Švédská houpačka pro FilipaKohna a Toma Woodburna

I když Filip Kohn musel na konci loňského roku poupravit program svých startů, Švédskou rally si rozhodně nechtěl nechat ujít. Vloni to bylo hodně o učení a letos chtěl příbramský mladík vystrkovat růžky, a to se mu dařilo. Pohled do výsledků ale vypadá spíše jako houpačka, pojďme si přiblížit zimní rally pohledem Filipa. „Trať v porovnání s loňským ročníkem doznala několika změn, ale díky podmínkám se jevila ta letošní mnohem náročnější. Bylo to těžké hlavně kvůli tomu, že tam těsně před závodem i na páteční etapu napadla spousta nového sněhu. Viditelnost tedy byla hodně složitá. V sobotu byla část erzet pokryta měkkým sněhem, ale v neděli již byly cesty prohrnuté, a to byla jiná jízda,“ nastínil podmínky závodu Filip Kohn. Trať 71. Rally Sweden byla rozdělena do tří etap s celkem 18 erzetami a 300 ostrými kilometry. Filip s Tomem vezli na dveřích Fordu Fiesta Rally3 startovní číslo 44 a v kategorii WRC3 měli 17 soupeřů.

Po pohodovém čtvrtečním shakedownu, kde Filip s Tomem zajeli třetí nejrychlejší čas v kategorii, byla v harmonogramu úvodní erzeta rally. Tady přišla jezdecká chyba v podobě nedobrzdění. „První zkouška se mi moc nepovedla, ale v tom místě nás chybovalo víc. Pamatuji si, že v loňském roce byly vidět nabrzděné stopy, ale kvůli podmínkám, které panovaly letos, nebylo vidět nic. Já pořád čekal, kdy se objeví stopy a najednou se objevila zatáčka, já jel rovně a následně jsem musel couvat. Ztratil jsem tady asi 19 vteřin. Zbytek erzety jsem jel čas srovnatelný s vítězem ve třídě, ale manko jsem nachytal na odbočení,“ přiblížil nepříjemný moment mladý jezdec. Česko-anglická posádka přenocovala na 15. místě ve WRC3 a s odhodláním výrazně vylepšit výsledek vyrazila do pátečních rychlostních zkoušek. Těch bylo sedm a ani tady to neměla posádka lehké. Nejprve posádku potrápil přehřívající se motor, ale závadu mechanici v servisu odstranili. Filip s Tomem se rozjeli k třetímu času ve WRC3, ale následný dvojitý defekt a výměna kola na erzetě byl důsledkem velké časové ztráty. Ani to příbramského mladíka nerozhodilo a poslední zkoušku dne zajel v nejrychlejším čase. „V pátek to bylo docela utrápené i díky sněžení. Jelo se na měkkém sněhu, který jsem doposud nezažil. Když jezdec vyjede na tomto povrchu ze stopy, auto přestane v podstatě reagovat, nechce zatáčet a ani nechce brzdit.Chvilkami to vypadalo, jako bychom neměli nad autem kontrolu, ale to bylo dáno i hodně náročnou zkouškou. Když už jsem si začal zvykat na povrch, tak mi v autě vyskočil alarm přehřívání motoru. Proto jsme další dvě zkoušky jeli tak, abychom moc motor nepoškodili. Mechanici v servisu odstranili poruchu chlazení a hned se jelo líp. Pouze tu první zkoušku po servisu jsem lehce prodal, neboť jsem projížděl okolo Honzy Černého, který tady havaroval. Když už jsem se docela rozjel, přišel na předposlední erzetě dne dvojitý defekt. Já dělal defekt poprvé na sněhu a navíc za tmy. Pro nás bylo tedy hodně náročné ve tmě hledat v kufru nářadí. A aby toho nebylo málo, tak matice z kola, které byly horké, jsem položil do sněhu a ty se pochopitelně lehce propadly. My je pak chvilku hledali, ale vše jsme nakonec zvládli. Kolo bylo vyměněné, my se rozjeli a asi po kilometru jízdy jsem pocítil druhý defekt, který byl pomalý. Erzetu už jsme dojeli, ale ztráta byla obrovská. Když se mi něco nedaří, tak mne to víc motivuje k tomu, abych se kousl a zajel ještě lepší čas. No a výsledkem byla vyhraná poslední zkouška, z čehož jsme v autě měli velkou radost,“ popsal dění v páteční etapě Filip Kohn. Posádka Kohn – Woodburn figurovala po druhé etapě na 14. místě ve WRC3.

