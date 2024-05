Samohýl Škoda Team obhájil na Kopné prvenství

Dvojice Samohýl Škoda Teamu Adam Březík – Ondřej Krajča pojala start na domácím Rallysprintu Kopná jako další test vozu Škoda Fabia RS Rally2 před pokračováním českého šampionátu. Stejně jako na Valašku se i do Slušovic sjela kvalitní konkurence, doplněná tentokrát o špičku slovenského mistrovství.

Adam Březík obhajoval na Kopné prvenství, od začátku tak patřil mezi kandidáty na vítězství. Tuto cestu mu samozřejmě chtěl zkomplikovat Dominik Stříteský ve stejném voze, s napětím se očekával i návrat čtyřnásobného vítěze Kopné Tomáše Kostky s další Fabií RS Rally2.

Kopná byla druhým podnikem sedmidílného seriálu Rallysprint série a Poháru 2+, na posádky čekalo 8 náročných rychlostních zkoušek na čtyřech úsecích v celkové délce 70 km. Předpověď počasí na závod nebyla ideální, ale nakonec se déšť snášel na tratě zkoušek jen v průběhu seznamovacích jízd v pátek dopoledne a následně až v závěru cílového ceremoniálu. Jinak bylo i přes mlhavé ráno brzy slunečno, teploty se vyšplhaly nad dvacítku. I to byl důvod, že Adam Březík od rána sáhnul po nejtvrdší směsi pneumatik Michelin a to mu stejně jako výtečná Fabia RS Rally2 zajistilo nejrychlejší časy v sedmi rychlostních zkouškách z osmi. I díky tomu vedl od první rychlostní zkoušky. A ač na dvojce Stříteskému podlehl, v absolutním hodnocení se po celý den pořadí ani jednou nezměnilo.

„Kopná byla v našem provedení téměř bezproblémová soutěž. Také volba gum byla za mě jasná. Už od rána bylo teplo, takže nebyla jiná alternativa než michelinské třicítky. Ale zda to byl třeba na Zádveřicích ten rozhodující faktor, to si opravdu nedovolím říci. Jinak s Ondrou jsme jeli rychle, bez chyb, prostě všechno ideálně sedlo. Samozřejmě tento výsledek je povzbuzením pro celý tým a bude motivací do nejbližších závodů,“ zhodnotil vítězný závod Adam Březík a dodal: „Tradičně děkuji všem týmovým partnerům, mechanikům za stoprocentně připravenou fabii a fanouškům za parádní kulisu, kterou na Kopné vytvořili.“

Již další víkend 17. – 18. května 2024 pokračuje seriál Mistrovství České republiky v rally Rallye Český Krumlov. Na posádky soudobých automobilů čeká patnáct rychlostních zkoušek o celkové délce 171,27 km. V harmonogramu nechybí ani slavný test Malonty, který letos měří 28,27 km.

„Najeli jsme velmi cenné testovací kilometry, opět jsme seděli v závodním autě, a tak přestávka právě před Krumlovem nebude tak dlouhá. Tento závod je vždy výzva, může si tam s námi pohrát i počasí. Většinou co platí v Českých Budějovicích, už neplatí dole u hranic s Rakouskem. Kvůli zařazení závodu do ERT se pojede bez špiónů, takže očekávám, že management gum bude pro úspěch zásadní. Věřím, že se nám bude volba dařit. Jinak charakter krumlovských vložek mám rád, očekávám, že téměř třicetikilometrové Malonty budou v této podobě pro vývoj závodu zásadním testem,“ předpovídá jezdec Samohýl Škoda Teamu.

Samohýl Škoda Team, tiskový servis

Tomáš Plachý