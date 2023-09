Mirek Číž „V Pačejově chci podat co nejlepší výkon.“

Mirku, když se probírám tvými výsledky, tak to máš jak na centrifuze, jednou jsi nahoře, jednou dole. V tvé první plné sezoně (2021) jsi byl třetí ve dvoukolkách a druhý nejlepší junior. Tady patrně panovala spokojenost…

„Můj první start v automobilových soutěžích se datuje ke kroměřížské rally 2020 a rok nato jsem jel skoro všechny podniky ve velkém mistráku. Původně jsem se chtěl rally učit a poznávat auto, ale přišly pěkné výsledky a s nimi i pohárové umístění. S takovou sezonou by byl pochopitelně spokojený každý. Byla tam spousta momentů, které se podařily, ale byly i chvilky, z kterých jsme si brali ponaučení.“

V loňském roce jsi dokazoval svou rychlost, ale i nevyzrálé mládí, kdy v dobře rozjeté sezoně jsi v Pačejově předčasně „pohřbil“ celoroční snažení…

„Bohužel, celý minulý rok byl pro nás velmi smolný. Hned na prvním závodě sezony jsem udělal chybu a poprvé více boural. Na Valašce se tehdy vystřídaly snad všechny podmínky od sluníčka na shakedownu, přes déšť až po sněhovou přeháňku v závěru soutěže. První zkoušku rally jsme vyhráli ve třídě, ale v druhé jsme byli na kluzkém asfaltu moc rychlí a lehce Peugeot pomuchlali. V servisu mechanici odvedli skvělou práci a my mohli nastoupit aspoň do druhé etapy v rámci super rally. Ani na Šumavě to pro nás nebylo moc veselé. Úvodní erzetu na Čínovském okruhu jsme zajeli ve slušném čase, ale druhý průjezd touto zkouškou jsme nedokončili. Ze hry nás vyřadila porucha motoru, která byla jak finančně, tak psychicky náročná, a to byl důvod, proč jsme vynechali další dva závody. Na rychlostní zkoušky jsme se vrátili až při Rally Bohemia. Domácí soutěž má pro mne specifickou atmosféru a nám se tady podařilo vyhrát třídu a ve dvoukolkách být druzí. Dobrý výsledek po dvou neúspěších rychle zvedl náladu v týmu. S úsměvem jsme odjížděli i ze zlínské Barum rally. V roce 2021 jsem tuto populární soutěž nedokončil a o to větší motivaci jsem měl vloni. Reparát jsme složili na jedničku a krom druhého místa ve třídě a v Peugeot cupu jsme dojeli čtvrtí mezi českými dvoukolkami. Posilněni dobrými výsledky jsme odjížděli do Pačejova s tím, že ještě můžeme zabojovat o umístění v popředí mezi dvoukolkami. Závod byl pěkně rozjetý a od první erzety jsme měli i dobré tempo. Po první etapě jsme si vytvořili pěkný náskok před soupeři a i v neděli vteřinky přibývaly. V polovině druhé etapy byl odstup od soupeřů téměř minuta a půl a zbývalo dojet poslední tři zkoušky závodu. Před cílem 10.RZ jsem ale udělal chybu a poškodil přední část auta. Rozhodl jsem se zkoušku dojet, ale Peugeot se začal přehřívat a já musel ze závodu odstoupit z 1. místa. Díky tomu jsem ztratil i možnost bojovat o umístění v celkovém pořadí roku 2022.“

Co se honí jezdci hlavou, když havaruje a uvědomuje si, že měl minutu a půl náskok před soupeři?

„V daný moment bych raději nikomu nepřál, aby viděl myšlenkový pochod v hlavě. V každém případě to byla naštvanost, ale s postupem času se zklidní i mysl. Pokud tedy pominu počáteční vztek, tak se mi honily v hlavě dvě věci. První byla, že jsem přišel o skvělou šanci bojovat o konečný výsledek ve dvoukolkách, třídě i mezi juniory. No, a pak se spustila v hlavě kalkulačka a já počítal, kolik bude stát oprava.“

Z bojů o titul ve dvoukolkách na tebe zbyla čtvrtá příčka. Bylo to zklamání nebo nabuzení do letošního roku?

„Určitě to bylo pro mne velké zklamání. Po sezoně 2021 jsme si dávali vloni vysoké cíle a každé odstoupení nás hodně bolelo. Jsem duchem závodník, a tudíž chci vyhrávat a být nejlepší. Do každého závodu jdu s cílem bojovat o co nejlepší umístění, proto jsme na nezdar rychle zapomněli a nabudili se na novou a lepší sezonu.“

Marně jsem tě vyhlížel ve startovce na Valašskou rally, ale další závody už to jen cinkalo poháry. Který z těch závodů byl zatím pro tebe nejtěžší?

