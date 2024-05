V Hustopečích v pátek večer po dvou minutách

Devatenáctý ročník AGROTEC PETRONAS rally Hustopeče pozvolna odhaluje favority. Počet přihlášených narůstá, začínají se v něm stále častěji objevovat zajímavá jména. Mezi třemi desítkami přihlášek nechybí jméno Jana Kopeckého z domácího Agrotec Škoda Rally Teamu. S další Škodou Fabia RS Rally2 jsou přihlášeni Věroslav Cvrček a Tomáš Kurka. Konkurenční Hyundai i20 N Rally2 osedlají Martin Vlček a Polák Dariusz Biedrzyňski. Start s vozem R5 naplánoval do Hustopečí i Robert Hordossy. Zálusk na přední příčky v Poháru 55+ si dělají Petr Kačírek (Fabia R5), Marek Vlček (Fabia Rally2 evo) a další hustopečský reprezentant Martin Rada (Fiat 124 Abarth RGT). Rychlost jistě nebude chybět ani Davidu Komárkovi s Yarisem GR.

Zajímavý Citroën C2 S1600 představí Kryštof Zpěvák, přihláška dorazila i od vítěze dvoukolek v Českém Krumlově Jána Kundláka.

Soutěž proběhne v tradičním formátu pátek-sobota, v každé etapě účastníci absolvují dvě sekce s třemi rychlostními zkouškami. Celkem čeká na startovní pole necelých 387 km, s více než 160 km rychlostních zkoušek (12 RZ, 41,57 %). Pořadatelský tým musel do příprav promítnout i nový předpis, že se za tmy musí startovat do rychlostní zkoušky, na které je nezpevněný povrch, ve dvouminutových intervalech.

„Musíme to respektovat, je to pro rok 2024 součástí řádů. Dopředu na to upozorňujeme fanoušky, z harmonogramu to vlastně nejde vyčíst. Do večerní sekce se tak startovní pole notně natáhne. Samozřejmě to ovlivní průběh, etapa se tak protáhne dlouho do noci, což z pohledu pořadatele není ideální. Ani sám nejsem přesvědčený, že toto nařízení má být takto tvrdé. Podmínky mohou být třeba dle počasí rozdílné. Situaci by měl vždy posoudit ředitel soutěže a rozhodnutí, v jakých intervalech se bude startovat, by mělo zůstat v jeho kompetenci,“ reaguje šéf organizačního týmu rally Martin Rada.

Z programu AGROTEC PETRONAS rally vytáhněme, že seznamovací jízdy proběhnou ve dnech 13. – 14. června, po páteční technické a administrativní přejímce v areálu společnosti AGROTEC a.s. si budou moci posádky vyzkoušet závodní vozy na testovací zkoušce v okolí Starovic (od 11:15 hodin).

AGROTEC PETRONAS rally odstartuje v pátek 14. června v 16:30 hodin z Husovy ulice v Hustopečích, s nočním závěrem dne (UP 22:27) a pokračovat bude sobotní etapou (15. června, start 8:30 hodin). Vítězná posádka bude na cílové rampě korunována kolem půl čtvrté odpoledne.

Servisní zázemí zůstává nadále v areálu společnosti MOSS logistics (Bratislavská ulice, Hustopeče), která je dlouholetým partnerem a podporovatelem hustopečské rally.

Na oficiální stránce www.agrotecrally.cz a v aplikaci Sportity je zveřejněno Zvláštní ustanovení (heslo: Hustopece2024), opět připomínáme pondělní uzávěrku přihlášek. Řada novinek bude dostupná i na facebookovém profilu Agrotec rally Hustopeče.