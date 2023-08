Dokud to dobře nedopadlo, ještě není konec

„Díky našim sponzorům jsem si mohl splnit další z řady snů a odstartovat na Barum rally. Ve středu nás čekal oficiální test, kde jsem svezl sponzory, ale také kamarády a vítěze soutěže, respektive manžela vítězky. Bylo to skvělé rozjetí před samotnou soutěží. Seznamovací jízdy byly skvělé, podél cest nás čekalo spoustu fandících dětí, které nás zastavovali kvůli podpisovým kartičkám. Na chvilku jsem se vrátil do vzpomínek na mé dětství, kdy jsem dělal to samé. Podél trati nás čekalo také spoustu kamarádů a kdo sleduje můj Instagram nebo Facebook, může potvrdit, že to byla sranda,“ podělil se o první dojmy ještě před samotným vypuknutím závodu Radek Jatel.

Pátek již tradičně patřil shakedownu a večer městské rychlostní zkoušce v centru Zlína, která bývá doslova obsypána fanoušky a atmosféra je zde každoročně pekelná. Radek Jatel se společně se svým spolujezdcem Zdeňkem Omelkou nemohli dočkat, až vše zažijí na vlastní kůži. „Do pátku jsem se probudil v dobré náladě a těšil jsem se na shakedown. Začal jsem opatrně, ale po pár stovkách metrů jsme byli nuceni zastavit kvůli posádce startující před námi. V tu chvíli jsem udělal obrovskou chybu, kdy jsem se rozhodl zkoušku jenom projet volnějším tempem. Po chvilce jízdy jsem přeslech dodatek utahující zatáčky a zvolil jsem zajet s vozem do únikové zóny. Zde bohužel stáli lidé a proto jsem vůz zatočil zpět doleva i když mi bylo jasné, že se tam nemůžeme vejít. Peugeot se svezl po trávě, zakopl o břeh a párkrát se překulil. Naštěstí děsivě vypadající nehoda nás stála jen pomačkané plechy,“ popsal krušné chvilky ještě před ostrým startem závodu jezdec z Vysokého Pole. Poděkování patří fanouškům zejména z Belgie, kteří se podíleli na vytažení Peugeota zpět na cestu. V tu chvíli začal pro posádku a hlavně pro její mechaniky boj s časem. „Musím poděkovat celému týmu. Přidělal jsem jim komplikace, za což se omlouvám. Kluci stihli vše opravit, za což jsem jim moc vděčný. Slavnostní start jsme stihli a těšili se na městskou RZ v centru Zlína.“ V pátek již kluci projeli měřený úsek v poklidu a opatrně, aby se nepřihodila další komplikace. Ztráta na soupeře sice nebyla malá, ale posádka mohla v poklidu jít spát a v sobotu začít závodit nanovo.

„Do soboty jsem vstoupil opatrně, ale s jasným cílem - dostat se na 3.místo v naší třídě RC4 II. Po celý den jsem se vyvaroval chyb, až na jedno couvání 200m před cílem prvního Trojáku. V neděli jsem chtěl uhájit bronz ve třídě. Na první RZ Semetín jsem zvolil rychlé tempo. Byl to pro mne celkové první Semetín v životě - neskutečný zážitek a v cíli 11. čas absolutně ve 2 WD a 1. místo ve třídě RC 4 II. Nedokážu slovy popsat ten zážitek z rychlostní zkoušky. Následovala první RZ Pindula v životě. Zajeli jsme druhý čas ve třidě RC4 II a měli skvělý pocit z jízdy. Zbytek závodu už jsme jeli jen to naše tempo, neriskovali jsme a dovezli auto až na cílovou rampu. Konečné třetí místo v RC4 II a 14. místo ve 2 WD je výsledek z říše snů,“ uvedl v cíli spokojený Radek Jatel. Jak závod nešťastně začal, o to lépe to dopadlo v cíli. Veliké poděkování patří fanouškům, kteří posádce fandili po celou dobu závodu a také spolujezdci Zdeňkovi Omelkovi, který bezchybně navigoval po celou soutěž a byla s ním sranda od středy do neděle. Nyní je v jednáních, kdy Radka opět uvidíme za volantem závodního speciálu. Nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům, bez kterých by žádný start nebyl možný:

Solar Development s.r.o

Big Mat stavebniny Kodrla

Ševčík group a.s

Stop cars s.r.o

Auto helus

Apeko cz

Tvd slavičín

IST Innovative Sensor Technology

Hasman Klima

Completcar