„Valašskou rally jsme záměrně vynechali. Nebylo to tím, že se nám tady vloni nezadařilo, ale chtěli jsme se hlavně soustředit na Peugeot cup a ten byl vypsaný až od druhého podniku velkého mistráku, tedy na Šumavě. Naše první letošní soutěž byla po dlouhé pauze. Od loňského Pačejova po letošní Šumavu uplynulo téměř sedm měsíců. Rychle jsem si ale na závodní prostředí zvykl a závod si užíval. Jelo se mi skvěle a jediné, co mne docela štvalo, bylo, že jsem nedokázal držet krok s domácím Kubou Talašem. Musím před Kubou smeknout, protože zajel skvělý závod a já jsem tak trochu rád, že tohoto silného soupeře nemám po celou sezonu. Pro mne bylo důležité klatovskou soutěž dokončit a to se podařilo. V Krumlově i Hustopečích to byla parádní jízda a já si užíval každý metr erzet. Snažil jsem se dosáhnout na co nejlepší časy a umístění v cíli mi bylo odměnou. No a pak přišla domácí Bohemka, kde jsme chtěli bojovat o co nejlepší umístění ve dvoukolkách. To se nám v sobotu dařilo, ale v neděli jsme ztratili tempo a čelo kategorie 2WD mi lehce ujelo. Přesto jsme závod nevzdávali a bojovali až do samého konce. Nakonec nám technický problém Honzy Kundláka v poslední zkoušce umožnil postoupit na stříbrnou příčku ve dvoukolkách. K tomu jsme si odvezli poháry za vítězství ve třídě a v Peugeot cupu jsme byli druzí, takže v týmu i po této soutěži panovala spokojenost. Za nejtěžší považuji zatím náš poslední letošní start, a to Barum rally. Od začátku se jelo hodně rychle. Barumka sama o sobě je hodně těžká soutěž. O to víc nás těší pódiové umístění.“

Díky vítězství na Barum rally sis předčasně zajistil i celkové vítězství ve třídě RC4 II, jak moc ti chutnalo zlínské vítězství?

„Není lehkých soutěží v českém mistráku. Každá má svá specifika a odlišnosti. Pokud se podaří dobrý výsledek, tak z něj mám vždy velkou radost. Pro mne je i důležité odjíždět ze závodu s pocitem dobře odvedené práce. Na zlínské rally je díky zařazení soutěže do kalendáře evropského šampionátu možnost porovnávat se i s jezdci z jiných zemí. O to víc mne těší, že jsme získali skalpy jezdců na silnějších vozech.“

Ty docela měníš spolujezdce, ale tvé poslední starty jsou spojené s Jaroslavem Novákem. Bude to na dlouhou dobu ten pravý mitfára?

„Ano, už pár lidí vedle mne sedělo (smích). S Jardou jsme se dali dohromady před Bohemkou a patrně se mu má jízda líbila, neboť i ve Zlíně jsme jeli spolu. Oba společné starty jsme přetavili ve vítězství ve třídě a já věřím, že nezůstane jen u těchto dvou startů. Záleží taky, jak dlouho to se mnou bude Jardu bavit, zda na něj nejsem příliš rychlý. Na druhou stranu si ze soutěží vozí pohárky, takže jej doma jistě chválí (smích). Ale teď vážně, Jarda je zkušený spolujezdec a já jsem vděčný za jeho rady.“

Jak funguje posádka, kde je věkový rozdíl více jak čtyřicet let?

„Jak funguje? To je jednoduché, Jarda při mně mládne (smích). Samozřejmě mám k němu velkou úctu, a jak jsem již výše zmiňoval, jeho zkušenosti jsou nedocenitelné.“

Nyní je před tebou Rally Pačejov, jak funguje tvá příprava?

„Příprava mezi závody je vždy hodně podobná. Strávím spoustu času na dílně a domů chodím ve večerních hodinách. Nechci ponechávat nic náhodě, a proto se důležité díly pravidelně mění, nebo rozebírají, kontrolují a následně skládají. S klidem na srdci mohu říct, že na Peugeotu znám takřka každý šroubek. A když vyjde čas, tak pracuji na fyzické přípravě, neboť i ta hraje při závodění důležitou roli.“

Ve třídě už celkově nemůžeš být poražen, ale v absolutní klasifikaci máš na dosah post vicemistra, co je potřeba udělat pro to, aby se na konci závodu slavilo?

„Recept je jednoduchý a zná jej každý závodník – je potřeba být rychlý a nedělat chyby. O to se budu snažit na Pačejově i já. Cíl máme jasný, podat co nejlepší výkon.“

„Na závěr bych chtěl poděkovat všem partnerům, kteří nám pomáhají, abychom mohli odjet celý program - Havex-auto, ASK motorsport, Pneu-sport.cz, Martexim.strojnivysivky, Pneu Boháček. Poděkování patří také všem spolujezdcům, týmu a každému, kdo nám drží palce. Největší poděkování ale patří tátovi a celé rodině za to, že mne podporují v tomto krásném sportu.“