Valašská rally ValMez míří až do oblasti Dolních Vítkovic

KOWAX Valašská rally ValMez odstartuje pátou desítku svých startů na řadě známých úseků, ale rovněž s jednou zásadní novinkou, která posádky i fanoušky zavede až do samotného centra Moravskoslezského kraje, do Ostravy. Letošní ročník Valašky proběhne ve dnech 31. března – 2. dubna 2023. Soutěž bude zařazena do seriálů FIA European Rally Trophy, Mistrovství ČR v rally a v rally historických automobilů.