Adam Březík: Chceme odčinit loňský výpadek

Pro společnost SAMOHÝL MOTOR a.s. je Valašská rally ValMez téměř domácím závodem. O to více bude upřena pozornost na výkony Adama s Ondrou.

„Podpora motoristického sportu je pro naši společnost již tradiční záležitostí. Velký podíl má na ní současný majitel Martin Samohýl, který sám soutěžil v disciplíně autokrosu a po ukončení kariéry v roce 2017 pokračuje v podpoře talentovaných jezdců. Směřováním podpory do rally dalo před čtyřmi roky vzniku dealerského projektu Samohýl ŠKODA Team. Musím říct, že jsem se jak u zákazníků, tak i u zaměstnanců, doposud setkala jen s pozitivními ohlasy na aktivity společnosti v rámci motorsportu. Jsme vidět, je o nás vědět. Podpora motorsportu je pro nás již celorepublikovou reklamou a nikoli jen regionální,“ říká vedoucí marketingového oddělení Lenka Bořutová.

Zatímco loni soutěž proběhla s minimální podporou diváků, letos lze očekávat návrat do normálu. Všichni si tak opět budou moci užít rally tak, jak ji známe z předešlých let. Adam Březík s Ondřejem Krajčou vystartují do sezóny s cílem bojovat o celkovou Top5, takže průběh Valašky už může mnohé napovědět.

„Loni nám Valaška s Ondrou sedla na první dobrou. Nechápal jsem, kde se ty časy braly. Valaška je však hodně o závodění na přehledných úsecích, s čitelným terénem, člověk ví, kam jede. Sice jsem pak chyboval na Poličné, kde jsem měl mít zatáčku o stupeň těžší, ale byla to zkušenost.

Letos nás čekají dvě dlouhé zkoušky - Lešná a Velká Lhota (známá spíše jako Bystřička). Tu pojedu vlastně v ostrém tempu poprvé, ale určitě pro nás nebude zcela neznámou. Naopak vůbec netuším, co čekat od Choryně, Rybí znám jen podle názvu a vím, že se tam v minulosti závodilo. Samozřejmě hodně zrádná je Poličná, kde se pokusím o reparát,“ věří Adam Březík.

Kromě už dvou odjetých závodů v Rakousku a Česku oba členové posádky přes zimu tvrdě „pracovali“ na fyzické kondici.

„Chodil jsem hodně cvičit, do toho jsem závodil na simulátoru. Když byl sníh, tak jsem po nocích seděl v autě,“ potvrzuje Adam Březík. „Mám rád běh, k tomu posilovna a taky lyže. Řekl bych, že jsem v přípravě na letošní sezónu udělal maximum,“ doplnil Ondřej Krajča.

Výsledek z Valašské rally ValMez může mnohé napovědět nejen pro vývoj v českém šampionátu, ale rovněž v European Rally Trophy – Central. Valaška je úvodním závodem středoevropské odnože.

„Zahraniční starty nás lákají a právě ERT je alternativou. Hned tři závody z tohoto seriálu se jedou v rámci českého mistráku (dále Krumlov a německá 3-Städte). Na druhou stranu bych si chtěl splnit sen a svézt se i na šotolině. Tak uvidíme, co všechno se nám povede realizovat,“ uzavírá předstartovní povídání Adam Březík.

Samohýl ŠKODA Team, tiskový servis

Tomáš Plachý

Foto: Vandraq Studio