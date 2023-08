Filip Kohn s Tomem Woodburnem třetí ve Finsku

Tak to konečně cinklo! Filip Kohn v průběhu letošní sezony ukazoval, že mu nechybí rychlost, ale občas se mu do cesty připletla nějaká chybička. Ta pramenila z nezkušenosti, ale co chtít po mladém klukovi, který poprvé vyrazil do velkého světa… Příbramský mladík poctivě sbíral poznatky a důležité kilometry. V Chorvatsku si připsal první dílčí úspěchy v podobě vyhraných erzet v rámci třídy a další nejrychlejší časy si připsal na Sardinii. Předchozí tři starty dokončil mladý jezdec v rámci super rally. V Estonsku a posléze i ve Finsku si ale Filip Kohn vychutnal kompletní soutěže. Pojďme se v krátkosti ohlédnout za posledními starty.

Rally Estonia je ve světovém seriálu krátce, ale díky šotolině je mezi jezdci velice oblíbená. Filip s Tomem měli ve třídě RC3 14 soupeřů. Vstup do soutěže měla posádka opatrný, ale s přibývajícími kilometry a získanou jistotou zrychlovala. Po první etapě to byla sedmá příčka ve třídě. Rozestupy mezi jednotlivými posádkami byly již větší, a tak bylo potřeba neudělat chybu. To se klukům dařilo plnit a i po druhém dni figurovali na sedmé pozici. Třetí soutěžní den Filipa lehce potrápila technika, ale naštěstí to nemělo vliv na konečný výsledek. „Estonský závod se mi velice líbil jak po organizační stránce, tak i z pohledu charakteru rychlostních zkoušek. Pro mne bylo důležité, abych získal jistotu na šotolině a dobrý pocit v autě. Vše šlo v průběhu závodu podle plánu, takže v týmu panovala spokojenost. Ke konci soutěže nás postihly menší technické problémy, ale ty jsme odstranili a závod úspěšně dokončili. První dokončený závod bez „pomoci“ super rally, to mne hodně potěšilo. Naopak, trochu zklamaný jsem z nedělní etapy. V autě jsem se cítil dobře a věřil jsem, že zajedu i dobré časy, ale právě ty problémy mne přibrzdily,“ prozradil po estonské rally dvacetiletý jezdec. Česko – anglická posádka dokončila soutěž na 7. příčce ve třídě RC3 a v absolutní klasifikaci jí patří 26. místo.

Za dva týdny se Filip s Tomem postavili na start další světové soutěže, tentokráte podniku s dlouholetou historií. Secto Rally Finland je rovněž šotolinový závod, ale není šotolina jako šotolina. „Největší rozdíl v obou šotolinových soutěžích byl v povrchu. V Estonsku byl podklad méně pevný a docela brzy se tvořily velké koleje. Jezdilo se po užších cestách v lese. Ve Finsku to byl místy rychlejší charakter erzet a hlavně pevný povrch, takže koleje se tvořily minimálně,“ popsal rozdíly na erzetách Filip Kohn, jenž měl ve Finsku dvanáct soupeřů. V úvodu první etapy a na jejím konci byla v harmonogramu 3,5 km dlouhá asfaltová erzeta. Filip s Tomem v obou průjezdech nepoznali hořkost porážky a na své kombinézy si připsali další dvě vyhrané zkoušky na mistrovství světa. Ale ani další časy v první etapě nebyly špatné a na konci prvního dne šla posádka spát na 4. místě ve třídě RC3. To bylo jistě pro mladého jezdce velkým povzbuzením. „Estonský závod mi dodal jistotu a najel jsem na šotolině důležité kilometry, které se následně projevily ve Finsku. I to byl důvod lepších časů. V plánu bylo více se opírat do plynového pedálu a to jsme splnili,“ poodhalil „tajemství“ posunu ve výsledcích příbramský mladík. Počasí bylo jak v Estonsku, tak i Finsku hodně podobné. Oba závody doprovázelo deštivé počasí a hodně složité podmínky. Kluci ve Fiestě zvládali vše s přehledem a ke konci sobotní etapy se dostali na třetí příčku ve třídě. Závěrečná etapa obsahovala čtyři měřené zkoušky a Filipovi s Tomem bylo jasné, že pokud neudělají chybu, připíšou si životní výsledek. Nakonec se to podařilo a nejenom na závěrečném dekorování nejrychlejších posádek teklo šampaňské. „Úvodní asfaltová rychlostní zkouška se mi povedla. Honza Černý mi předal několik dobrých rad a já zajel erzetu čistě a bez chyb. Dobrý čas jsem zajel pravděpodobně i proto, že jsem se cítil na asfaltu líp než ostatní kluci. A druhý průjezd byl ještě lepší. Celkově jsem s časy spokojený. Ujeli nám jenom dva domácí jezdci, kteří byli v čele třídy, ale s ostatními posádkami jsme jeli vyrovnaný závod. Zajímavý souboj jsem svedl s Ali Türkkanem. Já udělal nějaké chyby, a kdyby nebyly, byl bych před ním, ale o tom je rally. Na konci druhé etapy jsem na něj vyvinul menší tlak a Ali udělal dva defekty, což hodně ovlivnilo konečný výsledek. V neděli už jsem jel na jistotu. Už na konci sobotní etapy jsem nějak začal tušit, že by to ve Finsku mohlo dopadnout dobře. Upřímně, nad výsledkem jsem moc nepřemýšlel, snažil jsem se jet rychle a hlavně bez chyb. Hned po závodě jsme měli v Jyväskylä menší oslavu, kde jsme krom pódiového umístění oslavili i Tomovy narozeniny,“ ohlédl se za nejúspěšnějším letošním startem Filip Kohn. V cíli byli kluci klasifikováni na 3. místě ve třídě RC3 a 25. místě v absolutní klasifikaci.

Nyní si Filip Kohn od soutěžního volantu lehce odpočine. Nejbližší start je totiž naplánovaný až na konec října, kdy startuje Central Europe Rally. „Původně jsme měli startovat v Řecku, ale tuto soutěž vynecháme. Nyní tedy budu mít delší pauzu a jako další závod plánuji ve světovém kolotoči soutěží až domácí podnik se startem v Praze. Před tímto závodem bych rád jel nějakou „přípravnou“ soutěž. Ideální by byl start v Maďarsku na Rally Hungary, která je součástí kalendáře ERC. Já se v nadcházející přestávce zaměřím na fyzickou přípravu a taky budu jezdit motokáry. Chtěl bych poděkovat týmu za skvělou přípravu a servis vozu v průběhu obou soutěží. A poděkování patří i českým fanouškům, které bylo hlavně ve Finsku hodně vidět,“ nastínil svůj program v nejbližších dnech Filip Kohn,