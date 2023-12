Jakub Jirovec „Sezona 2024 bude se Škodou Fabia R5.“

Máš za sebou třetí ucelenou sezonu, tak jaká z tvého pohledu byla?

„Myslím si, že se nám sezona povedla. Na začátku jsme si s Petrem a tátou stanovili cíle, kam bychom chtěli směřovat, a to se nám podařilo splnit. Krom toho jsme se s Petrem v průběhu roku svezli na hezkých tratích s dvěma krásnými vozy a měli tak možnost vyzkoušet si, jaké to je závodit s autem, které jsme chtěli s Alpinkou dohánět. Takže já nemůžu být nic jiného než spokojený.“

Před sezonou jsi avizoval, že bys byl rád na konci závodů těsně za první desítkou, tady budeš jistě s umístěními spokojený…

„Nebyl to nijak extra vysoký cíl. Pokud se podíváme do startovní listiny, tak tady bude několik škatulek. Ta první je logická, to jsou ti jezdci, na které za normálních okolností nebudeme mít, do druhé spadají kluci, co jsou rychlí, a s nimi bychom mohli držet krok, a potom jsou jezdci, které bychom měli porážet. Tady je ale zase potřeba zohlednit typ tratě, kdy je rozdíl, zda jedete na Šumavě nebo v Pačejově. Proto bylo umístění těsně za první desítkou v několika případech reálné. To se vztahovalo na starty s Alpinkou, ale příští rok pojedeme Fabii R5 a mne zajímá, kam se posuneme. Nicméně, s výsledky jsem spokojený.“

Musím se zeptat, k čemu tíhneš víc, zda Alpine A110 RGT nebo Škoda Fabia R5?

„Upřímně, já tato dvě auta vnímám vcelku rovnocenně. Tady se to z mého pohledu dělí podle toho, co od svezení očekáváte. Pokud se chcete opravdu dobře svézt, jste nároční na styl jízdy, ale jízdou se bavíte, pak je Alpinka dobrá volba. Samozřejmě vše závisí na podmínkách, které panují během závodu. Pokud se chcete vcelku dobře svézt kdekoliv nezávisle na podmínkách, nebo vyloženě útočit na TOP výsledky, tak doporučuji R5. Myslím si, že R5 je auto, které padne do ruky každému napříč všemi „levely“ jezdců. R5 je hodně univerzální nářadí, ať už je to škodovka, Citroën, Hyundai atd…“

Přeskakoval jsi z dvoukolky do čtyřkolky, jak složité to bylo na jízdní styl a rozpis?

„Právě jak jsem říkal v předchozí odpovědi. R5 je opravdu intuitivní auto. Byly tam věci, na které jsem si musel zvyknout, že jsou jinak, ale rozhodně to nebylo tak těžké, jako když jsem si poprvé sednul do Alpiny nebo Adama.“

Ve kterém voze ses cítil lépe?

„Obě auta mi dobře sedla a nedokážu říct, které bylo lepší, nebo ve kterém jsem se jízdou bavil víc. Ty pocity bych rozdělil podle soutěží. Například na zlínské Barum rally jsem byl rád, že jsem jel s Fabii R5, protože například na erzetě Semetín jsem si víc věřil a mohl jsem jet tak, aby mne jízda hodně bavila. Naopak na Pačejově jsem s radostí usedl do Alpiny, protože jsem věděl, že trať rally vede po čistém rychlém asfaltu, kde se dá výkon francouzského vozu plně využít.“

S Alpinkou jsi letos startoval čtyřikrát, a pokud pominu nepodařený závod na Bohemce, tak to bylo pěkné závodění…

„Jo, musím říct, že i tu blátivou Valašku jsme si s Petrem v Alpině fakt užili. Bohužel na Bohemce jsme doplatili na technickou závadu, kterou jsme nebyli schopni na místě vyřešit. To mne vážně hodně mrzelo, už jen kvůli tomu, že se povedlo počasí a na místních rychlostních zkouškách nám to mělo sedět. Jak už to ale bývá, někde se nám dařilo víc, jinde méně, ale myslím si, že jsme vozili domů slušné výsledky.“

Nejvíce sis patrně užil domácí Rally Pačejov…

„Samozřejmě, to je výsledek, na který jsem hrdý. Dali jsme s Petrem do toho všechno, abychom udrželi v poslední sekci erzet 7. místo a na poslední rychlostní zkoušce jsme sami sobě nadělili skoro dvanáct vteřin. I když to neklaplo a David Soldát nás ve finále porazil o 6,9 vteřiny a my dokončili rally na 8. místě, tak jsem si úžasně zazávodil.“

