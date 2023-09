Téměř 100 posádek na startu Rally Silesia – 16. soutěže šampionátu 2023 FIA ERT

René Dohnal a Roman Švec se prozatím zúčastnili čtyř závodů FIA ERT 2023 a získali celkem 277 bodů. Po startech na podnicích ERT v České republice, v Chorvatsku a v Rakousku míří lídři seriálu do Polska, aby udělali další krok k vítězství v European Rally Trophy. Pro Dohnala to bude první start na slezské soutěži, ale nebude to poprvé, co se objeví na polských rychlostních zkouškách. V sezóně 2021 se zúčastnil Marma Rzeszowski Rally. Další mezinárodní posádkou, která se přihlásila ke startu na Rally Silesia, jsou španělští manželé Edgar Vigo López a Fatima Ameneiro Teijeiro. Zároveň se ke startu na našem závodě chystá rumunská posádka Catherine Radulescu - Bogdan Minea, která se na slezských rychlostních zkouškách objeví s vozem Renault Clio Rally5.

Do hodnocení šampionátu FIA ERT se registrovalo 50 posádek, v rámci polského mistrovství v rally (RSMP) se představí 47 dvojic, 48 posádek je přihlášeno do seriálu FIA CEZ.

Grzyb s jednou rukou na trofeji

Dvojnásobný mistr Polska v rally Grzegorz Grzyb (Škoda Fabia Rally2 evo) je na dobré cestě získat svůj třetí titul. Grzyb se spolujezdcem Adamem Biniędou vyhráli čtyři z pěti soutěží RSMP 2023. Díky tomu mají Grzyb a Binięda v pořadí šampionátu náskok 46 bodů. Při faktu, že v posledních dvou závodech půjde získat 70 bodů, potřebuje Grzyb na Rally Silesia získat 24 bodů, aby se bez ohledu na výsledky svých konkurentů stal letošním mistrem Polska.

Ve startovní listině pořadatelé evidují 12 vozů specifikace R5/Rally2. Druhou nasazenou posádkou jsou Lukasz Byskiniewicz a Daniel Siatkowski (Škoda Fabia Rally2 evo), druzí v aktuálním hodnocení RSMP 2023. Číslo 3 poveze Škoda Fabia Rally2 evo s posádkou ORLEN Teamu Kacper Wroblewski a Jakub Wrobel, kteří svou domácí pouť zahájili až se zpožděním na 32. Marma Rzeszowski Rally, předchozím závodě polského šampionátu.

Mistři Česka ve třídě produkčních vozů 2016 Jaroslaw a Marcin Szejové (Hyundai i20 R5) plánují ve Slezsku návrat na tratě, neboť byli nuceni kvůli těžké havárii na Valvoline Rally Malopolski vynechat závod v Rzeszowě.

Do třídy 3, ve které startují soutěžní vozy kategorie Rally3, se přihlásilo 7 posádek. Všechny budou využívat speciály Ford Fiesta Rally3 – soutěžní stroje vyrobené v Polsku, v dílnách polské pobočky stáje M-Sport.

Sečteno a podtrženo, 24 z 50 posádek FIA ERT se přihlásilo s vozy 4WD, 26 bude soutěžit s “dvoukolkami”.

14 historických vozů

Rally Silesia se bude zároveň započítávat do polského Historic Rally Championship (HRSMP), pořadatelům se k předposlednímu závodu seriálu přihlásilo 14 dvojic. Mezi přihlášenými najdeme I posádky na legendárních vozech Audi Quattro, Ford Sierra RS Cosworth, Subaru Legacy nebo Porsche 911 SC RS.

Navíc se Rally Silesia započítává i do mistrovství jižního Polska, což je regionální série pro začátečníky nebo závodníky, kteří preferují levnější formu závodění. Ve čtvrtém závodě tohoto seriálu se představí 35 posádek.

12 rychlostních zkoušek a 150 soutěžních kilometrů

V itineráři slezské soutěže je naplánováno 12 rychlostních zkoušek, včetně dvou diváckých superspeciálek – v centru Katovic a v okolí Slezském stadiónu v Chořově (Chorzów), kde se nachází ředitelství rally a servisní park.

Program Rally Silesia 2023:

Pátek 8. září

11:00 – 15:00 – shakedown (2,85 km, Bieruń – ERG)

18:00 – Slavnostní start (Katowice, ulice Dworcowat)

18:30 – RZ 1: Katowice 1 (4 km) – HA

19:00 – RZ 2: Katowice 2 (4 km) – HA

20:30 – RZ 1: Katowice 1 (4 km) – FIA ERT / FIA CEZ / RSMP



Sobota 9. září (7 rychlostních zkoušek, celkem 92,94 km RZ)

8:00 – Service A: 15 min. (Chorzów, Silesian Stadium)

10:00 – RZ 2: Gmina Jasienica (15,32 km)

11:00 – RZ 3: Hazlach (12,2 km)

11:50 – RZ 4: Jastrzebie-Zdroj (18,2 km)

13:50 – Pneumatiková zóna: 15 min. (Bielsko-Biala)

14:40 – RZ 5: Gmina Jasienica (15,32 km)

15:40 – RZ 6: Hazlach (12,2 km)

16:40 – RZ 7: Jastrzebie-Zdroj (18,2 km)

18:00 – RZ 8: Silesian Stadium (1,5 km, Chorzów)

19:20 – Service B: 45 min. (Chorzów, Silesian Stadium)



Neděle 10. září (4 rychlostní zkoušky, celkem 53,4 km RZ)

8:55 – Service C: 15 min. (Chorzów, Silesian Stadium)

10:40 – RZ 9: Ochaby (11,4 km)

11:20 – RZ 10: Kiczyce (15,4 km)

13:10 – RZ 11: Ochaby (11,4 km)

14:10 – RZ 12: Kiczyce (15,4 km, Power Stage)

16:17 – Service D: 10 min. (Chorzów, Silesian Stadium)

16:30 – Slavnostní vyhlášení (Chorzów, Silesian Stadium)