Filip Kohn nebude chybět na startu CER

Jako test před říjnovou světovou rally posloužil Filipovi evropský závod Rally Hungary započítávaný do mistrovství Evropy. Tady příbramský mladík startoval s náhradním spolujezdcem Rossem Whittockem. Ve třídě neměli kluci žádné soupeře, a tak šlo hlavně o to se dobře rozjet. V první etapě vycházelo vše velmi dobře. Filip s Rossem stoupali ve výsledkové listině a na konci dne jim patřilo pěkné 14. místo v absolutní klasifikaci. Zejména druhý průjezd RZ Füzér - Abaújvárielágazás, která měřila 24,33 km, vyšla posádce velice dobře. Šestnáctý nejlepší čas byl velkou motivací do nedělní části rally. Ovšem hned na první zkoušce Filip s Rossem havarovali. „Do Maďarska jsem odcestoval se zaskakujícím spolujezdcem, neboť Tom byl pracovně zaneprázdněný. Rally Hungary byla těžká soutěž s náročnými erzetami. I když byla volba pneumatik s ohledem na počasí jasná, tak my testovali gumy, které pojedeme na CER, takže jsme měli buď tvrdé nebo měkké slicky. V první etapě jsme jeli v pohodě a v autě jsem se cítil dobře. Čas na předposlední zkoušce se nám povedl, přestože jsme na šotolině dojeli auto startující před námi a trochu tady ztratili. Nedělní etapa pro nás skončila hodně rychle. V jedné ze zatáček jsem byl při nájezdu moc rychlý a s Fordem jsme spadli do příkopy. Ve snaze auto dostat ven jsem držel plyn, ale příkopa nás nepustila. Po dvou zkosených sloupech jsme skončili s autem na střeše na silnici. Já i Ross jsme byli v pořádku, a to bylo hlavní,“ přiblížil nepříjemný moment Filip Kohn.

Nyní na Filipa a jeho anglického spolujezdce Toma Woodburna čeká Central European Rally. Soutěž, kde posádky projedou rychlostní zkoušky ve třech zemích. „Jelikož bylo naše auto po havárii dost poničeno, museli jsme se poohlédnout po jiném voze. Dobrá zpráva je, že se druhý vůz podařilo sehnat a já tudíž mohu být při slavnostním startu v Praze. Jsem velice rád, že se závod mistrovství světa dostane i do Česka a já se tak mohu ukázat domácím fanouškům, aniž by za mnou jezdili stovky kilometrů. Věřím, že si závod užijí stejně jako já s Tomem. Těším se na vaši podporu, kdy poženete vpřed nejenom nás, ale i další české posádky,“ pozval české příznivce rally na středoevropskou rally Filip Kohn. Ve třídě RC3 bude mít česko – anglická posádka čtyři soupeře a jejich Ford Fiesta Rally3 poveze startovní číslo 55.