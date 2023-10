Březík s Krajčou se objeví na startu Central European Rally

Když se posádka Samohýl ŠKODA Teamu nedlouho před startem posledního závodu českého šampionátu v Pačejově pořadatelům omluvila, objevily se spekulace, co za tím bylo. Zde je odpověď. Tým se pokusil pošetřit finanční prostředky na start na světové Central European Rally, která proběhne 26. – 29. října 2023.

„Start na tomto závodě je určitě naplnění další mety, které můžeme s týmem dosáhnout. Odstartovat v závodě mistrovství světa je splnění snu, ale hlavně cenná zkušenost do budoucna,“ raduje se Adam Březík.

„Náš start byl do poslední chvíle s otazníkem, každopádně se vše povedlo a můžeme finalizovat přípravu. Pro Adama i mě to bude premiéra v MS, hned na domácí trati, co víc si přát,“ doplňuje navigátor Ondřej Krajča.

Posádka Samohýl ŠKODA Teamu tak letos částečně zkopírovala závěr loňské sezóny, kdy se místo Pačejova objevila na 3-Städte Rallye. Právě zkušenosti s tímto závodem jim mohou pomoci k úspěšnému pokoření světového klání. Ale zatímco loni startovali s Fabií R5, letos to bude stejně jako na Barumce v kokpitu vozu Škoda Fabia Rally2 evo, s technickým zázemím stáje Kresta racing.

„Na staré šumavské rychlostky, v okolí Vimperku, se samozřejmě moc těším. Čeká nás i Čínov, kterým se v podstatě, pokud nebudu brát Chuchli, závod započne. Také rakouské erzety jsou nádherné, členité, mají zase úplně jiný charakter. Jen doufám, že změnami prošly německé úseky, protože to loni bylo od odbočky k odbočce,“ vzpomíná na loňské závodění na pomezí Česka, Rakouska a Německa Adam Březík.

„Díky loňskému startu na 3-Städte máme zhruba představu o tom, jaké zkoušky se pojedou. Určitě to nebude nic lehkého,“ upozorňuje Ondřej Krajča.

Loňský start provázelo v obou etapách rozdílné počasí. Zatímco v pátek bylo slunečno, sobota celá propršela. A nestabilní podmínky lze zřejmě odhadovat i letos. V tomto směru se bude muset dvojice Samohýl ŠKODA Teamu vypořádat i s povinností startu na jednotných pneumatikách značky Pirelli.

„Vzhledem k tomuto faktu bych si asi přál sucho, ale poslední víkend v říjnu lze očekávat všechno možné. Ale třeba nás počasí ještě mile překvapí. Jinak na pirelkách jsem jel naposledy před dvěma roky, na začátku sezóny 2021. Doufám, že za toto období prošly vývojem. To všechno brzy poznáme nejen na plánovaných testech, ale i při startu na Rally Vsetín, kde obhajujeme loňské prvenství. Tam se už chceme objevit se specifikací auta pro svět. Tedy i s používaným syntetickým benzinem, který nemá takový výkon. I v tomto směru to bude zajímavé srovnání s tradičními soupeři,“ prozrazuje Adam Březík.

Zlínský tým se v rámci Central European Rally registroval do seriálů WRC2 a WRC2 Challenger.

„S Ondrou to bude naše premiéra ve světě, konkurenci určitě nebudeme zásadně řešit. Půjde o to závod zdárně zvládnout, zažít světovou atmosféru. Na druhou stranu se ale nebudeme nikterak flákat, to je jisté. Výsledek však není to primární, proč se na startu CER objevíme,“ říká rodák z Lukova u Zlína a pokračuje: „Náš start podporují tradiční letošní partneři – Samohýl Motor, Škoda Auto, Delimax, dobré obaly.cz, MPL, Imex Auto a Zlínské stavby. Všem patří velké poděkování, dále tátovi a Romanu Krestovi. Osobně věřím v silnou diváckou podporu, už se na české vlajky podél tratí moc těším,“ uzavírá Adam Březík.

A ještě doplňme pár detailů k Central European Rally. Premiérový ročník odstartuje ve čtvrtek 26. října ve 13 hodin na Hradčanech v Praze, posléze budou na posádky čekat dvě divácké speciálky v Praze – Chuchli a Čínovský okruh na okraji Klatov. Soutěž bude v pátek 27. října pokračovat šesti rychlostními zkouškami na Vimpersku a Prachaticku, v dalších dvou dnech se posádky poperou s nástrahami rakouských a německých tratí. Po celkem osmnácti rychlostních zkouškách (311,79 km) dorazí úspěšné posádky na cílovou rampu v Pasově v neděli 29. října v 14:30 hodin.

Samohýl ŠKODA Team, tiskový servis

Tomáš Plachý