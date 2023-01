Ondřej Studénka neopouští Opel Adam Cup

Jaké jste měli cíle před sezonou? Po delší době to pro tebe byla kompletní sezona. Co tě vedlo k plnému návratu na tratě?

„Nikdy jsem od rally neopustil, jen jsem měl jiné priority. Stihl jsem se oženit, mám dvě krásné zdravé děti a věnoval jsem se více práci. Vždy jsem měl v plánu usednout zpět za volant. Letos se nám podařilo odjet všechny sprinty plus pár vybraných testů. A to byl náš cíl. Velké ambice jsme před sezonou neměli. Důležité pro nás bylo seznámit se s autem a osvojit si nové tratě.“

Loňskou sezonu jste odstartovali na Kopné, pak následovala Rally Plzeň. Podle výsledků jsi měl pomalejší rozjezd do sezony, čím to bylo?

„Na prvním sprintu Kopná jsme do toho šli zbytečně po hlavě. V poslední rychlostní zkoušce jsme trefili Vojtovou stranou strom. I přesto jsme závod dokončili, bohužel jako poslední. Následovala oprava vozu, vše se muselo stihnout do dalšího sprintu, který se jel ve výše zmíněné Plzni. Tady jsme začínali, dá se říct, od začátku a s velkým respektem.“

Na Rally Fulnek Odry jste dosáhli třetího místa v Opel Adam Cupu, jak závod probíhal?

„Ve Fulneku jsem startoval úplně poprvé, byl to pro nás další nový podnik. Celý závod probíhal podle plánů, riskovat jsme nechtěli, snažili jsem se ale postupně zrychlovat. Kvůli havárii posádky v pořadí před námi, z toho bylo nakonec pěkné třetí místo, které nám spíše spadlo do klína.“

Tvé výsledky se závod od závodu zlepšovaly a vyvrcholilo to na vsetínském sprintu, kde se vám podařilo v cupu zvítězit. Jak probíhal poslední sprint z tvého pohledu?

„Na poslední sprintu jsme chtěli zužitkovat všechny zkušenosti, které jsme během sezony získali a šli jsme do toho takřka naplno. Domácí podnik nám sedl a krom pár úseků jsme jeli na jistotu. S naším umístěním jsem byli velice spokojení, i když časy na tratích Vsetína měl Dominik Jakeš prostě rychlejší.“

Na Mikulášské rally jsi si vyzkoušel Opel Adam R2, jak jsi byl s vozem spokojen a jaký je rozdíl mezi cupovým Adamem a „erdvojkou“?

„Start na Mikulášské rally jsem neměl v plán, protože můj spolujezdce Vojta Mudrák, již po druhé chtěl usednout za volant po boku svého dvojčete a užít si závod z jiného úhlu našeho auta. Jako poděkování za dobrou spolupráci jsem mu umožnil start s naším Adamem. Poté jsem si bohužel uvědomil, že mě pozice diváka nebude naplňovat a proto jsem se rozhodl, že musím jet taky. K tomu mi dopomohl Martin Vopatřil, který mi poskytl vůz Adam R2 z jeho dílen a s jeho týmem předvedl super práci. Rozdíl mezi Cupem a R2 je neskutečný. Jízda s Cupem musí být naprosto přesná, protože auto nemá velký výkon a jakékoliv zaváhaní nebo chyba stojí mnoho času. Naopak v R2 se mi zdála ta jízda klidnější, protože vyšší výkon dělá opravdu hodně. K prvním kilometrům s R2 byla Mikulášská rally nejlepší volba, protože je to spíš show a tak tam člověk tolik nesleduje časy.“

Jaké máš plány do nadcházející sezony? Chystáš nějaké změny?

„Momentálně pracujeme na repasi vozu, tak abychom byli 100% připraveni na nadcházející sezonu. Rádi bychom odjeli opět všechny sprinty v Adam Cupu plus nějaký test na rozjezd před sezonou. Žádné změny nejsou v plánu, hodně taky záleží na rozpočtu.“

Poděkování, vzkaz fanouškům…

„Nejvíc bych chtěl poděkovat svojí rodině, která mě vždy plně podporuje a doprovází téměř na každý závod. Velké poděkování patří samozřejmě sponzorům bez kterých by to nešlo. Děkuji také Vojtovi za super čtení po celou sezonu, Filipovi a Tomášovi za skvěle připravené auto. A všem klukům z Adam Cupu za pozitivní atmosféru. Za celým tým děkujeme všem lidem u tratí bez kterých by to nebylo ono.“