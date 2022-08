Březík - Krajča: Víme, do čeho jdeme

Posádku Samohýl ŠKODA Teamu Adam Březík – Ondřej Krajča čeká vrchol sezóny. Domácí Barum Czech rally Zlín nelze jinak charakterizovat. Nejen kvůli domácímu prostředí, ale také sídlu hlavního partnera společnosti Samohýl Motor. Zlínský závod zároveň okoření účast špičky seriálu ERC, z čehož plyne očekávání zajímavé konfrontace.

Adam Březík s Ondřejem Krajčou se loni v úvodu Barumky pohybovali na rozhraní desítky, než je z výsledkové listiny vyřadila technická závada. Letos je čekají ve větší míře známé tratě, částečnou novinkou bude nedělní průjezd RZ Bunč. O obtížnosti a zrádnosti RZ Držková, Semetín či Pindula nemá smysl polemizovat, zásadní pro vývoj závodu se však mohou stát i divácké testy ve Slušovicích a hlavně rychlostní zkouška v centru Zlína. Ta soutěž otevře v pátečním večeru, kdy posádky čekají ostré kilometry v bývalém baťovském areálu, za použití světelných ramp. Na shodné trati se odehraje i předstartovní show Bugatti Grand Prix, za kterou stojí pánové Ladislav Samohýl a Miloslav Regner. Zásadní pro vývoj závodu může být i startovní pořadí, o kterém bude rozhodovat kvalifikační zkouška Žlutava (v pátek ráno). Na základě dosažených časů si bude první patnáctka volit startovní pořadí do sobotní etapy.

„Sobotní část závodu nás zavede na valašskou stranu, v podstatě kousek od míst, kde jsem vyrůstal. Proto většinu tratí dobře znám, i třeba ze startů na místních sprintech. Prostě víme, do čeho půjdeme. Za této situace se určitě těším na RZ Držková (i s pro mě méně známou pasáží přes Májovou) a Semetín, ve Slušovicích budeme rovněž relativně doma a nemělo by nás nic překvapit.

Naopak nedělní část závodu nabídne řadu nových pasáží, ať už test Bunč. Jeho začátek znám z testování, ale následnou pasáž do Košíků jsem v tomto směru nikdy nejel. To samé platí i pro začátek RZ Maják. RZ Pindula pak je klasikou a legendou, kde se může v závěru ještě rozhodovat, případně je tam řada zrádných míst, které mohou promluvit do výsledků.

Co se týká počasí, předpovědi se aktuálně mění každou hodinou. Asi až o víkendu budeme moudřejší, jak nakonec bude. Ale osobně bych si přál závodit co nejvíce na suchých asfaltech, na tvrdých gumách. Nerad bych laboroval s pneumatikami, navíc při faktu, že jednotlivé erzety jsou mnohdy hodně daleko od sebe. V případě přeháněk tak mohou být podmínky na jednotlivých zkouškách docela rozdílné,“ těší se na domácí start lukovský jezdec.

Do sekretariátu soutěže dorazily přihlášky celkem 115 soutěžících z 21 států. Ve Zlíně se bude prezentovat téměř kompletní špička letošního evropského šampionátu, z prvních sedmi jezdců v průběžném hodnocení schází pouze Španěl Nil Solans. Z české špičky se mezi evropská jména bude chtít prosadit Jan Kopecký, Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo), s prioritou ERC1 pojedou i Adam Březík s Ondou Krajčou (Škoda Fabia R5).

„Pro nás je jasná priorita dojet do cíle a co nejvýše se umístit v českém šampionátu. Samozřejmě Top 5 by byl pro nás super výsledek. Ale na porovnání s evropskou konkurencí si počkejme do první klasické sekce v sobotu dopoledne,“ naznačuje šestadvacetiletý závodník.

„Barumka je pro náš tým domácí závod. Budeme chtít odčinit loňský rok, který se nám příliš nepovedl. Snad se konečně umoudří i počasí a nebude to loterie s pneumatikami. Jako vždy to ale bude velmi těžká soutěž. Každopádně jsme hodně natěšení, jelikož je to doma, očekáváme podporu rodiny a kamarádů, atmosféra bude určitě vynikající. Věřím, že jsme výborně připraveni a rozhodně se budeme chtít poprat o co nejlepší výsledek,“ přidává své předstartovní pocity navigátor Ondřej Krajča.

Na účastníky zlínské Barum Czech Rally Zlín 2022 čeká 13 měřených testů o celkové délce 202,57 km. Soutěž oficiálně zahájí slavnostní start v pátek 26. srpna v 16 hodin, do cíle se posádky dostanou v neděli 28. srpna kolem 17. hodiny. Všechny fanoušky zveme i k návštěvě servisního zázemí v Otrokovicích, v těsné blízkosti společnosti Barum Continental.