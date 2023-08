Jakub Jirovec na Barumce usedne opět do Fabie R5

Než se ovšem dostaneme k pomyslnému „vrcholu“ letošní sezony, vraťme se na rychlostní zkoušky do Mladé Boleslavi. Na Bohemku se Kuba s Petrem těšili a věřili, že si tuto soutěž pořádně užijí, obzvláště když zdejší erzety jsou rychlé a vozu Alpine RGT svědčí. Jenomže mladá posádka se moc nesvezla a zkraje sobotní etapy ze závodu odstoupila. „Pro mne Rally Bohemia nebyla moc veselou soutěží, neboť jsme odstupovali po druhé rychlostní zkoušce. Už při páteční erzetě na autodromu v Sosnové jsme zjistili, že Alpina nemá potřebný výkon a tento problém byl i na první zkoušce v sobotu. Chybělo nám hned po pár zatáčkách nějakých 30 – 40 koní, což je u vozu RGT silně znát. Po RZ Městská byl v harmonogramu 15minutový servis a my věřili, že poruchu odstraníme a v závodě budeme pokračovat. To se bohužel nepodařilo a my se proto rozhodli soutěž předčasně ukončit. Důvodem odstoupení byla elektrická vodní pumpa pro chlazení nasávaného vzduchu. Hodně mne tento výpadek mrzel, neboť jsem se na rychlostní zkoušky těšil. Erzety byly leteckého charakteru, tedy ideální podmínky pro Alpinu. Díky našemu odstoupení jsem ale mohl vidět Honzu Skálu a Honzu Dohnala, jak krásně vodili vozy WRC. Bylo to štěstí v neštěstí, protože to, co předváděl Honza Skála, to bylo něco nádherného. Já ovšem věřím, že roli diváka nebudu často praktikovat, i když v tomto případě to opravdu stálo za to,“ našel si na brzkém odstoupení i světlé momenty Kuba Jirovec.

Další soutěží, kterou má posádka Jirovec – Jindra ve svém kalendáři zatrhnutou, je srpnová Barum Czech Rally Zlín. Mezi Bohemkou a Barumkou je více jak měsíční pauza, ale Kuba se rozhodně neflákal. Nejprve se podílel na přípravě Fabie R5 pro tátu, který startoval v Příbrami, a na sprintu se z něj stal mechanik. Po závodě to byly pět hodiny strávené na dílně, až na konci července stihl krátkou dovolenou s partou kamarádů ze závodů, kdy odjel na „soustředění“ do Itálie. To Petr pojal pauzu po svém, a jelikož mu v těle koluje závodní krev, tak nejprve si dal příbramský sprint po boku Jardy Petráše, posléze rakouskou Mühlstein Rallye s Honzou Dvořákem, a aby nevyšel ze cviku, tak absolvoval italskou Rally Citta di Scorze opět s Honzou. Našel si i čas na dovolenou s přáteli v Chorvatsku a společné „soustředění“ Itálii. Nyní je ovšem na pořadu dne Barumka. Alpine A110 Rally RGT je ve100% kondici, ale Kuba s Petrem přivezou jiný vůz. „Naše Alpina je opravená a připravená závodit, ale ve Zlíně s ní nepojedeme. Se Škodou Fabia R5 jsem startoval v Krumlově, kdy byla alternativou za „nemocnou“ Alpinu, a na Hustopečích, kde jsem chtěl se čtyřkolkou startovat na šotolině. Tím měly být mé starty s tímto vozem letos vyčerpány. Nakonec se mi ale tátu podařilo ukecat, takže na Zlínsku budeme hájit barvy ve škodovce. Když mi táta dovolil, že mohu jet se škodovkou, byl jsem nejšťastnější na světě. Závod je doslova stavěný pro vozy R5, které i tak dostanou hodně zabrat. My si neděláme nějaké velké iluze na super výsledek a taky víme, že dostaneme naloženo. Je to ale velká zkušenost a zážitek. V porovnání s tím, co jsem jel s R5, je Barumka nejtěžší. Můžou za to uskákané asfalty, kde na chybu není prostor. Už jsem se díval na harmonogram a i díky tomu, že Barumku pojedu potřetí, tak se mi některé zkoušky vybavují. Hodně se těším na zkoušku Semetín a Pindula. Jsem zvědavý i na Kateřinice, co tam pro nás pořadatelé vymysleli. Ale každá zkouška bude hodně těžká,“ nastínil první představy o blížící se soutěži pětadvacetiletý jezdec. Posádka Jakub Jirovec – Petr Jindra dostali od pořadatelů přidělené startovní číslo 47 a ve třídě RC2 budou mít 35 soupeřů. Startovní pole je rozděleno na pomyslné tři skupiny posádek – nejprve je to skupina jezdců zaregistrovaných do ERC a bojující o body, druhá skupina jsou jezdci bez registrace, jejichž auta mají platnou homologaci, a třetí je „národní“ šampionát, kde mohou startovat i vozy s propadlou homologací. Kuba s Petrem spadají do druhé skupiny. „Nemáme do závodu žádné cíle. S R5 pojedu potřetí a navíc na brutálně těžkých erzetách. Tady si stanovit cíl ve výsledcích by bylo doslova šílené. Pro nás bude důležité dovézt auto v pořádku do cíle a pěkně se svézt. Určitě si v závodě najdeme své soupeře, se kterými se budeme snažit závodit. Spíše nám ale půjde o to podat maximální výkon, který jsme s našimi zkušenostmi schopni vytvořit. Tady musím poděkovat všem, kteří nám v posledních dnech výrazně pomohli. Hodně nám vyšel vstříc Jaroslav Vančík a jeho Vančík motorsport, který udělal repasi motoru v šibeničním termínu. Přece jen do Barumky už moc dní nezbývá. S klukama na dílně nyní makáme, aby bylo auto připravené a v co nejlepší kondici, protože erzety na Barumce jsou pověstné svou náročností a rozbitými úseky. Naše obrovské díky patří mému tátovi, který mi umožnil další, neplánovaný start s vozem R5, a také všem našim mechanikům za maximální pomoc při přípravě auta,“ uvedl Kuba Jirovec a zároveň pozval všechny fanoušky rally do Zlína. „Chtěl bych všechny pozvat, ať nás přijdou povzbudit, a nejenom nás. Věřím, že uvidí krásný sport a motoristický svátek si dokonale užijí. Těším se na skvělou atmosféru, která ve Zlíně a okolí vždy panuje, a to už od seznamovacích jízd, kdy kluci ve vesnicích, kudy projíždíme, loudí kartičky, přes elektrizující atmosféru na městské noční erzetě v pátek a na všech zkouškách, kde fanoušci ženou posádky vpřed. V takovém prostředí je radost závodit. Těšíme se na vás.“