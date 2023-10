RENTOR – PARTR Rally Vsetín s necelou stovkou posádek

Radost z kulaté stovky pořadatelům z Autoklubu Vsetín – město v AČR vydržela jen chvíli, neboť jim dorazila omluvenka od Matěje Kamence, který měl na valašských tratích prohánět unikátní Škodu Fabia Kit Car.

Startovní číslo 1 bude vést na dveřích své Škody Fabia RS Rally2 britský jezdec Gus Greensmith. Bývalý tovární jezdec M-Sportu pojímá start na RENTOR – PARTR Rally Vsetín jako přípravu na Central European Rally. A to samé platí i pro obhájce loňského prvenství tandem Adam Březík – Ondřej Krajča. Dá se očekávat, že právě tato dvojice si to rozdá i celkové prvenství. Pro Greensmitha budou hovořit světové zkušenosti, pro Březíka zase větší znalost specifických valašských tratí. Třetím do „světové party“, který bere start jako přípravu na CER, je navrátilec Štěpán Vojtěch (st. č. 11).

Další přední čísla patří jezdcům, mezi kterými se rozhodne o celkovém vítězi Poháru 2+. Lépe to má rozehrané Vojtěch Štajf, ale Martin Vlček jistě nesloží ruce do klína. Do rozuzlení jejich duelu může hodně promluvit právě loňský vítěz Adam Březík. Start na Vsetíně se nenechají ujít ani další přední jezdci sprintrally - David Tomek, Karel Trněný, Michal Horák. K tomu připočtěme řadu rychlých regionálních pilotů (Petr Trnovec, Jiří Hanák, Roman Odložilík). Ve startovní listině figuruje 18 vozů specifikace R5/Rally2. Kromě čtrnácti českých účastníků tam vedle Greensmitha najdeme i Poláka Jaroslawa Koltuna, Slováka Roberta Korčáka či Němce Volkera Piepmeyera.

Autoklub Rallysprint série je však prioritně určena pro jezdce s pohonem jedné nápravy. Z tohoto výčtu je jasným favoritem vítěz čtyř letošních závodů Jan Dohnal (Renault Clio S1600). Sekundovat mu jistě budou chtít Patrik Rujbr, Martin Kouřil, Filip Ocelka, Peter Surovič, Martin Lehký, Dominik Brož, Filip Šipoš a Jaroslav Petráš.

Vsetínská soutěž uzavře i Autoklub Rallysprint sérii historických automobilů a ani tam není nouze o zajímavá jména. Favoritem je jednoznačně Vlastimil Neumann s lancerem třetí evoluce, Martin Černý, Lumír Vyorálek, Otakar Zenkl či Jan Hráček mu však nedají ani desetinu zadarmo. V rámci závodu vyvrcholí i Toyota Yaris Czech Cup a Čermák a Hrachovec ADAM Cup.

RENTOR – PARTR Rally Vsetín startuje v sobotu 14. října v 9:00 hodin, konec soutěže je naplánován na cílovou rampu u Autosalonu Škoda – Samohýl motor v 14:35 hodin.

Oficiální stránky soutěže jsou www.vsetinrally.cz, heslo do systému Sportity je Vsetin2023. Sledujte i naši facebookovou stránku Rally Vsetín.

XIX. RENTOR - PARTR Rally Vsetín 2023, tiskový servis

Tomáš Plachý