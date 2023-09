Perfektní uzavření kapitoly Jirovce s Alpinou

Sedmý podnik PSG mistrovství ČR v rally se konal v polovině září a sezonu zakončovala 44. Invelt Rally Pačejov. Tato soutěž je pro Kubu Jirovce a Petra Jindru prakticky domácí, a to nejenom z pohledu názvu hlavního sponzora této rally. Letošní ročník byl rozdělený na dvě etapy a na posádky čekalo celkem 12 rychlostních zkoušek se 141 ostrými kilometry. Mladá posádka dostala startovní číslo 19 a ve třídě RGT měla za soupeře ještě Martina Radu. Doma se chtěli Kuba s Petrem vytáhnout a tomu podřídili vše. „V Pačejově jsem startoval potřetí. V roce 2020 to byl můj vůbec první start v rally a o rok později přijel do Horažďovic Francois Delecour, takže mi na ten rok „přebral“ sedačku. Na Pačejov jezdím moc rád, neboť doma se vždy závodí nejlíp. Hodně tomu napomáhá i výborná organizace. Je vidět, že otec a syn Štípkovi a celá jejich parta dělají soutěž srdíčkem a podle toho to i vypadalo. Vědí, jak závod udělat, aby si ho užil jak jezdec, tak i diváci. Já si tuto soutěž vždy hodně vychutnávám, neboť okolo rychlostních zkoušek je spousta kamarádů a známých, kteří nám fandí. Když cítím tuto obrovskou podporu, tak se mi vždy dobře jede. Strašně moc mám rád čečelovickou zkoušku, kde si jezdec najde opravdu velký sport. Na erzetě je to ze zatáčky do zatáčky, je zde spousta zrádností a hodně tady záleží na dobrém rozpisu. Ale i ty polookruhové zkoušky jako třeba Třebohostice byly pěkné. V Pačejově není erzeta, kterou bych vyloženě neměl rád,“ vylíčil předstartovní atmosféru pětadvacetiletý jezdec. V pátek byl v harmonogramu shakedown a slavnostní start na horažďovickém náměstí. „Šejk“ byl svým charakterem hodně podobný úvodní sobotní zkoušce, a tak si kluci nastavili svého francouzského dravce ideálně. Večerní slavnostní start opět přilákal spoustu diváků, byla skvělá atmosféra, ostatně jako každý rok.

V sobotu měly posádky před sebou osm rychlostních zkoušek a Kuba se od prvních metrů pořádně opřel do plynového pedálu. Dosažené časy na jednotlivých erzetách byly až na jednu výjimku vždy v TOP 10. To byl taky cíl, který si kladli kluci před závodem. Ale že první etapu dokončí Jakub s Petrem na krásném sedmém místě, to nečekal asi nikdo. „Už při trénincích jsme si s Petrem říkali, že do soutěže půjdeme od začátku naplno a zkusíme z nás i z vozu dostat maximum, co to dá. Chtěli jsme dosáhnout na cíl, který jsme si dali před sezonou, a to být v TOP 10 absolutní klasifikace. A i když tam byly i nějaké horké chvilky, tak jsme nasadili dobré tempo. Malý problém jsme měli při prvním průjezdu „muničákem“, kdy se nám v autě rozhoukal Oni systém s tím, že na trati je havárie. Chvíli jsme hledali nějaké auto v příkopě, ale nic jsme neviděli, takže to byl pouze planý poplach. Pačejovská rally je pověstná tím, že se tady často skáče a skákalo se i na třebohostické zkoušce. Je tady asi největší jump z celé soutěže. Při prvním průjezdu jsem to ovšem trochu přepískl, byl jsem víc optimisticky naladěný, než bylo potřeba, a skočil jsem mnohem dál, než jsem čekal. Aspoň byla z tohoto místa pěkná fotka (smích). Letos bylo sucho a jela se hodně velká „palice“. Chtěl jsem do závodu jít naplno, ale sedmé místo jsem rozhodně nečekal. Svůj podíl na výsledku měly rychlostní zkoušky, které byly doslova stavěné pro Alpinku,“ pochvaloval si první etapu pačejovské rally plzeňský jezdec. Sedmá příčka absolutní klasifikace a první místo ve třídě RGT kluky hodně dlouho hřálo u srdíčka.

