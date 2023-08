Jaromír Tarabus opět na startu Barum rally.

Než se dostaneme k letošnímu startu, pojďme ještě na skok do loňské sezony. Mistrovská sezona byla jistě velice krásná…

„My jsme samozřejmě se sezonou 2022 maximálně spokojeni. Tak trochu jsme na začátku roku věřili, že kdyby se extrémně dařilo, tak bychom mohli titul vybojovat po pěti závodech, ale v rally člověk nikdy neví, co nastane. Bylo i pár horkých chvilek, kdy celkový výsledek byl ohrožen. Nakonec se nám ale titul ve dvoukolkách podařilo udělat, takže v týmu panovala naprostá spokojenost.“

Již zmiňovaný titul jsi získal na Barumce, což je tvá domácí soutěž. O to větší musela u tebe panovat radost, nemýlím se?

„Barum rally má své kouzlo a asi i tím, že je naší domácí soutěží, to vše vnímám dvojnásob intenzivněji. Na rychlostních zkouškách je spousta diváků, kamarádů a přátel. V podstatě nebyla chvilka, kdy by se k nám někdo z přátel neznal a nechtěl si povídat a vyjadřovat nám podporu. Je to prostě velká událost. A že se podařil titul právě ve Zlíně, to vše umocňovalo.“

No, ale po zlínské rally ses z rallyové scény vytratil, proč?

„Jak jistě všichni ví, tak závody stojí spoustu peněz a času. My jsme s Danem a celým Minařík racing týmem měli splněno a nebyl tedy důvod startovat na zbývajících soutěžích v loňském roce. Tebe ale asi zajímá i to, proč jsme nestartovali doposud letos. Já i Dan máme už hodně odzávoděno a už nemáme tak silnou potřebu pravidelně startovat. Už i ta kompletní loňská sezona byla jaksi nad plán. K ucelené sezoně dopomohla i dohoda s Lubomírem Minaříkem a taky Honzou Koudelkou zastupujícím Peugeot cup. V posledních letech jsme si spíše dělali radost výjimečnými starty. V současné době má Dan trochu jiné plány, ale na startu na Barumce jsme se domluvili a já jsem rád, že se opět spolu svezeme v závodním voze.“

Můžu říci, že je Barumka tvou srdeční záležitostí, a proto tvůj nadcházející start?

„To jednoznačně. Když jsem s Danem vedl řeč o případném společném startu, tak o jiném závodě se ani nemluvilo. Už jako malý kluk jsem se chodil dívat na rychlostní zkoušky. Ne nadarmo patří tato soutěž mezi nejtěžší u nás a tím, že je zařazena do evropského šampionátu, se zde pravidelně schází silná konkurence. A protože pocházím odsud, tak mi prostě Barumka k srdíčku přirostla.“

Jsou nějaké cíle do závodu?

„Cíle jsme si samozřejmě vytyčili, neboť stále jsme duší závodníky. Po loňské sezoně nemůžou být cíle jiné, než jet rychle a být pokud možno co nejvýše. Je nám ale taky jasné, že jsme rok v závodním autě neseděli a soupeři ve dvoukolkách jsou dobře rozjetí a ještě je otázkou, kdo přijede ze zahraničí. V každém případě, chceme útočit na pódium, nejlépe na nejvyšší stupínek. Konečný výsledek ale nijak nehrotíme. Chceme se hlavně pěkně svézt.“

Bude nějaký test před závodem?

„Test pravděpodobně proběhne, jen v tuto chvíli řešíme otázku kdy a kde.“

Logicky musí následovat otázka a co další starty v sezoně?

„Tady asi naše fanoušky trochu zklamu, neboť s největší pravděpodobností další starty letos nepřibudou. Dan má, jak jsem již zmiňoval, svůj program v rally, kde se objeví po boku Erika Caise.“

Sám jsi vzpomínal, že jsi soutěživý typ, a tak nějak mi k tobě nejde, že by ti stačil pouze jeden start v rally v sezoně. Co tedy děláš, našel sis nové záliby?

„Já jsem během svého života dělal spoustu sportů a s humorem říkám, že jsem dělal všechno možné, ale nic pořádně (smích). Samozřejmě toho, co jsem dokázal v rally, si velice vážím. Nyní se snažím jezdit na kole, trochu běhám a občas si dám nějaký menší triatlon. Takže na mém dresu přibývají starty na kole nebo různé běhy. I tady mám cíle, ale když jsem s tímto sportem začal v pozdějším věku, tak na ty mladé dravce nebo ty, co tento sport dělají od mládí, prostě nemám. Vždy do toho dávám vše, občas to i bolí. A hlavně, baví mne to, neboť alespoň nezakrním (smích). Každý závod jedu naplno, ale na poháry to zatím není… Vlastně jeden doma mám. Pepa Minařík dělal cyklistický závod na Podkopné Lhotě a já tím, že jsem se na pódium nikdy nedostal, tak jsem se po závodě nepodíval na výsledky a jednoduše se sbalil a jel domů. Jenomže tehdy byla asi velice slabá účast (smích) a já dokončil závod jako třetí ve své kategorii. Dostal jsem sprda od Pepy a opravdu mne hodně mrzelo, že jsem nebyl na vyhlášení, pohár jsem dostal dodatečně. Od té doby se na výsledky dívám poctivě, ale zase je to jaksi zbytečné…(smích). Krom toho jezdím s kamarády on line závody v rally na počítači. Někdy se za computerem bojím více, jak ve skutečnosti (smích).“

Barumka už ale klepe na dveře…

„Určitě bych velice rád pozval všechny fanoušky rally na blížící se start Barum rally. Za naši posádku mohu říct, že se budeme snažit ukázat, co umíme. Přijďte tedy zafandit nám, ale i dalším posádkám, a závod si užijte. Těšíme se na vás.“