Ale i dílčí výsledky byly krásné, například po prvním Čínovu spadla mnoha lidem brada…

„Někde se nám to opravdu moc hezky povedlo (smích)… Ale ruku na srdce, Čínovský okruh je jednodušší typ rychlostní zkoušky, která svým charakterem dává možnost zajet silným autům dobré výsledky. Ideální by pak bylo stejný výsledek na této zkoušce zopakovat i druhý den, ale tady bych si měl sypat popel na hlavu. Když ale vzpomínáme erzety, které sedly Alpině, pak tu máme ještě například RZ Choryně při Rally ValMez nebo Skelná Huť při Šumavě. Tam se mi hodně zadařilo.“

Tři starty s Fabií a vždy dokončená soutěž. Jak sis užíval závody s R5?

„Jak jsem již zmiňoval, Fabie je super auto. Opravdu se dá do něj sednout s minimálními zkušenostmi a jezdec se s ní pěkně sveze. Bavilo mne poznávat, jak auto funguje a co všechno snese. Ale upřímně si neumím představit, jaké to je, když s tím jedou Honza Kopecký, Dominik Stříteský, nebo Adam Březík… To je nadpozemský level (smích).“

Předpokládám, že tady si nejvíce budeš cenit umístění z Barumky…

„Umístění bylo fajn, ale ještě lepší to byl zážitek. Krom RZ Troják, který jsem nějak neuměl a oba průjezdy jsem celkem zazdil, tak jsem se všude bavil a občas tam přišly i pěkné časy. Je to podle mne tratěmi, které jsou dost náročné a i na suchu jsou hodně rychlé.“

Který z těch letošních závodů byl pro tebe nejtěžší?

„Za mne to byla jednoznačně Šumava kvůli proměnlivým podmínkám. Tím, že v Alpině máme jen jednu rezervu, tak nejsme schopní dělat moc kombinací. Proto jsme pokaždé vyrazili na tom, co nám přišlo nejvhodnější pro celou sekci.“

Ty jsi při CER usedl do rodinného klenotu Porsche a v rámci doprovodného programu jezdil po Čínovském okruhu. Tady jsi vylomil kolo, co se stalo?

„Přiznám se, že jsem udělal opravdu nesmyslnou jezdeckou chybu a v kombinaci s ne úplně zahřátou pneumatikou mě to vyškolilo. Mrzelo mne to hlavně kvůli tátovi, kterému jsem těsně před jeho startem na CER vyrobil velkou vrásku na čele.“

Jak se ti CER jinak líbila?

„Já jsem bohužel krom Čínova viděl CER jen ze servisní zóny. Podle mne to ale byla vydařená soutěž. Samozřejmě, rally měla nějaké chyby, to už dnes všichni víme, ale ta soutěž je čerstvá a v takovém velkém rozměru, jako je podnik mistrovství světa, to rozhodně není jednoduchá práce. Myslím si, že pačejovští pořadatelé odvedli dobrou práci.“

Jak bude vypadat tvá příprava na novou sezonu?

„Doufám, že se nám podaří před začátkem sezóny uskutečnit nějaký test. Kromě toho chceme s Petrem po novém roce trénovat rozpis a já se půjdu občas vyřádit na motokáry (smích).“

V příštím roce tě tedy uvidíme za volantem Škody Fabie R5, už máš naplánované, kde bychom tě mohli vidět? A jaké budou cíle do sezony?

„To, co jsem avizoval ke konci letošní sezony, to mohu potvrdit. V příštím roce bych měl opravdu startovat se Škodou Fabia R5 po celou sezonu. V této chvíli ještě ale není přesně určeno, na jakých soutěžích to bude. Do začátku sezony je docela daleko, a kolem toho, kde pojedu, bude čas na mnoho debat s tátou. Teď si dáváme od sportu trochu pauzu a věnujeme se práci.“

Poděkování, vzkaz fans…

„Chtěl bych za mne i za Petra poděkovat každému, kdo se na našem závodění letos podílel a kdo nám fandil. Letos jsem viděl na erzetách naše vlajky často a dělá nám to velkou radost, že nám fandí tolik lidí. Děkujeme!

A největší dík patří hlavně mému tátovi, bez kterého bych se na žádnou rychlostní zkoušku z pohledu jezdce nikdy nepodíval. Díky, táto.“