V neděli byly v programu čtyři rychlostní zkoušky. Kuba s Petrem měli doslova na zadním nárazníku Davida Soldáta a očekával se boj o pozici. V tomto interním souboji byl stav na erzety vyrovnaný. Dvakrát byl lepší Kuba a dva rychlejší časy si připsal i David. V polovině etapy šel Soldát na sedmou příčku, ale kluci v Alpince boj nevzdávali a na poslední zkoušce zkusili zatáhnout. Čas měli lepší, ale z odstupu na Davida ubrali jen pár desetin vteřiny. „V neděli jsem chtěl uhájit sedmou příčku, ale David Soldát se taky nechtěl zahanbit a myslím si, že náš souboj o příčku byl zajímavý. Na poslední zkoušce jsme ještě hodně zatáhli a Davida chtěli přeskočit, ale i David zajel zkoušku pěkně a svou pozici udržel. I když to neklaplo a jsme osmí, tak jsme velice spokojeni. Všichni jsme velice nadšení. Odrazila se naše celoroční práce a lepší závěr sezony jsme si nemohli přát,“ neskrýval radost z výsledku v cíli Kuba Jirovec. Cíl daný před soutěží tedy Kuba s Petrem splnili a určitě nadchli svým výkonem spoustu fanoušků. V konečném sčítání bodů dosáhli kluci na 10. příčku absolutní klasifikace a ve třídě RGT díky střídání vozů v letošní sezoně je to příčka druhá. Pačejovskou rally se mladá posádka s Alpinkou rozloučila a česká rally nejspíše přijde o jeden krásný vůz. „Pro nás byl obrovský zážitek jet s Alpinkou Pačejov. Tak, jak jsme letos letěli, na trati, která nám sedla, to byla prostě paráda. Já ale takový výsledek umím udělat pouze na některých zkouškách, a to mne trošku sráží. Nicméně s Alpinkou to byl opravdu krásný sport. Já mám rád velké výzvy a další z nich je poznat, kam to mohu dotáhnout s R5. Vypadá to, že letošní sezona byla tedy poslední s francouzským vozem a příští rok pojedu škodovku. Vše je v tuto chvíli v jednání. Pro mne sezona ještě nekončí. Pokud vše klapne, tak bych se rád ukázal na Mikulášské rally v prosinci ve Slušovicích s Fabii R5. V loňském roce jsem se na této soutěži byl podívat a moc se mi líbilo, že je tady jak zkouška, kde se dá opravdu závodit, tak i erzeta okolo dostihového závodiště, kde se dělá šou pro diváky,“ nastínil vyhlídky do nadcházejících měsíců Jakub Jirovec.

„Chtěl bych poděkovat klukům, kteří mi dělali servis, za jejich práci v průběhu celé sezony a taky Petrovi za jeho pevné nervy, neboť občas to měl se mnou fakt těžké. Největší poděkování ovšem patří tátovi za vloženou důvěru. Nesmím zapomenout ani na všechny kamarády a fanoušky podél tratí, byli jste letos skvělí,“ uvedl na závěr Jakub Jirovec. „S Kubou jsme za celou sezonu udělali kus práce. Vždy to ale bylo nahoru dolů, nicméně v Pačejově se nám povedlo vše od A do Z. Vždy mne těší, když si s jezdcem dáme jasný plán a podle něj pak dokážeme jet. Tady byl plán tlačit na pilu od samého začátku a i když nám vstupy do závodů ne vždy vycházely, tentokráte to bylo skvělé. Díky Kubovi a týmu za celý rok, za toleranci mého občas pasivně agresivního přístupu (smích) a v neposlední řadě fanouškům, kterých zejména v Pačejově bylo opravdu hodně. Nebojte, víme o vás!“ doplnil Petr Jindra.