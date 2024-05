Samohýl Škoda Team zpomalil v Krumlově problém s řazením

Seriál Mistrovství České republiky v rally zavítal ke druhému závodu sezóny do jižních Čech. Z centra na Výstavišti v Českých Budějovicích vyrážely posádky na jih, do okolí památných míst Českého Krumlova a Rožmberku nad Vltavou, až do těsné blízkosti rakouských hranic. Rallye Český Krumlov se skládala z patnácti rychlostních zkoušek o celkové délce 167,06 km.

Ze startovní rampy v Českém Krumlově odstartovalo v soudobém poli 81 dvojic, mezi nimi i posádka Adam Březík – Ondřej Krajča. To již měli za sebou první průjezd budějovické speciálky, kterou zvládli jako čtvrtí nejrychlejší. O zkoušku později, na RZ Rožmitál, zajeli dokonce třetí čas. V těchto fázích závodu byly první posádky srovnány v necelých pěti vteřinách. V průběhu RZ3 Citajl však posádku Samohýl Škoda Teamu zpomalil problém s táhlem řazení. Výsledkem byl čas až v sedmé desítce výsledkové listiny, 1,5 minutová ztráta a výrazný propad průběžným pořadím.

Posádce provizorně na přejezdu i následně mechanikům v servisním zázemí v Českých Budějovicích se podařilo problém odstranit. Začala stíhací jízda, která i díky dvěma třetím časům brzy vrátila Adama s Ondřejem do první desítky. Noční sekce tak tandem Samohýl Škoda Teamu vrátila až na páté místo v hodnocení MČR.

„Byli jsme někde v půlce RZ 3 Citalj, když jsem chtěl zařadit vyšší rychlostní stupeň a to se nepovedlo. Rozpojilo se táhlo řazení a nešlo řadit. Navíc v převodovce zůstala zařazená dvojka. S touto rychlostí jsme pokračovali, bohužel nás ještě čekala polovina erzety. Filip Mareš startující za námi nás naštěstí dojel až v přehledném širším úseku před cílem a nebyl problém ho pustit. Bylo jasné, že to bude zásadní ztráta. Naštěstí jsme závadu na přejezdu vyřešili a mohli zahájit stíhací jízdu za nejrychlejšími,“ okomentoval smolný moment Adam Březík.

To však bylo za daného vývoje závodu maximum možného. Ztráta na soupeře před nimi byla zásadní, za sebou pak neměli soupeře, který by je mohl ohrozit. Svým způsobem nemělo cenu hnát se za nejrychlejšími, spíše se soustředili na sbírání zkušeností pro příští ročník krumlovského závodu a pro zbytek letošní sezóny. Během dne zajeli dva páté a pět šestých časů. Ve výsledcích MČR obsadili Adam Březík s Ondřejem Krajčou 5. místo, v dílčím hodnocení druhého dne skončili čtvrtí.

„Průběh letošního Krumlova se nevymykal tradicím. Na jihu Čech vždy někde zaprší, musí se s tím počítat. Naštěstí kolem tratí se pohybuje dost lidí, a tak jsme měli přehled, jak to kde vypadá. I díky průběhu jsme měli možnost vyzkoušet pneumatiky v různých podmínkách. Závod jsme tak odjeli na dvacítkách a třicítkách od Michelinu. Do budoucna tak víme, co bude v podobných situacích lepší volbou, byla to cenná zkušenost.

Po ztrátě bylo naším cílem dostat se co nejvýše, jak to bude možné. Tomu jsme v pátek večer podřídili jízdu, v sobotu už to bylo více s jistotou, abychom zbytečně nic neprovedli. Nebylo už s kým závodit, a tak musíme být s výsledkem relativně spokojeni.

Tradičně děkujeme všem týmovým partnerům a mechanikům za podporu, fanouškům za parádní kulisu,“ uvedl Adam Březík.

Třetím podnikem českého šampionátu v rally bude červnová Agrotec Petronas rally Hustopeče (14. - 15. června). Na startu „rally mezi vinohrady“ nebude v rámci pěti dealerských týmů chybět ani dvojice Samohýl Škoda Teamu.

„Dalším startem budou Hustopeče, před které asi zařadíme krátký test, následně navážeme účastí na Bohemii. Na těchto dvou závodech se určitě pokusíme vybojovat větší porce bodů, abychom zůstali ve hře o Top3 v českém šampionátu,“ věří jezdec Samohýl Škoda Teamu.

Samohýl Škoda Team, tiskový servis

Tomáš Plachý, foto: Vandraq studio