufáme, že se jich zastaví co nejvíce a letošní ročník bude napínavý,“ vyzývá rally nadšence Michal Horák a dodává: „Uvidíme, jaké nám pořadatelé připraví počasí, ale doufám, že bude buď sucho, nebo pršet.“