Samohýl Škoda Team přezbrojil na Škodu Fabia RS Rally2

Samohýl Škoda Team zakončil loňskou sezónu na bronzové vlně. Třetí místa v českém šampionátu na Bohemii a Barumce zajistila Adamovi s Ondřejem konečné třetí místo v českém šampionátu. O něj je nepřipravila ani neúčast v Pačejově, když dvojice dala přednost startu na Central European Rally. Závěr roku se nesl ve spojení s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo, do letošní sezóny však posádka Samohýl Škoda Teamu vstoupí s novým speciálem Škoda Fabia RS Rally2.

„Všechno proběhlo nezvykle rychle. Slovo dalo slovo a najednou tady máme ereso. Ale trochu vážně. Všichni jsme se shodli, že je ten správný krok prodat Rally2 evo a udělat další krok dopředu. Model RS jsme navíc měli už dlouho objednán, a když se naskytla možnost Fabii RS ze stáje Škoda Motorsport získat, rozhodnutí padlo rychle,“ naznačuje hlavní změnu do sezóny 2024 Adam Březík.

Jde o zcela nový vůz vyrobený v dílnách stáje Škoda Motorsport, který je „oblečen“ do týmového designu Samohýl Škoda Teamu. Bude tak stejně jako v posledních letech reprezentovat projekt dealerských týmů společnosti Škoda Auto. Manažer týmu Martin Březík se ve spojení s hlavními partnery zároveň rozhodl pokračovat v trendu spolupráce s Romanem Krestou, která byla nastavena před loňskou Barum Czech Rally Zlín. Kresta racing se nadále bude podílet na technické podpoře Samohýl Škoda Teamu.

Prioritou posádky Adam Březík – Ondřej Krajča budou starty v Mistrovství České republiky v rally, kde obhajuje třetí příčku absolutně.

„Je zřejmé, že se domácí konkurence letos určitě zvýší. To je pro český mistrák samozřejmě dobře. Ze známějších domácích jmen bude zřejmě chybět jen Filip Mareš, který loni rozjel projekt ERC a předpokládám, že v něm bude letos pokračovat. S Filipem by to za mě bylo ještě zajímavější, ale už tak bude konkurence hodně atraktivní a na začátek sezóny se moc těšíme,“ dívá se do blízké budoucnosti Adam Březík, který se z kalendáře nejvíce těší na závody v Českém Krumlově, v Hustopečích a na zlínskou Barumku.

"Jsem rád, že se už konečně blíží náš první letošní start a skončí dlouhá zimní pauza. Řekl bych, že na první závod mistráku na Šumavě budeme dobře připraveni. A ambice? Těžká odpověď, máme nové auto a je znát, že bude potřeba najet více kilometrů, takže nechci předjímat. Nicméně se hodně těšíme a věřím, že nás čeká další úspěšná sezóna,“ říká navigátor Ondřej Krajča.

Startu na Valašce předcházela dvě testování na Vyškovsku a v Polsku, Valaška bude další porcí kilometrů před ostrým vstupem do šampionátu na klatovské Rally Šumava.

„Kromě Valašky zvažujeme starty na Kopné a zřejmě na konci roku na Vsetíně. Raději to říkám dopředu, aby nás zase někdo nenařkl, že svým startem někomu pomáháme (smích). Osobně bych rád odjel i nějaké závody ERC a v říjnu CER, ale to se uvidí podle toho, jak na tom tým bude finančně,“ naznačuje možné plány Adam Březík.

Tažení posádky Adam Březík – Ondřej Krejča v sezóně 2024 podpoří společnosti Samohýl Motor, Škoda Auto, Delimax, dobré obaly.cz. Citelná pomoc s chodem týmu je spojena s Adamovým tátou Martinem a týmovými mechaniky, stejně jako se stájí Romana Kresty.