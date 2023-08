Kundlák žije, Rally Possible ožívá

Pro lidi, kteří se v rallye scéně orientují, nebudou jména spojující se s possiblem žádným překvapením. Pro ty, kteří v této oblasti nejsou až tak úplně doma, je správné si je připomenout. Ján Kundlák a Michala Rezková. Dva lidé, dvě osobnosti, které svým způsobem zanechaly vcelku hlubokou stopu jak na české, tak na slovenské rallye scéně.

Co víte o začátcích Rally Possiblu? Pravděpodobně pouze oficiální vyjádření. Nyní přijde opravdový a úplný příběh samotného začátku. Psal se rok 2015, kdy se na začátku celého tohoto příběhu objevil Petr Kolář a svou výraznou roli v tom celém sehrál i jeden z nejzkušenějších a celým srdcem rallye oddaných lidí, nebohý Ruda Kouřil. Když Michala po konci sezóny 2014 neměla řidiče, se kterým by dál jezdila, Petr navrhl Michale Jankovo jméno, a právě Ruda byl tím člověkem, který propojil dva „rallyčkové“ osudy. Míša měla jasnou představu o tom, co chce. Petr zase s kým toho umí dosáhnout. A Ruda? Ruda měl zase jasný plán, jakým způsobem tuto představu realizovat. Do toho celého zapadalo jméno Ján Kundlák takovým způsobem, že jakákoli jiná alternativa byla v tu chvíli pouze jako náhradní plán. Ani toto spojení se však nerodilo bez „dětských nemocí“. Míša chtěla Hondu, Jano se chtěl z Hondy posunout do „fabrického speciálu“. A tady přišla idea názvu Rally Possible – rallye možné. Neboť spojí-li se lidé, kteří vidí společný cíl, téměř všechno je možné. Slovo dalo slovo a stalo se. Světlo světa uviděl nový, ambiciózní projekt Rally Possible s cílem absolvovat Mistrovství České republiky v rallye. Hned první akce ukázaly, že cíle byly stanoveny příliš skromně. Posádka se pravidelně objevovala na stupních vítězů a celé snažení všech členů týmu přinášelo sladké ovoce. KIT Racing a jméno Vlasty Neumanna se zase pojí se startem na Mistroví Slovenska v rallye, protože "kiťáci" vytvořili podmínky pro absolvování i tohoto šampionátu. Přišel konec sezóny, který je zároveň i časem hodnocení a rekapitulace. Titul Mistra Slovenska v rallye ve třídě 6., titul vícemistra Slovenska v kategorii vozidel poháněných jednou nápravou (2WD), titul vítěze Rallysprint série České republiky ve třídě 6., druhé místo absolutního pořadí Rallysprint série a na závěr třetí místo v Mistrovství České rally ve třídě 6. To byly výsledky, které předčily i ty nejoptimističtější očekávání. Pak však přišlo něco, co bylo překvapením pro všechny – výše zmíněný „zimní spánek“ Rally Possible.

Ten skončil rokem 2023 a je nutno zmínit, že v principu stejným způsobem, jak začal. V podstatě náhodou a spojováním lidí. Tou šťastnou náhodou byla jedna nezávazná diskuze s člověkem, který… Je opravdu velmi obtížné, možná až nemožné definovat, jaký člověk to vlastně je. Ve výsledku se dá říci jen jedno – je to člověk, který je na svůj úkor připraven a ochoten pomáhat naplňovat sny jiných. A právě s obrovskou podporou tohoto člověka, nazvěme ho „pan P. - pan Possible“, se učinil první krok k probuzení Rally Possible. Přesně tak, jak je to napsáno. Byl to jen první krok.

Janko dostal výraznou mentální, ale i materiální podporu, což ho přesvědčilo, že stále existuje šance vrátit se mezi „velké kluky“. Sám to ale člověk nedokáže, a tak přišla na řadu další, neméně důležitá otázka: „S kým se na tuto cestu vybrat?“ Zvolit si ten správný tým lidí je to nejdůležitější. Jen tak to dokáže fungovat. Michala, v té době už maminka dvou malých pokladů, do auta již nechtěla. Jednou z možných alternativ byl Peťo Baran, slovenský navigátor a dlouholetý kamarád. Co je v tomto případě ale mnohem důležitější je fakt, že Peter byl a stále je obrovský srdcař připraven obětovat rallye hodně. Dvojice do auta byla jasná. Kundlák - Baran. Prvotní výběr auta po 6leté Jankově přestávce vlastně také. Předokolka, se kterou měl nejvíce zkušeností. Nejsilnější předokolka. Renault Clio Rally4. Nabídka od City Taxi Racingu byla zajímavá a v tomto případě už nebylo o čem.

Cesta pro „znovuzrození“ Janka Kundláka byla vydlážděna. Přijely první soutěžní kilometry, první absolvované rychlostní zkoušky, první závod. Ne, Jano nic ze svého umění nezapomněl. Jen si to potřeboval malinko osvěžit. Hned druhá soutěž, Rallye Šumava Klatovy, znamenala nejvyšší příčku ve třídě a rovněž vítězství v kategorii aut s jednou poháněnou nápravou. Stejný scénář by se pravděpodobně opakoval i na Rallye Český Krumlov, pokud by veškeré snažení nezmařila prasklá poloosa Renaultu a více než minutový náskok neznamenal v té chvíli nic. Tolik k výsledkům.

Situace v pozadí se změnila, a to zásadním způsobem. I v „běžném světě“ se stává, že někdo něco přislíbí, nastíní vizi a… Vše padne. Ne najednou, ale tak pomalu, pozvolna, postupně. Nebylo to úmyslné, prostě se jen změnila situace a ta nedovolovala pokračovat v naplnění plánů, které se připravily před sezónou. Ano, zamrzelo, ale právě to byl možná důvod a zároveň i příležitost, kdy ukončená spolupráce vytvořila prostor pro novou, možná mnohem perspektivnější.

A tady přichází na opět na scénu „spící“ Rally Possible a „naše“ Míša. I když už aktuálně nesedí v autě, Miška je Rally Possible. Janko je Rally Possible. Tito dva lidé byli, jsou a vždy budou základním kamenem týmu Possible. Týmu, který už v minulosti ukázal, jak umí fungovat. Týmu, který má i po letech vysoké ambice. Dvěma se ale tyto ambice budou naplňovat velmi těžko. Velké cíle vyžadují spolupráci minimálně stejně „nakažených“ lidí, kteří jsou v zájmu společného úspěchu připraveni fungovat jako jeden celek. K této dvojici nějak přirozeně zapadl Peťo, ale také Jirka Rybák. Ten se v celém projektu našel a jeho přijetí do Possible rodiny bylo víceméně samozřejmostí. Peťo je Rally Possible. Jirka je Rally Possible. „Houšťovi“ byli na tom úplně stejně. Všechno tedy bylo „namalováno“ a Rally Possible je opět na scéně.

Co je cílem tohoto projektu? Závodit a poskytovat lidem zážitky ze světa motorsportu. Motivovat a podporovat mládež, která je jedinou zárukou toho, že tento nádherný sport bude mít i své pokračovatele. Spojovat lidi, kteří věří v totéž. Lidi, kteří jsou připraveni obětovat své pohodlí, své prostředky, možnosti a schopnosti pro jiné. Spojovat lidi, kteří jsou prostě dobří. Vytvořit Rally Possible Family.

Rally Possible je tady a je pro všechny.

Zdroj: PR