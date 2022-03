RACING21: SEZÓNA 2022 - DVA ŠAMPIONÁTY S ATRAKTIVNÍMI SOUTĚŽNÍMI VOZY OBOHATÍ NÁVRAT NAVIGÁTORKY

Tým Racing21 vstupuje účastí na blížícím se XXVI. TipCars Pražském rallysprintu do nové soutěžní sezóny roku 2022. Charakterizovat ji bude především obhajoba evropského titulu historických vozů v rally, atraktivní soutěžní speciály a také plánovaný návrat zkušené navigátorky do úspěšného týmu.

Pražské loučení s Kadettem

Prvním letošním startem jezdce Vojtěcha Štajfa bude volný podnik XXVI. TipCars Pražský rallysprint, který se pojede v netradičním jarním období. V sobotu 26. března tak dostane tým Racing21 opět příležitost ukázat veřejnosti v akci „zlatý“ Opel Kadett C GT/E, který svou vysokou spolehlivostí pomohl posádce Štajf – Zelinka k loňskému zisku titulu mistrů Evropy v historických automobilech. Vedle Vojtěcha Štajfa však dojde na pozici spolujezdce k zajímavé změně: „S potěšením jsem roli navigátora pro tento volný podnik opět nabídl mému kamarádovi a společníkovi v týmu Karlu Janečkovi. Karel se mnou v Praze usedne do vozu již počtvrté a já věřím, že si nezvyklou jarní variantu na staronových erzetách v Kadettu společně pořádně užijeme. Vlastně to bude i mé symbolické poděkování fanouškům rally za podporu ve skvělé loňské sezóně,“ řekl jezdec a manažer týmu Racing21 Vojtěch Štajf.

Na evropské tratě s japonskou ikonou

Po loňské sezóně, kdy se dosažením evropského titulu předčasně naplnily týmové cíle stanovené pro tento rok, se vedení týmu Racing 21 rozhodlo k setrvání účasti v seriálu FIA European Historic Rally Championship, avšak s přechodem z kategorie 2 (vozy s homologací do roku 1975) do kategorie 4 (vozy s homologací do roku 1990). Tato změna fakticky potvrzuje ambice ACCR Racing21 týmu získat opět s reprezentační podporou Autoklubu ČR titul mistra Evropy také v klasifikaci nejvyšší kategorie. Pro dosažení tohoto smělého cíle se v dílnách Racing21 aktuálně připravuje nová technika v podobě ikonického soutěžního vozu Toyota Celica GT-Four ST165. Právě s tímto vozem se stal španělský matador Carlos Sainz v roce 1990 mistrem světa ve světové rally. Tento legendární model Celica s přeplňovaným čtyřválcovým dvoulitrem o výkonu 269 koní byl současně také prvním závodním speciálem japonské značky s pohonem všech kol.

„Soutěže historických vozů v rally získávají na obrovské popularitě. A pokud se máme na jednotlivých podnicích v Evropě ucházet o absolutní vítězství, museli jsme sáhnout po historicky nejlepší soutěžní technice, kterou nám sportovní řády FIA nyní umožňují. Proto padla naše volba právě na Toyotu Celica ve specifikaci ST165 z roku 1990, jejíž soutěžní geny díky většině originálních homologovaných dílů pocházejí z továrních dílen Toyota Team Europe v Kolíně nad Rýnem. Kompletní renovace našeho vozu, který jsme zakoupili v Holandsku od známého jezdce Erika Weverse, však není vůbec jednoduchá,“ říká Vojtěch Štajf a dodává: „Mnoho detailů musíme zjišťovat z dobové dokumentace a sehnání některých dílů se podobá doslova hledání jehly v kupce sena. Je to velká výzva! Naštěstí máme okolo sebe lidi, kteří nám mohou pomoci, protože mají k soutěžním Toyotám hodně blízko. Za všechny mohu jmenovat Josefa Juračku, který ve sportovním oddělení na tomto voze kdysi pracoval. Velkou podporu a pomoc nacházíme také u současného šéfa týmu TOYOTA GAZOO Racing WRT Jari-Matti Latvaly. Ve spolupráci se svým otcem totiž nasazují totožný vůz ve vybraných soutěžích finského národního šampionátu v rally".

Vojtěch Štajf se zúčastní šesti podniků seriálu FIA EHRC a navigátorem mu bude zkušený František Rajnoha, který s ním vloni absolvoval soutěže Poháru 2+ v rámci domácí Rallysprint serie. Společně by měli v premiéře představit vůz Toyota Celica GT-Four na druhém podniku evropského šampionátu, a to při jubilejním 30. ročníku Historic Vltava Rallye v České republice.

Dvojitý comeback na české scéně

V poměrně náročném mezinárodním sportovní programu týmu Racing21 se, stejně jako v loňské sezóně, počítá také se startem v šesti podnicích domácího Poháru 2+ v rámci jednodenních rallysprintů. A v této účasti si jezdec Vojtěch Štajf užije hned dvou zajímavých comebacků. Do role navigátorky se totiž po mateřské dovolené vrátí od Rallye Plzeň Veronika Havelková, která mimo jiné stála po boku Štajfa v roce 2018 při cenném absolutním vítězství na katarské rally v rámci seriálu Middle East Rally Championship. Společně pak letos usednou v rámci startů v Poháru 2+ do vozu Volkswagen Polo GTI R5, který oba dobře znají z minulých let. „Starty s vozem kategorie R5 mě hodně udržují v kondici, což je důvodem mého setrvání v jednodenních soutěžích. S Veronikou bude naším cílem absolutní vítězství v klasifikaci Poháru 2+, což se mi vloni bohužel nepodařilo. Věřím, že náš návrat do špičkového vozu Polo GTI R5 tu šanci letos dává. V týmu Racing21 máme pro sezónu 2022 velké cíle a já mám výzvy hodně rád. I proto se na ni opravdu moc těším,“ potvrdil svoji letošní motivaci jezdec Vojtěch Štajf.

V roli náhradního navigátora zůstává v týmu zkušený matador automobilových soutěží Vladimír Zelinka, který se výrazně podílel na loňském úspěchu v seriálu FIA EHRC. Tým Racing21 bude navíc v roce 2022 provozovat klientský vůz Ford Fiesta XR2 Mk1 pro Českou trofej rally historiků, který je taktéž velmi atraktivním soutěžním vozem rally soutěží minulých let.