Už by se dalo říct, že si posádka vybrala smolné momenty a mohla by se pořádně rozjet. S vervou nastupoval do druhé etapy, která obsahovala sedm měřených zkoušek, i Filip, ale… Když to nelepí, tak to prostě nelepí. „V sobotu dopoledne jsem se cítil dobře, ale vytrestal mě měkký sníh, kdy jsem naboural do sněhové bariéry a do vzduchového filtru jsem nabral sníh. Navíc, náraz shodil hadici z turba, čehož jsme si nevšimli, takže jsme zastavili na erzetě, vyčistili pouze vzduchový filtr, a s malým výkonem jsme odjeli ještě následující zkoušku. K tomu přibyla ještě penalizace za pozdní příjezd do časové kontroly, sobota se moc nepovedla,“ konstatoval zklamaný Kohn. Když už se Fiesta rozjela, tak tam padly i slušné časy a posádku posunuly na průběžnou 12. příčku.

Filip s Tomem si ale užili alespoň závěrečný den soutěže. V neděli byly na programu tři erzety. První průjezd RZ Västervik byl z pohledu naší posádky lehce osahávací, ale ve druhém průjezdu na 25,5 km dlouhé zkoušce nenašli kluci přemožitele. A to ještě dojeli posádku startující před nimi, která je dlouze zdržovala. Aby byl den dokonalý, na závěrečné Power Stage to byl třetí čas. „V neděli bylo vše fajn, teda až snad na to, že jsme na dvou ze tří rychlostních zkoušek dojeli auta. V jednom případě nás posádka před sebe pustila, ve druhém se španělský jezdec asi kochal zasněženou krajinou a my za ním jeli čtyři kilometry. Byl jsem docela naštvaný, přesto jsme vyhráli erzetu, což jsem trochu nechápal. Ztráta byla na posádky před námi velká, a tak to bylo jen o fajn pocitu a potvrzení, že máme dobrou rychlost. Bylo pěkné startovat ve Švédsku a škoda jen těch technických problémů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na mém startu,“ ohlédl se za celou severskou rally Filip Kohn. Posádka Kohn – Woodburn nakonec byla klasifikována na 11. místě v kategorii WRC3 a 38. příčce absolutního pořadí.

Dalším startem, kde budou Filip s Tomem bojovat o vteřinky, bude Rally Hungary, která se jede v první polovině dubna. Tato soutěž je úvodním podnikem ERC a zároveň prvním z pěti závodů z kalendáře Fiesta Rally3 Trophy 2024. Právě v tomto seriálu by rád Filip Kohn usiloval o co nejvyšší konečné umístění. Vedle startů s Fiestou se ale rýsují i další podniky, tentokráte se Škodou Fabia RS Rally2. „Naším dalším startem bude rally v Maďarsku, což si myslím, že bude hodně zajímavé, neboť se pojede na technicky náročné šotolině. Možná bych to přirovnal ke zkouškám na Sardinii, tak uvidíme, hodně se těším. Taky mohu prozradit, že se doladily i další mé starty. S Raimundem Baumschlagerem a jeho týmem jsme se dohodli na spolupráci a já s jeho podporou pojedu čtyři závody se Škodou Fabia RS Rally2. Tři závody bych měl jet v zahraničí a jeden v Česku. Myslím, že není složité rozklíčovat, kde se se škodovkou u nás objevím. Jedná se o srdeční tuzemský závod a start s Fabií se tady tudíž krásně nabídl,“ nastínil další plán akcí dvacetiletý Kohn.

instagram: @filipkohnrally, facebook: Filip Kohn