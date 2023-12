Radek Jatel Mikulášskou rally nedokončil

„Původní plán byl posadit na místo spolujezdce mého sponzora Martina z BIG MAT STAVEBNINY KODRLA, bohužel to neumožnilo Martinovo pracovní vytížení a já se rozhodl, že po dobře dokončené Barum Czech Rally Zlín 2023 oslovím opět Zdeňka Omelku. Ten na nabídku kývl a bylo před námi opět srandovní dobrodružství,“ popsal před závodem pětatřicetiletý jezdec.

Nutno podotknout, že Zdeněk to pojal jako vánoční show a začal vybírat vánoční doplňky a nálepky na auto. Také jako správný spolujezdec sledoval předpověď počasí, kde hlásili sněžení. Ještě v pátek před závodem tomu nic nenasvědčovalo, ale v sobotu ráno bylo jasné, že Zdeněk bude mít pravdu. Radek narychlo přezul treninkové auto na zimní pneumatiky a vyrazili na seznamovací jízdy, kde panovaly sněhové podmínky a kluci se u toho dobře pobavili. „Od první RZ jsme jeli mokrou pneumatiku od nového dodavatele HOOSIER. Byl jsem zvědavý, jak bude pneu fungovat. Ale jak už je zvykem, Zdeněk řekl: Radku, je to TOP a budeš mile překvapený. Proto jsem nepochyboval a také jsem mile překvapený byl. Od prvních metrů pneu fungovala velmi rychle a spolehlivě, svým chováním připomíná Michelin, akorát je za lepší cenu,“ sdělil své dojmy na novém obutí Radek Jatel.

Nové pneumatiky a náročné podmínky posádce vyhovovaly a závodem projížděly bez problému. Po první sekci se Radek se Zdeňkem nacházeli na 9. místě absolutního pořadí a prvním místě mezi dvoukolkami. Byl to skvělý výsledek a kluci si přáli jej udržet až do cíle. „Do druhé sekce jsem šel s náskokem 3,5 sekundy na polského jezdce Mateusze Ferugu a přál jsem si to minimálně udržet. Na třetí rychlostní zkoušce jsme strávili na startu docela dlouhou dobu a první dvojice zatáček byla velmi zajímavá. Naštěstí se nám podařilo krizi zvládnout a byl z toho divácky velmi atraktivní průjezd, bohužel jsme zde na polského závodníka ztratili 2,5 sekundy a do čtvrté RZ jsme vstupovali s pouhým sekundovým náskokem. Před čtvrtým úsekem jsem důkladně zahřál pneumatiky a do časovky jsme přijeli s chutí bojovat o první příčku mezi 2WD. Bohužel RZ byla zastavena z důvodů havárie. Po celou dobu mírně sněžilo a já se rozhodl, pokusit se udělat zásadní krok v boji o vítězství. Pneumatiky začali fungovat velmi rychle, věřím že mé tempo bylo slušné, bohužel v předposlední zatáčce RZ se před námi zjevil sníh, který jsem v tom místě nečekal. Bylo pozdě na velké brzdy, vůz by určitě šel rovně mezi vzrostlé stromy. Mé rozhodnutí bylo pokusit se to projet velkým smykem, vůz se ale utrhl velmi rychle a už jsme se točili. Naštěstí pneumatiky kladly velký odpor a my hodně zpomalili a pak už jen zapluli do příkopy,“ popsal osudný moment na čtvrtém měřeném testu Bernardýnská pilot Škody Fabie KIT Car. Tento výlet mimo trať byl pro posádku konečnou v závodě. Auto sice nebylo nijak vážně poškozené, ale vzhledem k podmínkám, které na tratích panovaly bylo rychlé vytažení Fabie a pokračování v závodě téměř nemožné.

„Chtěl bych se omluvit týmu za tuto chybu a Zdeňkovi Němcovi, že jsem Fabii nedovezl do cíle. Dále chci poděkovat sponzorům za jejich podporu. Jak na Mikuláš rally, tak i v celé sezoně 2023. Moc si jejich podpory vážím, protože bez mých sponzorů by nebyly mé starty možné. Poděkování patří: BIG MAT STAVEBNINY KODRLA, ŠEVČÍK GROUP a.s, APARTMÁNIA, APEKO CZ, TOMS PIZZA, SOLAR DEVELOPMENT s.r.o, AUTO HELUS, STOP CARS s.r.o, POKLOP SYSTÉM, IST Innovative Sensor Technology, HASMAN KLIMA, HŘÍBEK GROUP s.r.o, ARUALL BUILDING, DUMONT s.r.o, ČERNÍK, TVD, BETOSAN, JPO METAL, AFB Motorsport a COMPLETCAR CZ.

Děkuji také všem fanouškům za jejich fandění a množství zpráv, které nám v průběhu roku posílají. Jde vidět, že rally je v České republice opravdu královský sport. Velmi nás taková podpora potěší stejně jako když se za námi staví do servisu na kus řeči. Blíží se konec roku, proto bych chtěl popřát všem čtenářům hezký zbytek roku a příští sezonu se uvidíme. Buď u tratí rychlostních zkoušek za páskou nebo z druhé strany za volantem závodního vozu.“