Pešl s Juřicou se po pěti letech vrátili na Vsetín a vyjeli si TOP 10

Ve Vsetíně se sešla úctyhodná necelá stovka soutěžících, kterým jednoznačně vévodil britský jezdec Gus Greensmith, který má na kontě 71 startů v mistrovství světa, byl nejrychlejší ve všech šesti rychlostních zkouškách a vyhrál.

Pešl s Juřicou, kteří se letos představili například na Valašské rally nebo na Rally Vyškov, se na říjnovém vsetínském rallysprintu objevili poprvé od roku 2018, kdy jezdili ještě s legendárním Mitsubishi Lancer Evo IX a zajeli tehdy velmi solidně – na desátém místě. Tentokrát už váleli s Fordem Fiesta Open N a ve výsledkových listinách se posunuli ještě o něco výše - na šestém a závěrečném podniku rallysprintového šampionátu obsadili devátou pozici. „Jak už bývá u nás zvykem, jeli jsme na nějaké rozumné hranici rizika, protože jsme, jak se říká, soukromníci a nemůžeme a nechceme auto rozmlátit. Co se týče výsledku, tak jsme samozřejmě spokojeni. K ideálu nám chybělo být na tom osmém místě, o které jsme v poslední RZ přišli, ale měli jsme tam nějaký technický problém a nemohli jsme ani zdaleka jet naplno a nakonec to o pouhých šest desetinek nevyšlo. Ale samozřejmě i deváté místo bereme a jsme spokojeni,“ ohlédl se pilot posádky Jaroslav Pešl za Rentor-Partr rally 2023, která byla šestým a posledním dílem Poháru 2+ a Rallysprint série. Zkušený jezdec si pochvaloval dobře a promyšleně připravenou soutěž. „Pořadatelům patří velký dík. Nový koncept, kdy se tři erzety jely dvakrát, se nám zamlouval, inovovaný Semetín se nám také velmi líbil, fakt výborná soutěž,“ pokračoval spokojeně Pešl a nezapomněl také na poděkování těm, bez kterých by to nešlo. „Posíláme poděkování partnerům a sponzorům, bez nichž bychom nezávodili, našim mechanikům a také fanouškům, kterých bylo v okolí Vsetína tradičně hodně. Pokud bude vše v pohodě, uvidíme se letos minimálně na Mikulášské rally ve Slušovicích,“ dodal Jaroslav Pešl.