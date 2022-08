Fotosoutěž Barum: Prvenství míří po letech opět do Polska

Ceny do fotosoutěže věnovaly firmy RALLYMODELS – Antonín Babík, JNK Studio Zlín – nejzkušenější rally video studio v České republice a společnost ALITRON CZ, s.r.o. připravila pro výherce celoroční předplatné specializovaného motoristického magazínu RALLY.

Auto klub Barum Zlín ve spolupráci s agenturou ZLIN PRESS production vypsal fotosoutěž ve společné kategorii pro profesionální fotoreportéry i fotoamatéry v jediné kategorii digitální fotografie. Odborná porota ve složení Miloslav Regner (předseda organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín), Ing. Jan Regner (ředitel Barum Czech Rally Zlín), Roman Ordelt (majitel ZLIN PRESS production) a zástupci mezinárodní poroty udělili podle propozic vedle tří finančních cen rovněž dalších pět ocenění.

„Těší nás, že fotosoutěž má neustále stoupající úroveň a potěšil nás opět značný zájem bezmála tří stovek účastníků fotosoutěže. Mezinárodní porota složená z řady osobností rallyové komunity to nemá každoročně jednoduché, neboť hodnotí opravdu velké množství soutěžních snímků. Stále více promlouvají do pořadí na čelních příčkách profesionální motorističtí fotografové. Pravidelně se jí zúčastňují i fotografové ze zahraničí a soudě podle posledních výsledků okupují nejvyšší příčky. Barumka je zkrátka fenomén po celé Evropě,“ pověděl Miloslav Regner, předseda poroty a šéf organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín. Naposledy první místo putovalo do zahraničí v roce 2017, kdy obhájil prvenství z předchozího roku polský fotograf Marcin Rybak z Lodže.

V desetičlenné mezinárodní porotě usedli opět fotografové, jezdci, spolujezdci, týmoví manažeři nebo funkcionáři. Členy poroty byli Nodas Douzinas (Řecko), Daniel Fessl (Rakousko), Zdenka Frývaldská (Slovensko), Marijan Griebel (Německo), Victor Johansson (Švédsko), Simo Koskinen (Estonsko), Adrian Sadowski (Polsko), Marco Savini (Itálie), Paulo Soria (Argentina) a Roman Švec (Česká republika).

Fotosoutěž má při barumce mezi příznivci motoristického sportu každoročně nebývale kladnou odezvu a přízeň, přičemž úroveň zaslaných fotografií se neustále zvyšuje. Svědčí o tom i čísla zúčastněných, neboť do loňské fotosoutěže přišlo od 298 autorů celkem 1 358 soutěžních snímků. Vedle tří hlavních cen porota udělila podle propozic i pět ocenění.

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE:

1. cena Rafal Roguski, Polsko, Gliwice – 1 500 Kč

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

2. cena Radek Caga, Trnávka – 1 000 Kč

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

3. cena Jakub Daniel Machálek, Ratiboř – 500 Kč

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Autoři oceněných fotografií:

Jan Šmerda, Šlapanice

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Pavel Kříž, Ostopovice

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Marcela Svobodová, Jihlava

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Marek Lokaj, Ostrava - Petřkovice

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Marek Talaš, Napajedla

Barum Czech Rally Zlín (CZE) | foto: Archiv RallyZone.cz

Všem oceněným autorům blahopřejeme a těšíme se na další snímky v nově vyhlášené fotosoutěži k 51. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2022!

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.

Redakce RallyZone se připojuje s gratulací všem oceněným a jsme velmi rádi, že se náš redakční fotograf Jakub Daniel Machálek umístil na stupních vítězů. Tímto mu přejeme dobré světlo i v letošním ročníku!