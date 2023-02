Filip Kohn - Světová premiéra se vším všudy

Filip Kohn má letos v plánu šest soutěží v Mistrovství světa. Premiéru ve „velkém světě“ si odbyl v polovině února při Švédské rally. Pro mladého talentovaného soutěžního jezdce hodně těžký závod vzhledem k tomu, na jakých površích se v Česku jezdí. Ale pokud chce být jezdec dobrý, musí umět zajet na každém povrchu. A Filip určitě dobrý být chce. Do Švédska se Filip společně s Tomášem Střeskou a Duck racing týmem vydali s předstihem, aby si na severských silnicích vyzkoušeli jízdu na hrotech. Po úspěšném testu se šlo na seznamovací jízdy. Pořadatelé letos připravili pro posádky 18 rychlostních zkoušek s celkovou délkou 301,18 ostrých kilometrů. Jediné české posádce na startu bylo přiděleno číslo 57 a ve třídě RC3 měla dvanáct soupeřů. „Švédská rally pro mě nebyla úplně neznámou soutěží, neboť při loňském ročníku jsem měl možnost projet si některé rychlostní zkoušky a lehce si tak soutěž osahat. Při trénincích jsem kladl velký důraz na metry mezi jednotlivými zatáčkami. Auto se totiž jinak chová na sněhu a jinak na asfaltu. Na sněhu musí mít jezdec nachystaný vůz do zatáčky o něco dříve, než na pevném povrchu. Také jsem se snažil dávat do rozpisu co nejméně přebytečných informací. V průběhu závodu jsem ale zjistil, že můj rozpis byl hodně optimistický a já v něm začal ztrácet jistotu. Vše ale bylo pro mne nové a tedy spousta učení, navíc to byl můj první ostrý závod v životě na sněhu,“ přiblížil první seznamování se Švédskou rally Filip Kohn.

Kohn, Filip | foto: Archiv jezdce

V pátek byl na programu Shakedown a po něm osm erzet. Na úvodním měřeném testu zajeli Filip s Tomášem osmý čas ve třídě a o zkoušku dál to byl čas jedenáctý. Následovala 14,23 km dlouhá RZ Sarsjöliden 1 a v ní jezdecká chyba, po které přišel nedobrovolný výlet mimo trať. „Docela mne překvapil Shakedown, což na rozjetí byla docela těžká rychlostní zkouška. První průjezd byl na jistotu a ve druhém jsem se trochu více opřel do plynového pedálu. S časem i odstupem za soupeři ve třídě jsem byl docela spokojený. První dvě ostré zkoušky jsem jel na jistotu a bez zbytečného rizika. Na trojce jsem ale v jedné rychlé zatáčce, která se projížděla na 5. rychlostní stupeň, nestihl včas natočit auto do požadovaného směru. Tím jsem se dostal mimo stopu do hlubokého sněhu a ten nás vytáhl ven za bariéru. Fiesta byla chvilku na boku, ale naštěstí se vrátila zpět na kola, a protože šla do měkkého, nedoznala většího poškození. Tím ovšem pro nás první etapa předčasně skončila. Následně jsme Ford dostali zpět na cestu, mechanici v servisu vůz zkontrolovali a já byl připraven nastoupit do druhé etapy,“ popsal sled událostí a drobný incident mladý jezdec.

Kohn, Filip | foto: Archiv jezdce

V sobotu měly posádky v harmonogramu sedm rychlostních zkoušek. Pro posádku byl jasný cíl najet co nejvíce ostrých kilometrů. Po pátečním „výletu“ hledal Filip v autě hlavně jistotu a sebevědomí a s přibývajícími kilometry postupně zrychloval. Na konci etapy figurovala posádka na 9. místě ve třídě RC3. Závěrečný den závodu obsahoval tři erzety, včetně Power Stage. Filip s Tomášem absolvovali zbývající RZ bez problémů a i s časy byli spokojeni. Výsledkově se nejvíce podařila závěrečná rychlostní zkouška, kde posádka zajela 25. absolutně nejrychlejší čas a ve třídě se vešli do TOP5. V samostatném hodnocení třetí etapy byli Filip s Tomášem na 8. místě. „V sobotu to bylo z mé strany hlavně o jistotě. Bylo pro mne důležité vyvarovat se chyb, což se dařilo. Před nedělní etapou jsme se chtěli posunout výš. To jsem se už v autě cítil velice dobře a i časy padaly dobré. Dobrý čas bych patrně zajel i na předposlední zkoušce soutěže, ale v jednom místě tahali ze závěje R5 a nás tím lehce přibrzdili. Power Stage jsem si doslova užíval. Byla místa, kde by se dalo přidat, ale chtěli jsme rally dokončit a povedlo se. Jsem šťastný za dokončenou velkou rally,“ vrátil se k průběhu závodu devatenáctiletý jezdec a doplnil. „Jsem velice spokojený, i když to mohlo být i o ten chloupek lepší. Najeli jsme spoustu cenných kilometrů a máme mnoho potřebných informací. Tyto velké soutěže jsou hodně o fyzické a psychické přípravě. Byl jsem si toho vědom před závodem, přesto na sobě musím stále makat. Nyní bude naše příprava zaměřena na Chorvatskou rally, která se jede v dubnu. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří mi drželi palce. Hlavně bych chtěl poděkovat celému Duck racing týmu a mechanikům z LMP racing za obrovskou trpělivost se mnou. A velké díky patří také Honzovi Černému za podporu a za rady, kterými mne dostatečně zásoboval.“

Nyní nezbývá než doplnit, že Rally Croatia, nebo-li Chorvatská rally se jede v termínu 20. – 23. 4. 2023.

