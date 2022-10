Adam Březík s Ondřejem Krajčou vítězí v Poháru 2+

Adam Březík s Ondřejem Krajčou začali roli favoritů naplňovat hned v úvodní sekci. Na testu Hošťálková, který byl zahalen v husté mlze, i na uklouzané RZ Semetín zvítězili a vybudovali si solidní náskok pro další průběh závodu. Nakonec nepoznali hořkost porážky ani na jedné ze sedmi rychlostních zkoušek a v cíli obhájili loňský vavřín s více než minutovým náskokem před Martinem Vlčkem. Už před startem bylo jasné, že jakékoli umístění v první desítce bude pro tandem Samohýl ŠKODA Teamu znamenat titul v Poháru 2+. To se naplnilo! Adam s Ondrou tím vylepšili svou loňskou druhou příčku v tomto seriálu. V návaznosti na letošní progres a i na konečnou pátou příčku v šampionátu MČR (9. v sezóně 2021), sezónu lze směle hodnotit jako vydařenou.

„Během celého závodu jsme jeli vlastní tempo. Po výletu z trati na německé 3-Städte Rallye a hektické opravě vozu jsem nechtěl udělat jakoukoli chybu a před dalším plánovaným startem fabii znovu ublížit. Spíše jsem se vnitřně trochu obával, aby se po přeskládání dílů neobjevil nějaký technický problém, který by nás zpomalil, případně zastavil. To se naštěstí nestalo, a tak jsme dojeli v klidu do cíle.

Rally Vsetín patří celkově k nejtěžším sprintům v sezóně, svou složitostí je na podobné úrovni jako Kopná. Proto je vždy skvělé na tak náročných tratích závodit. Na Hošťálkové nás i trochu potrápila mlha, Semetín byl extrémně těžký kvůli podmínkám a Vesníku zase prospěl po letech nový začátek. Sice to byl závod do vrchu, ale jezdecky je zajímavé závodit i na takovém charakteru trati,“ okomentoval vítězný závod Adam Březík.

„Titul v Poháru 2+ nebyl na začátku sezóny náš cíl. Ale když jsme odjeli nad rámec našich plánů Vyškov, pak jsme se rozhodli, že zkusíme sprinty dojet a pokusíme se zvítězit v Poháru 2+. A to se povedlo! Tento úspěch navazuje na můj titul ve sprintech v RSS 2019, vnitřně má samozřejmě větší hodnotu,“ doplnit jezdec Samohýl ŠKODA Teamu.

Konečný stav Autoklub Pohár 2+:

1. Březík 144, 2. Štajf 120, 3. Vlček 96, 4. Horák 65, 5. Kopáček a Cais 49, 7. Trněný 48, 8. Ševčík 47.

Už tento víkend se posádka Adam Březík – Ondřej Krajča objeví na finále European Rally Trophy – německé ADAC Lausitz Rallye. Tam se zároveň odehraje i světová premiéra Škody Fabia RS Rally2.

„Moc se na šotolinu těším, bude to moje první větší zkušenost s tímto povrchem, a tak uvidíme, jak se nám bude proti konkurenci dařit. Pokud vše půjde hladce, rádi bychom potěšili naše fanoušky i startem na Mikuláši ve Slušovicích,“ uzavřel Adam Březík.