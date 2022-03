Mirek Jakeš vstupuje do nové sezóny se změnami

Mirku, ještě než se u tebe dostaneme k letošním změnám, pojďme na skok do loňské sezóny. Jaká podle tebe byla?

„Podle výsledků byla dobrá. Podařilo se nám dokončit všechny soutěže, a krom Bohemky jsme vždy bodovali. Snažili jsme se, co to jen šlo, ale na druhou stranu chci být vždy ještě o kousek výš. Chtěli jsme pokaždé usilovat o bednu, což se podařilo jen na Barumce v rámci MČR. Škoda závodu v Mladé Boleslavi, tam mohl být taky pěkný výsledek a my to měli pěkně rozjeté. Pokud tedy shrnu sezónu, tak to bylo dobré. Nebyla žádná velká rána a i z tohoto pohledu jsem s loňským rokem spokojený.“

Ta jediná havárie přišla na Rally Bohemia. Co se přihodilo?

„Jednoduše řečeno,katnul jsem zatáčku tam, kde jsem neměl. V tom místě byla vyjetá stopa, ale já se posunul do vnitřku zatáčky ještě o kousek víc, neboť tam bylo bahno. Naneštěstí pro nás tam byl kámen, který jsem trefil kolem a zlomila se spojovačka. Poškozený díl se v servisu vyměnil a my mohli nastoupit do druhé etapy. Byla to nehoda, která nás stála pár korun, takže žádná velká finanční ztráta to nebyla.“

Který z těch loňských závodů se ti nejvíce líbil?

„Nejlepší výsledek jsme zajeli na Barumce. Jeli jsme tady v klidu a tak, jak se má jet na náročné zlínské rally. Soupeři se nám „vystříleli“ chybami nebo poškozenou technikou. Svědčí to o těžké a dlouhé soutěži. Jinak všechny závody byly sobě hodně podobné. Na kluky nahoře nemáme, a pak už to bylo o tom zabojovat o umístění v TOP5. Nezbývalo, než čekat na chybu soupeřů. Někde to vyšlo líp, jinde hůř. Podařilo se mi zajíždět konstantní výsledky a to je pro mne důležité.“

Nyní tě ovšem čekají změny…

„Pro letošní rok budu mít omezený program, určitě nepojedu kompletní seriál závodů. Trochu si odpočinu. A co bude dál, uvidíme…“

Vzal jsi to hodně hopem a já vím, že dochází k několika změnám. Dlouhá léta jsi jezdil s Petrem Machů, ale nyní tato spolupráce končí…

„Nic netrvá věčně. Vypadá to, že podporu od škodovky nedostanou ti, co ji měli vloni. My jsme s touto variantu počítali a museli si zajistit finanční balíček jinde. To se nám ale nepodařilo zcela zrealizovat. Navíc Petrovi přišla nabídka od kluka, který zajistí sezónu. Proto jsme se domluvili na ukončení spolupráce. Pokud v minulosti došlo na lámání chleba, tak jsme se snažili vždy rozejít v dobrém a bylo tomu tak i s Petrem. Část sportovní kapitoly se ukončila.“

Naznačil jsi pár startů v sezóně, poodhalíš, s kým to bude?

„Do jednání o místě spolujezdce jsem vzal v potaz lidi, kteří se mnou již v minulosti něco odjeli. Nakonec to vypadá, že vedle mne usedne Jarda Novák. Tady ale záleží, zda bude Jarda volný, nebo bude mít pevný program.“

Už víme s kým a poodhalíš i v čem?

„Toto je v současné době v jednání. Jediné, co mohu prozradit, že to bude R5.“

Blíží se nám start Valašské rally, chceš nebo nechceš?

„Pokud bychom jeli ucelený program, tak bych samozřejmě chtěl ve Valašském Meziříčí startovat. Ale tím, že to bude jen pár závodů, tak nechci nikam jednání tlačit. Raději si počkám na další soutěž s ještě pěknějším počasím, které přitáhne i víc lidí. Já vím, i v dubnu bývá pěkně. Pokud chci přivést nového partnera, tak chci, aby bylo vše co nejlepší. Navíc mám i další, oblíbenější soutěže.“

Nahráváš mi, které to jsou?

„Krumlov, Hustopeče a Barumka.“

Mohl bych z toho dedukovat, kde se eventuálně objevíš?

„Letos je ve velkém mistráku docela dost soutěží a právě tyto tři se mi líbí nejvíce. Tím ale nechci říct, že ostatní jsou nějak špatné. Letos přibyla soutěž v Německu, ale tam se určitě nevydáme.“

S ohledem na počet startů je asi zbytečné hovořit o nějakých cílech, co se týká umístění…

„Cíle nejsou žádné. Patrně nebude možné ani udržet prioritu, ale i s tím počítáme. Samozřejmostí ale zůstává, že pokud pojedeme, tak se budeme snažit jet rychle a být mezi nejlepšími. Ale nějaké ambice na výsledek na konci roku nemáme. Soustředíme se vyloženě na daný závod.“

Naznačil jsi budoucnost, prozradíš?

„Máme nějakou vizi, se kterou pracujeme. Vše záleží na mnoha okolnostech.“

Alespoň auto bys mohl prozradit. Předpokládám, že to bude opět čtyřkolka, nebo bys šel i do dvoukolky?

„Pracujeme na programu se čtyřkolkou. Ale rád bych si sednul i do dvoukolky, tomu bych se zase nijak moc nebránil. V rally jsem jel pouze jednou s dvoukolkou, a to byl můj první závod v Krumlově. Pokud bych ale šel do dvoukolky, tak bych si přál něco podobného, jako měl Honza Dohnal v Pačejově, ale s delším svezením. To je ovšem dražší jak R5, tak to asi padá. Ale nějakou moderní techniku, něco jako je Rally4, bych rád zkusil.“